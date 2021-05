Abdul: Měl bych hrát vedle Gulaše. V Rusku mi to po zranění dali vyžrat

V Severstalu stihl kvůli zranění jen dvanáct zápasů (3+2). Čtvrt roku byl vsetínský odchovanec Jindřich Abdul mimo hru kvůli zranění hlavy, následek unfair zákroku Justina Azeveda z Kazaně. Ten kluk má fakt pech. Před šesti lety po zásahu hokejkou v utkání juniorky Znojma málem oslepl na pravé oko, vidí na něj jen ze dvaceti procent. Loni na podzim mu další úder při zápase zkazil nadějně rozjetou premiérovou sezonu v KHL. „Asi jsem nějaký smolař. Nevím, jestli je to k smíchu nebo k pláči,“ povzdechne si posila Motoru v rozhovoru pro iSport Premium.

Už jste se zapojil do přípravy Českých Budějovic?

„Trénuju v Bratislavě, kde mám přítelkyni a usadil jsem se tu. Kousek od města se otevřelo nové centrum, je opravdu výborné. Jsem hrozně rád, že mi vedení Budějovic nakonec dovolilo, abych se připravoval individuálně. Když máte smlouvu na dvanáct měsíců, není to zrovna zvykem. Trenéři to nevidí úplně rádi. Myslím, že zvlášť trénuje jen Milan Gulaš, možná Lukáš Pech. Ostatní jsou pohromadě. Já jsem byl zatím v Budějovicích jen na otočku v první den přípravy. Podívat se, jak to tam vypadá, na bydlení, seznámit se s klukama. Měl jsem z toho moc dobré pocity.“

Takže jste kouče Modrého a Martince ve finále přesvědčil?

„Představil jsem jim svoji přípravu. Budu v Bratislavě chodit dvakrát, třikrát týdně i na led. To je taky velké plus. Viděli, že budu nachystaný hodně kvalitně. Tak to přehodnotili, za což jsem rád. Minulý rok jsem měl v tom centru pár tréninků a strašně se mi to líbilo. I Adam Liška, který hrál se mnou v Rusku, říkal, že se chce po mistrovství světa připojit. Stejně jako Pavol Skalický.“

Vaši sezonu v KHL hodně ovlivnilo zranění. Jaký z ní máte dojem?

„Vrátil jsem se v podstatě až na play off. Moje pozice se kvůli zranění strašně změnila. Poznal jsem mentalitu některých Rusů. Trenér (Andrej Razin) asi nebyl od začátku nadšený, že se poletím léčit do Česka.