Polák s Vítkovicemi na ledě. Krakeni se neozvali, chce vidět „plechovku“

Tak dlouhé léto nepamatuje. Zkušený obránce Roman Polák (35) býval z NHL přece jenom zvyklý na kratší přípravu. S Vítkovicemi mu minulá sezona skončila už v polovině března v předkole play off s Kometou Brno (2:3). Po individuální přípravě teď naskočil s Vítkovicemi na led. A těší se, že Ondřej Palát přiveze do posilovny k jejich společnému kondičnímu trenérovi Radimovi Poláškovi Stanley Cup. „S Paličem jsme byli v kontaktu celou dobu, s klukama jsme mu hodně přáli, ať obhájí. Povedlo se jim to, super,“ gratuloval Polák. „Ptal jsem se, kdy dorazí do Česka, jestli stihne, mít tady tu plechovku. Doufám, že se mu to podaří.“

Sám už svoji zámořskou misi uzavřel. Se smíchem reagoval i na odlehčený dotaz ohledně zájmu nového klubu v NHL – Krakenů ze Seatllu. „Ne, to určitě ne,“ usmíval se.

Jaké jsou vaše první dojmy z ledu?

„Překvapivě dobré. Skoro hodina na ledě, ale mám nějaké zkušenosti, jsem starší, musím začít trošku pomaleji, udělat si takové svoje tempo a pomalu se do toho dostávat.“

Před kempy NHL jste chodil doma na led, teď jste byl na ledě poprvé?

„Ano, až dneska jsem byl. Začínáme brzo, je čas do ligy. V NHL byl kemp jen dva týdny a hned se jelo, tady je to něco jiného. Pořád máme dostatek času, abychom se připravili. Zabruslili si pořádně a dostali se do toho.“

Jaké jste měl léto?

„Dlouhé. Moc dlouhé. Bylo to první takové léto, strávil jsem hodně času v posilovně. Tím, že bylo všechno ostatní zavřeno a nebylo co dělat, tak jsem chodil jenom do posilovny. Letní příprava byla moc dlouhá na mě.“

Jste tedy „nabušený“ ještě víc, než jste býval?

„Víc asi nevím, ale rozhodně jsem tam byl delší čas.“

Suchou přípravu jste měl stejnou nebo byla odlišná od přípravy NHL?

„Vůbec ne, jeli jsme s klukama to, co trénujeme pořád. Měl jsem stejného trenéra Radima Poláška na letní přípravu, takže všechno při starém.“

U Radima Poláška trénuje přes léto i Ondřej Palát, s Tampou obhájil Stanley Cup. Sledoval jste jeho tažení?

„Ne, že bych se díval, ale výsledky jsem sledoval. S Paličem jsme byli v kontaktu celou dobu, s klukama jsme mu hodně přáli, ať obhájí. Povedlo se jim to, super. Nesetkali jsme se, odjel ještě na dovolenou. Ptal jsem se, kdy dorazí do Česka a jestli stihne, mít tady tu plechovku. Doufám, že se mu to podaří.“

Zamířil by s ní i do posilovny, kde trénujete?

„Už má Stanley Cupy dva, tak se to snad podaří a přiveze pohár ukázat. Já bych ho chtěl vidět. Bohužel jsem ho viděl jen, když nám ho Pittsburgh ve finále Stanley Cupu odvezl před nosem... Chtěl bych si na pohár šáhnout aspoň tak.“

Jaký pocit máte z vítkovického týmu?

„Změny jsou, ale dozvíme se až na ledě, jak začneme víc trénovat, jak nám to spolu půjde. Já s klukama měl akorát soustředění a tam nepoznáte, jaké to bude na ledě. Za mě, co se týká soustředění, příprava kvalitu měla, kluci makali. Fyzická připravenost bude velmi dobrá.“

Těšíte se na lidi v ochozech?

„Pokud to vyjde, budeme se těšit moc, ale radši nebudeme předbíhat.“

