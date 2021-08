Kanaďan, který povede Jágra: cepoval hvězdy, s Kladnem chce hrát tvrdě

Když si Jaromír Jágr po postupu Kladna do extraligy poklábosil s parťákem Tomášem Plekancem, shodli se na tom, že k Rytířům musí přivést trenéra z Kanady. A povedlo se. Zlanařili Jeffa Paula, historicky prvního zahraničního kouče ve středočeském klubu. Někdejší řízný obránce přichází vyždímat z kladenských hokejistů maximum, aby v ročníku byli úspěšní. Zároveň bude k dispozici i zámořské legii. „Kladno beru jako sakra velkou příležitost a je moc fajn, že tu mohu být,“ řekl donedávna skaut Floridy v rozhovoru pro klubový web.

S příchodem kanadsko-americké výpravy do Kladna se jistě nabízelo, aby ji dostal někdo na starost. O zlákání trenéra ze zámoří se ale u Rytířů bavili delší dobu. Jakmile se tedy naskytla možnost přivést do Česka Jeffa Paula, Jágr s Plekancem se pustili do vyjednávání. A k jejich radosti bylo rychlé. Kanadský trenér, který se o kladenské nabídce dozvěděl od přátel napojených na klub, podle svých slov neváhal ani vteřinu.

Legendární útočník Milan Nový, který je nadšený z Paula v Kladně, v rozhovoru pro Sport řekl, že by byl rád, kdyby třiačtyřicetiletý Kanaďan vedl Středočechy jako hlavní trenér. Jak ale kouč potvrdil pro rytirikladno.cz, měl by se věnovat převážně obraně a podílet se na tvorbě tréninkových jednotek. A samozřejmě bude k ruce i šesti hokejistům ze zámořské legie.

„Ještě před mým příchodem do klubu jsem se na všechny hráče díval na videích a jsem si jistý, že pokud bude každý pracovat na maximum, budeme v sezoně úspěšní,“ řekl Paul, kterého zaujalo velice rodinné prostředí v Kladně.

Jeff Paul očima Milana Nového bývalého reprezentačního a kladenského střelce „Od Jardy tohle byl mistrovský tah. V české extralize je to snad poprvé, kdy máme trenéra ze zámoří. Ve Švýcarsku mě trénoval skvělý Andy Murray, trojnásobný mistr světa s Kanadou. Ano, tehdy byla úplně jiná doba, ale dal tam tomu takový progres a impuls. Jsem přesvědčený, že pro Kladno bude kanadský kouč přínosem. Jistě má zkušenosti. Jarda by si určitě nevzal někoho jen tak. Kanaďany zná, léta pod nimi hrál v NHL. Chtěl bych věřit i tomu, že bude hlavní. Být součást týmu je dobrý, ale z mé vlastní zkušenosti vám řeknu, že mužstvo jasně rádo ví, kdo je šéf. A byl bych rád, aby tomu šéfoval on.“

A jakou minulost má vlastně za sebou Jeff Paul? Během kariéry si vysloužil pověst rváče, což nepopírá. Na hřišti měl především za úkol tvrdit hru a co nejvíc deptat soupeře. V aktivních letech rodáka z kanadského Londýna byli takoví hokejisté v zámoří žádaní, na draftu NHL 1996 si ho tak ve druhém kole vybralo Chicago.

Do nejlepší hokejové soutěže světa ale nakoukl až v Coloradu, za které odehrál dva zápasy. Převážně působil někdejší bek v AHL, kde se jen v několika málo případech stalo, že měl pod sto trestných minut. „Hrál jsem tvrdě, ale byl jsem i hodně týmový a chtěl jsem pro tým udělat vše pro to, abychom vyhrávali. Jsem však rád, že se hokej posunul a už není plný těch nesmyslných a často zbytečných agresivit,“ prozradil Paul.

Nicméně kladenským fanouškům slíbil, že chce s Rytíři hrát tvrdou fyzickou hru. Závěr kariéry strávil v Evropě. Hrál v Nizozemsku, kde s Tilburgem oslavil mistrovský titul i za někdejší elitní německý tým z Duisburgu. S hokejem se Paul rozloučil v Itálii v dresu Fassa Falcons.

Na evropskou misi vzpomíná v dobrém, podle Paulových slov byla vynikající, už v té době se však pomalu připravoval na konec s hokejem, ve kterém již nepodával uspokojující výkony. Rozhodl se tak přejít k trénování, jež někdejšího bijce náramně chytlo. Do koučování se pustil v rodném městě, kde pronikl do London Knights, uznávané mládežnické organizace z Ontario Hockey League.

V roli asistenta trenéra Londonu, který dlouhodobě vlastní a trénuje bývalý skvělý útočník Dale Hunter, se Paul podílel na růstu řady současných hráčů z NHL. „Trénoval jsem tam třeba Maxe Domiho, Christiana Dvoraka, Bo Horvata, Nikitu Zadorova, Mitchella Marnera či Bradyho Austina, který hrával i za Kladno,“ připomněl kouč, jenž se poslední dva roky věnoval roli skauta pro Florida Panthers.

„Moje práce se odrazila třeba na letošním draftu do NHL. Každý dobrý skauting je ten, po kterém se z mladých hráčů stanou profesionálové. Je to extrémně náročná práce, která se odehrává hlavně v zákulisí a pro fanoušky asi není na první pohled patrná, ale je to velice obohacující povolání,“ řekl s úsměvem Paul. V blížící se sezoně se vrátí na lavičku v docela nové roli a v dosud nepoznané české extralize.

JEFF PAUL narozen: 1. května 1978 (43 let)

původ: Kanada

profese: trenér, bývalý obránce

kariéra: Niagara Falls/OHL 1994-96, Erie/OHL 1996-98, Portland/AHL 1998-99, 2004-05, Indianapolis/IHL 1998-99, Cleveland/IHL 1990-00, Norfolk/AHL 2000-01, Hershey/AHL 2001-03, Colorado/NHL 2002-03, San Antonio/AHL 2003-04, Hartford/AHL 2003-04, Hamilton/AHL 2005-06, Tilburg/Niz. 2006-07, Duisburg/DEL 2007-08, Fassa/Ita. 2008-09

bilance v NHL: 2 zápasy, 0 bodů, 7 trestných minut

trenérské zkušenosti: London Nationals/GOJHL 2011-12 (asistent), London Knights/OHL 2012-13 (asistent), Rytíři Kladno 2021-?

zajímavost: poslední dva roky působil jako skaut Florida Panthers

