Ton je se skladbou Sparty spokojený: Nechceme dostihy, co Buchtele?

Hlavní úkol zvládl. Udržel elitní ofenzivní trio Řepík, Horák, Sobotka. Jinak se ale kádr pod manažerskýma rukama Petra Tona výrazně změnil. „Někteří kluci skončili, protože už tu byli dlouho a uznali jsme, že již Spartě nemají co dát. U dalších to ztroskotalo na ekonomických věcech,“ popisuje. V minulém ročníku rudá mašina ovládla základní část, v play off pak vypadla v semifinále s Libercem. Teď se očekává další krok vpřed.

Jak jste si vůbec interně vyhodnotili výsledek minulé sezony?

„Má to dva úhly pohledu. Měli jsme nejvyšší cíle, ty jsme splnili tak napůl. Spíše bych hodnotil naši dvouletou práci, co jsme ve Spartě. Když jsme přišli, trenéři tu byli daní. Pak jsme udělali změnu. Ze třetího místa jsme kouče odvolali. Jsem si vědom, že se to v historii možná už nikdy nebude opakovat, ale sportovní úsek to takhle vyhodnotil. Přivedli jsme nové trenérské duo, výsledky byly dobré, bohužel nám pandemie koronaviru sezonu ukončila.“

Loni se play off nehrálo, letos ano. Vy jste skončili v semifinále.

„Zase se nám ale povedla základní část. S Třincem jsme se do poslední chvíle tahali o Prezidentský pohár. Obě sezony byly v dlouhodobé soutěži úspěšné. Tím jsme si na sebe taky ušili bič hlavního adepta na titul. Nakonec jsme prohráli sedmý zápas semifinále. Můžu říct, že zklamání bylo velké. K sedmému duelu vůbec nemuselo dojít. Vždycky to ale hodnotíte komplexně, celou sezonu. Vidím tam celkově vzestupnou tendenci, což je pozitivní.“

Dřív měla Sparta problém v tom, že nejvyšší vedení se často vyskytovalo přímo v kabině a na tým nepůsobilo úplně dobře. Toho jste se vyvaroval?

„Během play off jsem do kabiny chodil kluky pouze podpořit. Z mé zkušenosti vím, že v tu chvíli negativní emoce vedení nikdy nic nepřinesou. I když jsme třeba nebyli spokojení, pořád jsme týmu věřili. Ničemu bychom navíc nějakým křikem nepomohli. Sám jsem to jako hráč neměl rád. Nikdy bych neshodil celou sezonu v horizontu jednoho týdne nebo deseti dnů. Hledali jsme drobnosti, ty jsme pak komunikovali v rámci osobních pohovorů, ať už s trenéry nebo přímo s hráči. Já jsem je podržel, ale sportovně jim to v play off ideálně nevyšlo.“

Proti Liberci vám zahrála jen první lajna. Ta se postarala o sedmdesát procent bodové produkce. Zklamal vás příspěvek dalších hráčů?

„Rozhodně. Na papíře jsme si to samozřejmě představovali jinak. Někteří hráči, na které jsme spoléhali, nezahráli nejlíp. Kdyby každá lajna přidala pár bodů, pár gólů, vypadalo by to úplně jinak. Právě v sílu produktivity všech čtyř lajn jsme věřili. V základní části jsme měli doma průměr čtyř gólů na zápas, bodovali všichni. Proti Liberci jsme doma dali třikrát ze čtyř zápasů pouze jeden gól. To je prostě málo.“

Nebylo na škodu, že tým po celý rok neprošel krizí? Nepřišla žádná série proher, až na několik ztracených vedení to byla hladká jízda.

„Ročník jako takový samozřejmě hladký nebyl, to ale mluvím o problémech s covidem. Byli jsme rádi, že se mohlo hrát, program byl ale ohromně nahuštěný. Nebyl vůbec čas na trénink. Jen odpočinek a zápasy. Je škoda, že jsme přes Liberec neprošli, finále s Třincem by z mého pohledu bylo úplně jiné. To se ale bohužel nedozvíme. Liberec nebyl naším oblíbeným soupeřem. Byla to šachová partie, klíčová ale byla produktivita. Nejde o nějakou krizi. Nemůžeme obránci nebo brankáři vytýkat chybu, měli jsme to sestavené mimořádně kvalitně ofenzivně. Upřímně řeknu, že jsme měli dávat i v play off každý zápas tři čtyři góly. To se nedařilo, byl jsem z toho zklamaný. Můžeme vyhrát zápas na jeden gól, ne celou sérii. Něco prominete, ale tohle bylo špatně.“

Bezprostředně po vypadnutí oznámil v emocích prostřednictvím rozhovoru ve Sportu svůj konec trenér Miloslav Hořava. Řešili jste to s ním potom?

„Jasně, bavili jsme se o tom. Bylo to zklamání. Miloš už tady jednou působil, to jsem byl ještě hráč. Teď se stalo, co se stalo. Byl disciplinárně potrestaný David Němeček, plus jsme pak vypadli. Miloš dostal nabídku trénovat ve Švédsku, z toho zřejmě vzešlo jeho rozhodnutí. Ten emoční rozhovor ve Sportu už jsem s ním však nerozebíral. Nám prostě oznámil, že dál pokračovat nebude.“

Vyjádřil velké rozhořčení nad trestem pro Němečka. Padala slova o tom, že stopka přišla na objednávku libereckého trenéra Patrika Augusty. Co jste na to říkal?

„Určitě jsme nesouhlasili s tím, že se Miloš takhle do médií vyjádřil. Bylo by lepší, kdyby to zůstalo v kabině. Disciplinární řád byl tehdy nastavený tak, že o postihu mohl rozhodnout jednotlivec (šéf disciplinárky Viktor Ujčík). I proto jsme po sezoně zažádali o změnu disciplinárního řádu. Teď bude o prohřešcích rozhodovat celá komise. Zamezí to sporným situacím, předejde se zbytečným spekulacím.“

Vy jste viděl Němečkův zákrok jak?

„Byl to faul, měl dostat v zápase trest. Ale na další disciplinární postih to podle mého názoru nebylo. Už z důvodu, že neoficiální poradní panel šéfa rozhodčích a šéfa svazu doporučili hráče netrestat.“

Když zůstanu u trenérského štábu, jak daleko bylo loučení druhého kouče Josefa Jandače?

„Když nám oznámil konec Miloš Hořava, řešili jsme jedinou otázku. Koho vybrat k Pepovi. Že by skončil, nebylo vůbec ve hře. Nebyl důvod, byli bychom sami proti sobě.“

Takže nad názorem mnohých fanoušků, že pod Jandačem Sparta nic nevyhraje, jen kroutíte hlavou.

„Dvakrát postoupil do extraligy. Tituly to nejsou, ale postupy ano. Neznamená to, že nic nevyhrál. Medailí má taky hodně, je to nejúspěšnější trenér v základní části. Stejně jako čeká strašně dlouho na titul Sparta, čeká na něj i Pepa. Kdybychom mu nedůvěřovali, uvažovali bychom jinak. Tohle je zdravá motivace, on ji v sobě má. Věřím, že to společně v nejbližší budoucnosti zlomíme.“

Tým se během jara výrazně obměnil. Odešly kompletní dva útoky. Nemáte trochu obavu, jak dlouho potrvá, než si všechno sedne?