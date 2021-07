Tlustá čára za minulou sezonou! Motor se s novými pilíři chystá do akce

MILAN GULAŠ

útočník 35 let

v extralize 615 utkání, 503 bodů

„Vzpomínám si na první roky v budějovickém áčku, hrával se tu skvělý hokej. Bývalo vyprodáno, mančaft hrál na špici, bojoval v semifinále play off. Mým jasným cílem je do Budějovic tyhle časy vrátit. Hokej hrajeme pro fanoušky. Naši jsou skvělí, zaslouží si vidět svůj tým nahoře. Tohle mě žene dopředu, hodně na to myslím. Zbláznit to tady. A moc se na to těším. Přišli vesměs zkušení hráči, kteří vědí, jak vyhrávat, o čem je hokej. Mají vítěznou mentalitu, což je strašně důležité. Nebude to stát jen na mně, tým se bude moci opřít o víc lídrů. Jasně, že se nemusí pokaždé dařit, ráno se probudíte a víte, že den bude stát za prd, to občas přijde na každého. Základ je se s tím porvat.“

MICHAL VONDRKA

útočník 39 let

v extralize 897 utkání, 458 bodů

„Věřím tomu, že to bude dobré. Jedna věc samozřejmě je, co je na papíře, druhá, jak to bude fungovat v sezoně. Ale vůbec se toho nebojím. Kluci, co z Motoru znám, jsou charakterově výborní a velice dobří hokejisté, mělo by to fungovat. Dále trenéři. Velice se mi líbil jejich přístup. S Jardou (Modrým) i Patrikem (Martincem) se známe velmi dlouho. Myslím si, že celá organizace je výborná… Potřebuji, aby mě hokej bavil. Abychom já i celý mančaft měli výsledek. A pak se uvidí, co dál. Neřeším teď, jestli je to poslední, předposlední nebo jaká sezona, to v hlavě vůbec nemám. Já teď jen vím, že se na to hrozně těším a že mi hokej fakt chybí.“

DOMINIK HRACHOVINA

brankář 26 let

dvojnásobný mistr finské Liigy

„Těším se moc. V Motoru se skládá vynikající mančaft. Přichází Milan Gulaš, Lukáš Pech, borci obrovského kalibru. Vypadá to velice dobře. Doufám, že si všechno sedne a nebudeme hrát druhé housle. Klub a město se svými skvělými fanoušky na spodek tabulky nepatří. Věřím, že divákům budeme dělat jen samou radost. V Budějovicích jsem byl naposledy jako malé dítě, ale to neznamená, že nemám přehled, co se tam děje. Vím, jakou fanouškovskou základnu mají, co se dělo za mobilizaci poté, co klub musel před léty do první ligy.“