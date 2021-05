Brankář Štěpánek míří z Třince do Francie: Velmi zajímavá nabídka

Přetlak v brankovišti mistrovského týmu třineckých Ocelářů povolil. Zkušený Jakub Štěpánek (34), mistr světa z roku 2010, odchází do francouzského Grenoblu. Třinecké brankoviště obsadí Marek Mazanec a Ondřej Kacetl.

„Přiznám se, že už jsem příliš nečekal, že bych v této fázi kariéry podepsal ještě někde venku,“ říká Štěpánek pro klubový web. „Ale nabídka byla velmi zajímavá a je tam příslib, že by na mě měli hodně spoléhat. Což je pro brankáře vždy důležité.“ Roli hrálo i prostředí. „Grenobl je moc hezké město pod Alpami. Věřím, že tam budu s rodinou spokojený.“ Grenobl má i ambice. Titul získal v roce 2019, v minulé sezoně skončil třetí.

Štěpánek strávil v Třinci necelé dva roky. „Přicházel před dvěma lety, kdy jsme si slibovali, že by mohl pomoci stabilizovat situaci na brankovišti,“ připomněl sportovní ředitel Jan Peterek. „Neměl to jednoduché, místo v týmu si vybojoval skrze zkoušku v partnerském Frýdku-Místku. Své umění pak naplno předvedl na Spengler Cupu (stříbro).“

V Třinci naskočil do 45 utkání v základní části (28 vítězství, 6 čistých kont), úspěšnost zákroků měl 91,5 % a průměr 2,19 branky na zápas. Do posledního play off měl jít jako jednička, jenže ho těsně před začátek skolil COVID-19. A jistý Ondřej Kacetl už místo v bráně nepustil. „Kuba v uplynulé sezoně předváděl stabilní výkony, bylo na něj spolehnutí,“ přitakal Peterek. „Počítali jsme s tím, že u nás zůstane i v následujícím ročníku. Kvůli silné konkurenci na brankovišti se nakonec rozhodl přijmout lukrativní nabídku Grenoblu.“

Vsetínský rodák, který chytal ligu ve Vítkovicích a v Pardubicích, si tak znovu vyzkouší zahraniční angažmá. Hrával za Petrohrad, pražský Lev, Čerepovec a Bern. Ve Švýcarsku slavil v roce 2016 mistrovský titul.

