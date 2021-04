Polské posily pro mistrovské Oceláře? Zatím jen velké oči a „farma“

Třinecký útočník Aron Chmielewski by mohl nemusel být jediným Polákem v týmu mistra • Pavel Mazáč / Sport

Bartosz Ciura a Filip Komorski jsou primárně posilami pro Frýdek-Místek, ale pokud zaujmou, mohou se dostat i do kádru Třince • FOTO: Michael Kolarz

První oficiální posily pro mistrovský tým třineckých Ocelářů? Podle polského webu Hokej.net jimi jsou obránce Bartosz Ciura (28) a útočník Filip Komorski (29) z GKS Tychy. Podle jejich manažera Michaela Kolarze podepsali s Oceláři dvoucestný kontrakt. Buď se prosadí do extraligového áčka, nebo do partnerského týmu ve Frýdku-Místku. Sportovní ředitel Jan Peterek to poupravil. Ciura i Komorski podepsali smlouvy čistě prvoligové s Frýdkem-Místkem.