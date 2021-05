Mueller exkluzivně: O výhře v anketě, vztahu se Zábranským i očkování

Už podle vizáže z něj jde hrůza. Působí jako Pirát z Karibiku. On je korzár z Komety. Právě Američan Peter Mueller (33), vítěz extraligové produktivity, ovládl anketu Sport Magazínu o nejlepšího hokejistu české elitní soutěže. „Musím říct, že je to opravdu pocta. Zvlášť, když jsem cizinec,“ vykládal do telefonu z Arizony, kde už se na něj, mimochodem, při očkování dostala řada. Koho by sám zařadil mezi nejlepší hráče Tipsport extraligy? Jaký vztah má s Liborem Zábranským? A jak moc touží po titulu s Kometou?

Najít slabé místo? Přetěžký úkol. Máte pocit, že nesleze z ledu. Pravé křídlo z druhé lajny musí být obrněné trpělivostí. Někdy si musí počkat, než se dostane do akce. Přesilovka, oslabení, je to jedno. Někdejší hráč NHL zvládá všechno.

„Jsem rád, když mi trenéři věří. Na tolik minut ale musím být nachystaný. Proto už teď makám na příští sezonu,“ vysvětluje válečník, jenž v play off odehrál v průměru pětadvacet minut za zápas. Jeho osvědčená lajna s Petrem Holíkem a Martinem Zaťovičem patří k nejnebezpečnějším letkám ligy. S Kometou má Mueller smlouvu i na příští sezonu.

Co na vítězství v anketě, v níž hlasovali všichni extraligoví trenéři, říkáte?

„Moc si toho vážím, opravdu. Přijímám to s velkou pokorou. Je to čest. Člověk na to moc nesmí myslet, protože hokej je kolektivní sport, ale hodně to pro mě znamená. Není to ocenění jenom pro mě, ale pro všechny spoluhráče. Hlavně moje parťáky v lajně.“

Hodně vám pomáhají, že?

„No jasně. Já jsem jenom část mozaiky. Tohle ocenění by si zasloužili i oni. Každopádně je tohle ocenění skvělé. Zvlášť, když volili samotní trenéři a další experti.“

Bylo to ale těsné.

„To se nedivím, protože v lize je spousta výborných hráčů.“

Ale až takové překvapení to pro vás být nemůže, ne? Zažil jste báječnou sezonu.

„Když jste mi napsal, že jsem vyhrál, byl jsem překvapený. I proto, že jsem v české extralize cizinec. Působí v ní velká spousta vynikajících hokejistů, kteří by si to také bezesporu zasloužili. Ať vytáhnete kohokoliv z první desítky bodování, neuděláte chybu. Nebo z produktivity beků. Stejné je to s brankáři. Vnímám to jako velké ocenění nejenom pro mě, ale i pro spoluhráče a celou Kometu. Ale co si budeme povídat, nejradši bych nedávno ještě hrál. Finále.“

V play off jste vypadli ve čtvrtfinále.

„Moc brzo, bohužel.“

Kdybyste měl vybrat nejlepšího hokejistu vy, kdo by to byl?