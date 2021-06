Prezident hráčské asociace Zbořil: Hrozil zánik! Neplatily se příspěvky

V lednu 2020 byla Česká asociace hokejistů (CAIHP) na vrcholu zájmu. Pořádala tiskovou konferenci, na jedno místo se sjeli Milan Gulaš, Michal Řepík, Radek Smoleňák a další lídři extraligových klubů. Společně řekli, že si nepřejí změnu pravidel a uzavírání extraligy v rozjeté sezoně. Ale taky to byl poslední takhle silný moment, kdy bylo o spolku, který má za cíl bránit hráče, slyšet. Rok už nefunguje jeho web, na první pohled vše zamrzlo. „Ale tak to vůbec není,“ hned se naježí Libor Zbořil, prezident organizace.

Nedávno jsme o vás psali, že jste udělali velké gesto v zimě 2020, ale efekt nikde vidět moc není. Vás to naštvalo. Není to pravda?

„Není, velkou sílu hráčské asociace ukázala při pandemii. V březnu 2020 dostalo pět hráčů Mountfieldu HK výpovědi z důvodu vyšší moci, protože tady začal řádit COVID-19 a nedokončila se sezona. Tři z nich se na nás prostřednictvím svých agentů obrátili a dostávaly se k nám různé právní názory, že nemáme šanci tuhle výpověď zneplatnit. Ale ukázalo se, že se hráčská asociace nenechá zblbnout. Když vidím někde třeba jedno procento šance, jdu do toho. Můžu vám říct, že hodně klubů čekalo, jak dopadne smírčí řízení u svazu. Když smírčí komise zcela objektivně uznala covid za vyšší moc, ale nenašla právní důvod pro to, aby klub dával hráči výpověď? Nastala důležitá věc. Kdybychom totiž spor za Lukáše Žejdla a Petra Šidlíka prohráli, nastala by v extralize obří vlna výpovědí, až bychom všichni koukali, co je ve sportu možné.“

Tím pádem díky hráčské asociaci nedostaly další desítky hráčů výpovědi?

„Hráčská asociace tím přesvědčila kluby, aby nepřistupovaly k jednostranným výpovědím, ale že je klíčové s hráči jednat. Celkem bylo víc sporů, nešlo jen o Hradec, ale všechny jsme vyhráli a zastavili vlnu výpovědí. Třeba půlka hráčů v extralize by dostala výpovědi. Navíc tady jsme byli opravdu činní hodně, bylo to poprvé v historii, co se na nás třeba obrátil klub, tady Litvínov. Požádal o vyjednání kompromisní dohody, jak vyřešit možnost snižování odměn hráčům. Dopředu jsme anoncovali i hráčům, že není možno trvat na 100 procentech svých odměn, ale ukázat solidaritu. Litvínovu jsme pak za tři dny mohli sdělit, že došlo ke shodě a uzavřeli jsme dodatek k hráčským smlouvám. Naše asociace tady není, aby škodila klubům, na to pořád poukazujeme. Chceme být partnerem, který pomůže řešit problém.“

Jenže když jsem si dělal vlastní průzkum mezi hráči, o vaší činnosti z této sezony toho moc nevědí.

„Je tady jedna věc, která se mi nelíbí. Kluci, kteří uspěli u smírčích komisí, nechtěli svůj příběh medializovat. Byli rádi, že jsme vyhráli, ale báli se. Nejvíc ze všech hráčů to s prominutím odsral Lukáš Žejdl. Dostal výpověď na konci sezony, kterou jsme zneplatnili. Hned na začátku sezony dostal další výpověď, protože měl ještě roční kontrakt. Nám se podařilo zneplatnit i druhou výpověď. Díky hráčské asociaci dostával Lukáš přesto každý měsíc peníze.“

Jak se to povedlo?

„Klub mu stále neplatil peníze, které měl dostat podle hráčské smlouvy. My