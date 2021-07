Jednička Komety? Tomek sponzoroval dřinu, mladé duo se učilo od Kováře

Třinečtí Oceláři slaví postup do semifinále • Michal Beránek / Sport

Gólman Ocelářů Ondřej Kacetl slaví postup do semifinále • Michal Beránek / Sport

Brankář Třince Ondřej Kacetl po postupu Ocelářů do semifinále zbořil bránu • Michal Beránek / Sport

Hokejisté Komety Brno po brzkém vyřazení v play off • Michal Beránek / Sport

Brněnský trenér Libor Zábranský gratuluje kouči Ocelářů Václavu Varaďovi k postupu do semifinále • Michal Beránek / Sport

Peter Mueller, vítěz bodování základní části Tipsport extraligy po vyřazení Komety v play off • Michal Beránek / Sport

Náhrada za Karla Vejmelku. Přesně o rok mladší, taky přes sto devadesát centimetrů výšky, ambiciózní. Matej Tomek (24) má v Kometě zabrat brankoviště a pomoct vrátit klub na vrchol. Bratislavský rodák dorazil z Finska, kde v minulé sezoně vystřídal dva kluby. „Snažím se stavět svoji hru na tom, že ji dobře čtu a umím se rychle dostat z bodu A do bodu B,“ popsal svůj styl. Jak vypadala příprava brankářského dua Komety na kempu s novým trenérem gólmanů Václavem Pipkem a Jakubem Kovářem?

Ze starší školy obdivuje Patricka Brodeura. V novodobé éře mají jeho sympatie Carey Price a Tuukka Rask. Jako fanoušek Tampy Bay, za kterou válí jeho krajan a kamarád Erik Černák, má Matej Tomek pro finále Stanley Cupu jasno. Čas na sledování přenosů se najde, od čtvrtka mu začíná dovolená. V rámci brněnského angažmá už stihl poznat třeba brankáře Jakuba Kováře.

Do Komety jdete jako jednička, ne?

„Před sezonou je pro mě vždycky nepříjemné bavit se o pozicích. Je potřeba si o to říct výkony. Ale samozřejmě chci chytat co nejvíc a pomáhat týmu k úspěchu.“

Jaké byly dva týdny na soustředění v Písku?

„Šlo o to, abychom se vzájemně lépe poznali. Ať už s Lukášem Klimešem nebo i trenérem brankářů Václavem Pipkem. Utužili jsme partu a měli jsme tam dobré podmínky k tréninku. Vytvořili jsme na ledě trio s Jakubem Kovářem, což je exkluzivní brankář, a máme se od něj co učit. Ty dva týdny nám daly hodně. Byla to příjemná změna v rámci přípravy.“

Brankáři Komety

(zápasy v extralize) Matej TOMEK (24 let): 0 Lukáš KLIMEŠ (26 let): 25 Michael Schnattinger (17 let): 0

Jaký je Jakub Kovář?

„Připravuje se opravdu tvrdě. Pomáhal nám, radil. Když něco na ledě viděl, pobavili jsme se o tom. To bylo super. Určitě to pro nás bylo přínosné. Má spoustu zkušeností, které každoročně zúročuje v KHL.“

Václav Pipek říkal, že jste ve finále všechny doplňkové disciplíny prohrál a musel platit. Je to tak?

(úsměv) „Přiznám se, že většinu sportů jsem sponzoroval. Doufám, že pokud si to za rok zopakujeme, už se to nebude opakovat.“

S Pipkem se znáte už z mládežnických kempů, že?

„Od nějakých dvanácti třinácti let jsem chodil na kempy Goalie Academy International, kde působil jako trenér. Takže mě zná v podstatě od mých začátků. Moje generace, tedy já, Adam Húska a Tomáš Vomáčka, jsme byli takové první vlaštovky,