Švédští bratří v extralize: Sparta má eso, Plzeň žolík. Poradil i Kovář

Švédští hokejisté v české extralize. Dříve věc vídaná asi jako bob v Čadu. V posledních letech se však situace otáčí. Plzeň půjde do příští sezony se třemi Švédy, Sparta s jedním. Oba kluby si rozdělily bratrskou dvojici – útočníky Gustafa a Erika Thorellovy. Právě druhý jmenovaný by se v rudém dresu mohl stát top útočníkem. Odpovídat by tomu měla i jeho gáže. Pražanům ho doporučil i Jan Kovář.