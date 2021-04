Varaďův přísný pohled? Přirozená image, říká trenér, který byl u začátků

Byl u transformace Václava Varadi z hráče na trenéra. Jiří Kalous, nový šéf střídačky Komety Brno, představil v červenci 2013 třinecké kabině Varaďu jako svého nového asistenta. Hrajícího. „Venca studuje trenérskou licenci, do budoucna ho tahle role zajímá a je přesně tím typem hráče, který může předávat zkušenosti i profesionální přístup,“ vysvětloval tehdy Jiří Kalous. Co dalšího ho k tomu vedlo? Jak si v jeho očích Varaďa vede? A jak se těší na bitvy Komety s Třincem?

Václav Varaďa trenérskou nabídku Jiřího Kalouse přijal. V lednu 2014 nastoupil v základní části naposledy jako hráč proti Slavii (4:1), pak se přesunul na střídačku. Po třech měsících sice ještě oblékl výstroj v šestém semifinále ve Zlíně, aby pomohl odvrátit mečbol Beranů. Nepomohlo to, Třinec padl 1:5 a sérii ztratil 2:4. Poté už byl Varaďa čistokrevný trenér. „A vede si výborně,“ říká Jiří Kalous.

Co vám naskočí jako první, když se řekne Václav Varaďa?

„Skvělý kluk. Skvělý parťák. Já ho zažil ve dvou pozicích. Když jsem přišel do Třince, byl tam ještě jako aktivní hráč s Radkem Bonkem. Když jsem do další sezony řešil složení realizačního týmu, tak jsem ho požádal, jestli nechce být můj kolega. Jestli by do toho nešel. Venca na to kývnul a plynule přešel na druhou stranu. Neřeknu barikády, protože barikáda to není. (usmívá se) Z aktivní hráčské kariéry se rovnou přehoupnul do trenérské pozice.“

Čím vás zaujal, že jste ho oslovil?

„Za prvé to bylo proto, že tenhle kluk hokeji dával všechno. Tak jsem to cítil. Má takovou povahu, že mu prostě není jedno, jak to na ledě probíhá. Kdy se třeba nedařilo, prožíval to silně. Záleželo mu na tom, jak to běží, funguje. A druhá věc je jeho hráčská historie. Ta byla skvělá. Venca má cit pro hru, pro její vnímání. To mi bylo blízké. Věděl jsem, že by to mezi námi mohlo fungovat.“

V první moment byl ještě hrajícím asistentem trenéra, je to tak?

„Ano. Chtěl jsem, aby to začal trošku vnímat už z pohledu trenérského. Věděl jsem, že může být velice dobrý spolupracovník a partner. Chtěl jsem, aby začal hru vnímat nejenom jako hráč, kdy jsou kluci prvotně zodpovědní za svůj výkon. Za to, co předvádí na ledě oni. Trenér se musí koukat nejenom na individuální výkony, ale i na celkovou týmovou práci. Jak hrajeme, co hrajeme, proč to hrajeme. Proč tahle taktika, ne ta druhá. A v jaké momenty. Chtěl jsem, aby se na to začal dívat i druhým okem.“

Jedna věc je vidět potenciál, druhá ho potom i předvést. Ukázal ho Varaďa?

„Jednoznačně ano. Vždycky byl nesmírně poctivý hráč. Měl to dané tím, jakou hráčskou kariérou si prošel. V zámoří jsou hráči pasovaní do určitých rolí, jsou braní do týmu na určité pozice, úkoly. A jsou zvyklí si svoje role plnit. Po této stránce měl v zámoří vynikající průpravu.“

PĚT faktorů třineckého titulu: poctivá defenziva, Varaďův vliv, fantom Kacetl

Varaďa byl k sobě vždycky extrémně náročný, podobně náročný je i na další lidi kolem sebe. Musel jste ho krotit?

„Nemusel. Když budu mluvit o naší spolupráci, tak Venca do téhle role přešel plynule. Byl velice vnímavý, empatický. K tomu, co se děje na ledě, co se děje mimo led. Samozřejmě, byly tam určité názorové rozdíly na určité situace, co jak řešit a podobně. Ale to je dennodenní součást práce. Je dobré mít pohledy různé, je to jenom dobře. Hlavně, když se pak lidi jsou schopní i domluvit.“

Když to trochu odlehčím, jakou roli ve Varaďově trenérské kariéře hraje jeho přísný pohled? Dokážu si představit, že pod takovým pohledem se těžko odmlouvá nebo neplní dané úkoly, ne?

(usměje se) „Václav má výraz takový trošinku nepřístupný, nepříjemný, když to tak řeknu. Na někoho to tak může působit. Ale kdo ho zná, tak ví, že to je směrem k práci a danému momentu. Není to nic, co by odhalovalo jeho podstatu, protože Venca je opravdu férový a upřímný kluk. Jeho pohled je jeho součástí jeho image. A patří k němu.“

Jak se těšíte na vzájemné bitvy Komety s Třincem?

„Moc! Věřím pevně, že budeme pro Třinec velice nepříjemným soupeřem. A že jim obhajobu hoodně znepříjemníme. Taky do toho bude chtít promluvit, samozřejmě. Věřím, že to budou parádní hokeje, budou mít dobrou atmosféru a bude se na co dívat.“

Třinec - Liberec: Domácí kouč Varaďa dostal k pětačtyřicátinám mistrovský pohár

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE