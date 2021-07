Kolář o ambicích Dynama: Teď si klub může vybírat. Jak změnil přípravu?

Dřív jste měli z hokejistů pocit, že by si lehli pod kamion, nadechli se a s mocným výdechem ho zvedli. Teď už ne. Tahle doba je pryč. Kdo chce stíhat, musí reagovat na moderní trendy. Když si prohlédnete postavu Jana Koláře bez výstroje, je to vyrýsovaný atlet, žádný klon Ramba. Zbytečná kila navíc? Zpomalí vás. Už není základním měřítkem, ať má obránce co nejširší ramena. V rozhovoru pro iSport Premium se o téhle změně bek Pardubic rozpovídal.

JAN KOLÁŘ Narozen: 22. listopadu 1986 (34 let) v Pardubicích Výška/váha: 190 cm/92 kg Pozice: obránce Klub: Pardubice Kariéra: Pardubice (do 2013 a 2019-), J. Hradec (2005/06) H. Králové (2005/06 a 2007/08), H. Brod (2006/07), Chrudim (2008/09 a 2010/11), Doněck (2012-14), Vladivostok (2014/15), Chabarovsk (2015-19) V reprezentaci: 104 zápasů/26 bodů (8+18) V KHL: 346 zápasů/96 bodů (33+63) Největší úspěchy: 2x vítěz extraligy (2010 a 2012), 3. místo v extralize (2011), 2x utkání hvězd KHL (2017 a 2019)

Léto, kdy hokejista hlavně dře a potí se mimo led, vás ničí, nebo ne?

„Dlouho jsem byl pryč, sezonu měl poslední dobou až někdy do konce května, takže příprava pro mě byla vždycky docela krátká. Maximálně jsem trénoval měsíc a odlétal do Ruska. To zlo, jak vám každý hokejista nazve letní přípravu, jsem měl strašně krátký. Trvalo to takhle zhruba sedm let. Najednou jsem se před rokem vrátil o nějakých deset let zpátky, byl to nezvyk. Dva měsíce příprava? Bylo to pro mě hodně náročný. Teď už se v téhle fázi cítím lépe. Je znát, že jsem najel na jiný rytmus.“

Takže nepatříte k hráčům, kteří by brblali na soustředění, že toho je hodně?

„Beru věci, jak jsou. Přijedeme na soustředění, odmakáme ho a o to lépe budeme připraveni do sezony.“

Jasně, říkalo se, jak soustředění je důležité, protože z něj hráč žije až do Vánoc. Není to trochu nesmysl?

„Když na sobě pracujete dál, tak není. Vezměte si, že děláte objemy, na ty v sezoně nemáte moc prostor. Každý by musel hrát pětadvacet minut za zápas, vysoké zápasové vytížení vás v tréninkové výkonnosti taky udrží. Někdo ale hraje patnáct minut, jiný dvanáct minut, objem padá dolů. Co natrénujete teď, tak pak musíte udržovat. V listopadu není čas běhat sjezdovky a jezdit kola. Tyhle věci rozdýcháváte čtrnáct dní. Takže myslím, že když se přes léto dobře připravíte a pak se hlavně správně udržujete, těžíte z léta celou sezonu. Velká blbost by samozřejmě byla, když budu teď makat, udělám testy na skvělé hodnoty a od září se na nějakou práci vykašlu, protože testy v létě se povedly, tak mi budou stačit jen zápasy a tréninky. Výkonnost by šla hodně rychle dolů.“

Na druhou stranu letní trénink se musel i během vaší kariéry hodně změnit, ne? Teď musíte i v kopcích chodit v krátkých intervalech, trénovat rychlost. Být pomalý a těžký kůň, který sice utáhne tank, ale nezrychlí, by už dnes asi úplně nefungovalo.

„Příprava se mění hodně. Sedm let jsem se připravoval sám, různě si ji upravoval. Když si porovnám tu první a poslední? Nejdřív jsem měl zkušenosti z týmových příprav, tak jsem si z toho něco vzal, něco zjistil sám, něco konzultoval s odborníky. Každý rok jsem něco ubral, něco přidal. Ve výsledku se moje poslední příprava s první totálně lišily. Teď když jedu na soustředění s Pardubicemi a vezmu si, jak vypadalo soustředění deset let zpátky? Absolutně jiný svět.“

Nemyslím to špatně, ale když jsem vás viděl na soustředění, kde jste zahodil ve vedru triko, bylo to vidět. Ve čtyřiatřiceti letech vypadáte jako atlet. Dovedu si představit, že před deseti roky jste byl větší „korba“.

„Vypadám jinak, jasně, je to taky nutnost. Dřív jsem byl víc osvalený, teď jsem spíš šlachovitý.“

Naučil jste se o sebe starat. Nepřijde vám pak zvláštní, když evropské kluby pravidelně pořádají takové pracovní letní tábory pro hráče? Dohlíží na to, ať jsou připraveni.

„To je otázka. V Americe i v Rusku jsou odmala zvyklí, že se chystáte individuálně, zlepšujete se, pracujete na dovednostech i na kondici sami. Tady se jede všechno naopak odmala týmově. Pak je potřeba taky vidět finanční aspekt.“

Když chci, ať má moje příprava smysl, není to levná sranda?

„Ano, pokud budete stát o někoho opravdu dobrého, plus si najmete třeba i nějakého skill kouče na bruslení, stojí to peníze. Ve srovnání s Amerikou nebo s Ruskem jsou výplaty zase taky trochu jiné, takže mladší kluci by za to platit třeba nechtěli. Tím pádem by asi zkoušeli trénovat sami, jenže zase by jim chyběly zkušenosti, nevědí pořádně, co potřebují. Tohle by pro ně bylo těžké. Sice to sem postupně spěje, ale chce to ještě vývoj, nějaký čas.