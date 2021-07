Jágr o posilách i azylu: Beru to jako výzvu. Peníze nejsou všechno

Od které zámořské posily si nejvíc slibujete?

„Snažili jsme se nahradit odcházející kluky hráči, kteří možná z našeho pohledu mohou být ještě lepší. Gólman (Landon Bow), který doufám, že se nezraní, bude chytat výborně a odchytá většinu zápasů. Všichni tři obránci (Dotchin, Donaghey, Wood) mají váhu i výšku, jsou ofenzivní, dokážou přitvrdit. Věřím, že obrana bude docela pevná, i když nemáme moc extra hráčů. Kromě jednoho mají všichni nad 190 centimetrů a kolem 100 kilo, což mám rád, když jde z obrany respekt. Věřím, že všichni budou kvalitní.“

A útočníci Daniel Ciampini a Danny Kristo?

„Oba prokázali během své kariéry, že dokážou dát góly. Myslím si, že bychom měli vytvořit první ofenzivní lajnu s Plekym ve středu a Ciampinim s Kristem na křídlech. Věřím, že jejich pětka bude schopná konkurovat v extralize.“

Jistě budete velmi spokojený, kdyby alespoň jeden člen zámořské legie vylétl podobně jako Brady Austin, že ano?

„To by bylo vynikající. (usmívá se) Doufám, že všichni tři obránci vylétnou takovým způsobem.“

Jake Dotchin je zadák s více jak sto zápasy v NHL, který však rok nehrál. Před třemi lety byl navíc Tampou vyhozen kvůli nadváze. Neměl jste obavy z jeho angažování?

„Obavy musí být vždycky. To je jedna věc. Pokud bych neměl obavu, tak by mi to bylo lhostejný a to mi určitě není. Klub je můj a vždycky chci udělat maximum pro to, abychom hráli co nejlépe. Samozřejmě věřím, že hráči přijedou nejlépe připravení, jak budou moct. Je to jejich šance se ukázat. Vždycky, když mluvím s agenty před podpisem, tak jim říkám jednu důležitou věc.“

Jakou?

„Že nejsme klub, který dokáže hráče zaplatit. Peníze nejsou všechno. Pak je tam druhá část, což je příležitost se ukázat. Věřím, že spousta hráčů, ale i lidí, kteří dokážou neskutečné věci, nedostali příležitost, aby se mohli prosadit. My jim možnost dáme a oni to vědí. Zahrát si extraligu a ukázat všem, že jsou lepší, než si o nich myslely ostatní týmy. Tím pádem pak můžou jít dál a vydělat si jinde příští rok. V tom jim nikdo nebrání. Taková je moje filozofie.“

Vyloženě pro Dotchina určitě ideální motivace na restart kariéry, viďte?

„Určitě není náhoda, že odehrál přes sto zápasů v NHL. I ostatní hráči tam byli draftovaní. Možná udělali nějakou chybu, brali to lhostejně, nebo se nepřipravovali tak, jak měli. Člověk se ale vyvíjí a přemýšlí úplně jinak. Pojďme, dáme jim druhou šanci, třeba je chytnou za pačesy, jako to udělal Austin, který udělal rekordy. Člověk nikdy neví. Je to jenom v jejich rukách.“

Chystáte se před startem extraligy ještě nějak posilovat kádr, nebo už je kompletní?

„Kdyby všichni hráči hráli, tak jak si představuji, tak si myslím, že máme mančaft postavený, ale to se nikdy nestane. Lidský faktor se nedá naplánovat. Někteří hráči budou hrát lépe, než sis představoval, jiní samozřejmě hůř. Podle toho musí tým reagovat. Každopádně uvidíme v přípravných zápasech.“

Ke kanadskému brankáři zatím nemáte dvojku, sáhnete po nějakém juniorovi?

„Věřím, že Bow bude chytat všechna utkání. Máme ještě trenéra gólmanů, který tam když tak skočí, musí ale zhubnout, má asi 120 kilo.“ (chechtá se)

Jaké mají Rytíři vlastně ambice po rychlém návratu do extraligy?

(usmívá se) „Naše ambice se trochu změnily tím, že nebudeme hrát doma. Věřil jsem, že budeme schopní postavit tým, který bude konkurenceschopný všem týmům v extralize. Nebudeme si ale nic namlouvat, cíl je jasný. Udržet se v extralize.“

Poprvé v historii bude mít Kladno kanadského kouče. Proč jste zlanařil Jeffa Paula?

„Je to trenér, kterému věřím, že nám pomůže dostat z našich hráčů to nejlepší a maximum. Hlavně bychom se chtěli soustředit na taktiku a detaily.“

Na tiskovce jste zmínil, že velkou roli u Paulova angažmá měl Tomáš Plekanec…

„Tu největší! Musím říct, že Tomáš mi pomáhal takřka ve všem s hráči i trenéry. Manažeři a trenéři to víceméně nechali na nás, co se týká kanadských posil. Snažili jsme se vybrat ty nejlepší hráče, které jsme měli.“

Takže se z vás stal i skaut?

„Já mám teď neskutečně pozic a různých funkcí.“ (směje se)

Ovlivní zámořská legie nějak závratně herní styl, který budete chtít praktikovat?

„Plán vzít co nejvíc hráčů ze zámoří byl dán tím, že na kladenském stadionu jsme měli asi jediní, ještě se Spartou v O2 areně, hřiště s rozměry NHL. Fanoušci se sami mohli přesvědčit, jaký je rozdíl hrát na užším a širším kluzišti. Mohli to vidět na mistrovství světa, kdy naši měli přípravu na užším hřišti, a pak z ničeho nic museli hrát na širším. Ten rozdíl je diametrální. Vybírali jsme typy hráčů pro užší kluziště, na kterém však kvůli rekonstrukci nebude hrát, tak uvidíme, jak se s tím poperou.“

Ztrátu domácího prostředí, z něhož jste často dost těžili, tedy berete jako velkou nevýhodu?

„Samozřejmě. To, že jsme předminulou sezonu byli schopní do posledního kola bojovat o záchranu, byla i zásluha domácího prostředí, které nám dost pomohlo. Vyhrávali jsme spoustu zápasů a bylo to i daný šířkou našeho kluziště. Hráli jsme zámořský styl, který nám vyhovuje. Pro mužstva, která přijela do Kladna, musela být i na starém zimáku vynikající. Ne každý, kdo přijel do Kladna, mohl říct, že to pro něj bylo snadné utkání.“

Řekl byste tedy, že nyní nemá smysl brečet a dočasný azyl spíš brát jako výzvu?

„Kdybychom brečeli nad rozlitým mlíkem, tak si asi těžko pomůžeme. Musíme to brát jako výzvu. Vždycky jsem říkal, že když někdo fňukal, že to co jiné sráží do kolen, nás vynáší do nebes. Toho se musíme držet dál.“

Vy už jste začal s přípravou na novou sezonu?

„Já už se nepovažuji za hráče, který bude rozhodovat zápasy. Spíš se považuji za hráče, který bude hrát ve čtvrté lajně a někdy na přesilovce. Už jsem o tom mluvil v posledních letech, že se spíš předělávám do role manažera než hráče. Neříkám, že pořád musím hrát, ale je to lepší pro náš tým, co se týká ekonomického a finančního hlediska. Na druhou stranu vím, že už nejsem takovým přínosem, abych byl schopný hrát na top úrovni. Jsem realista, sám se vidím. Pořád však věřím, že už jen tím, že budu v kabině, tam určitý přínos bude.“

Plánujete nastoupit už na začátku sezony?

„Když budu cítit, že se vejdu do sestavy, tak bych samozřejmě hrál od začátku, ale nevím. Myslím si, že budeme mít dost nabitý mužstvo. Pokud nebudu schopný se dostat do prvních čtyř lajn, tak se nikam nebudu tlačit. Počkám si, až se dostanu do formy.“

