Jágr o akci ve Špindlu: Jsem velký optimista. Mám extra motivaci

Uspořádat největší hokejovou akci pod širým nebem v Česku bere jako velkou motivaci. Spoluorganizaci Winter Hockey Games ve Špindlerově Mlýně a přípravu na novou sezonu není pro Jaromíra Jágra (49) zrovna jednoduché spojit. Boss Rytířů ale zůstává optimistou. Velmi se těší a udělá všechno pro to, aby v prosinci mohl uprostřed Krkonoš odehrát alespoň dva zápasy. „Udělám maximum, abych to přežil,“ řekl s úsměvem kladenský matador na tiskové konferenci.

Myslíte, že by scenérie Krkonoš mohla vytvořit podobnou kulisu jako u jezera Tahoe, kde se odehrálo několik zápasů NHL?

„Viděl jsem některé snímky a záběry. Samozřejmě to bylo krásný, ale já na ty krásy moc nedám. Pro mě je důležitý, aby si ty diváci přišli na své, aby mohli říct, že tam byli a líbilo se jim to, aby se to, co jsme za to zaplatili, se nám vrátilo a aby to byl skvělý zážitek, na který přišlo co nejvíc lidí.“

Jsou nálady vzhledem k pandemické situaci o něco optimističtější než minulý rok?

„Za prvé před rokem nikdo nevěděl, co od toho čekat. Nikdo si ani nedokázal představit, že se celá sezona odehraje bez diváků. Nakonec jsme to zažili a přežili. Jsem velký optimista. Věřím, že opatření budou minimální, možná žádná. Výhoda je v tom, že se to hraje open air, takže by to mělo být lepší, než kdyby se to mělo hrát v nějaké budově nebo v zakrytém zimním stadionu. Věřím, že to dopadne dobře a bude se hrát před davem lidí.“

Plánujete si ve Špindlerově Mlýně zahrát pouze proti Dynamu, nebo se chystáte i na jiný zápas?

„Rád nastoupím také za legendy v duelu Česka proti Slovensku a taky za Rytíře Kladno. Oba zápasy bych měl stihnout, pokud se nezraním.“

Budete se tedy před prosincem hlídat, abyste na akci, na kterou se těšíte, mohl hrát?

„Hlídat… Ono to není tak jednoduchý, samozřejmě po mých zkušenostech z Winter Classic, které jsem hrál, vím, co to obnáší. Je to trochu rozdíl pro tělo, že svaly nejsou tolik zahřátý. Udělám maximum pro to, abych to přežil.“

Spojit přípravu na sezonu a manažerský post rozhodně není nic lehkého, viďte?

„Určitě to těžší je. Co si budeme namlouvat, skloubit psychickou únavu s fyzickou je asi to nejtěžší, co jsem kdy zažil. Být na jednáních a potom trénovat na maximum opravdu není žádná pohádka. Nedá se nic dělat je to výzva i pro mě. Člověk se musí pořád udržovat, i kdybych se hokeji už profesionálně nevěnoval. Vím, že je to dobrý pro tělo a moje zdraví. Takže bych stejně něco musel dělat. Takhle mám extra motivaci k tomu, abych donutil udělat víc.“

Těší se zámořská legie v Kladně na zápas pod otevřeným nebem?

„Ještě o tom nevědí.“

Takže malé překvapení?

(s úsměvem přikyvuje) „Zatím přijel jenom trenér a brankář. Ostatní jsou na cestě, do týdne by tady měli být všichni. Takže to pak všechno budeme probírat.“

Proč jste na Winter Hockey Games pozvali i Pardubice a Vsetín?

„Bylo to bráno s tím, jak velkou mají fanouškovskou základnu. Jako hokejisté si přejeme, aby bylo co nejvíc lidí, pokud možno vyprodaný. Čím víc lidí, tím samozřejmě lépe. Buďme upřímní, v Pardubicích chodí na hokej okolo osmi tisíc fanoušků a je úplně jedno, jestli hrají dobře nebo špatně. To samé ve Vsetíně, když hrají důležitý zápas, je tam vždycky vyprodáno.“

Řešili jste možnost, že by se Kladno ve Špindlu utkalo se Spartou a Pardubice v derby s Hradcem?

„Už takhle je to organizačně velice obtížný to měnit a řešit vstupenky. Místo jednoho zápasu bychom museli měnit všechny tři. Myslím si, že takhle daný, je to nejlepší, co může být.“

