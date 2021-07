Ďalogovo kouzlo: Nohy jako modelka! S věkem nezpomaluje, co Kometa?

Jiní se nadřou, aby slušně bruslili, on po ledě celý život „lítá“. Slovenský obránce Marek Ďaloga (32) je unikát. Moc rychlejších hráčů na světě nenajdete, včetně NHL. Nic však není zadarmo, za ladným skluzem posily Komety se skrývá hromada lopoty. „Je to o síle a něco je dané i geneticky,“ vysvětluje kapitán Slovenska na posledním MS v rozhovoru pro iSport Premium. V zamčené části článku najdete i pohled dovednostního kouče Jakuba Čutty.

Vezme puk, zabere silnýma nohama a přímočaře valí k protější bráně. Předjede jednoho, druhého protihráče. To vše ve výjimečném tempu, které vypadá absolutně přirozeně.

„Vždycky jsem hrál takto,“ líčí Marek Ďaloga, nejschopnější bruslař v extralize. Z Pardubic přestoupil „slovenský Paul Coffey“ do Brna, kde chce ke své hlavní přednosti přidat produktivitu. Cítí, že bez gólů to není ono.

Bývalý výborný bek Jakub Čutta o vás v rozhovoru pro Sport řekl, že vám to klouže jako nikomu na světě. Dostalo se to k vám?

„Ten článek jsem četl. Když jsme hráli s českým nároďákem v Praze, ukazoval mi ho Rosa. (Mnislav Rosandič, obránce Liberce a Ďalogův spoluhráč z reprezentace) Překvapilo mě to. Nicméně na tom, co Čutta píše, jsem vždycky stavěl. Líbí se mi styl hry, kdy obránci podporují i útok. Takto se hraje moderní hokej. S jeho slovy souhlasím.“

Znáte se s ním?

„Osobně ne. Pamatuji si ho jako hráče. Je vidět, že tomu rozumí. Ale podobného trenéra mám i doma. Navíc by asi nebyl na spolupráci čas. Jsme od sebe dost daleko. Ale velmi rád bych se s Čuttou potkal a vyměnil si poznatky. Bylo by to zajímavé.“

Také prohlásil, že je těžké všechno zkoordinovat, aby to přineslo v zápase patřičný efekt. Má pravdu?

„Určitě. Velmi často se dostávám do šancí a neumím je proměnit. Musím se zaměřit i na jiné věci, které přináší ten punc. K čemu vám je,