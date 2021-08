Marinčina trénoval táta: Hodil po mně klíče, abych se neflákal. Proč Třinec?

Nové parťáky v Třinci pobavil příhodou, jak po něm jeho táta a trenér Vladimír v mládí hodil svazek klíčů, aby byl na tréninku víc pozorný a nic nešidil. Urostlý obránce Martin Marinčin (29) už podobné pobídky nepotřebuje. Zkušený borec, který v NHL odehrál za Edmonton a Toronto přes dvě stovky zápasů, se do Evropy vrací po jedenácti letech. Vyztuží zadní řady Ocelářů, dnes by za ně měl poprvé naskočit v Brně proti Kometě. Proč se rozhodl k návratu a zvolil právě Třinec, se dočtete v zamčené části článku iSport Premium.

Košický rodák vyrůstal pod bedlivým zrakem táty Vladimíra, který na Slovensku stále pracuje u mládeže. Pochvaluje si, že základ dostal poctivý. „Pamatuju si, že mě z tréninku i vyrazil,“ usmívá se Martin Martinčin. „Když jsem hrál špatně, šidil tréninky, tak mi to dal pocítit. Třeba po mně hodil klíče, abych se neflákal. To nesnášel.“

Bral jste tátovu přísnost?

„Chápu ho, asi ve mně něco viděl. Neříkám, že obránce pro NHL, ale nutil mě, abych z hokeje vytěžil co nejvíce. Chtěl, abych makal a zdokonaloval se. I ty klíče hodil, abych zpozorněl a vážil si, že tam můžu být a trénovat. Rozhodně mi nezametal cestu do áčka a nikdy mě tam přes nikoho neposouval. Vše jsem si vydřel.“

Jak se váš táta dívá na přestup do Třince?

„Jemu je celkem jedno, kde hraju. Hlavní prý je, ať se mi daří, jsem šťastný a hokej mě baví. I ty klíče byly jen taková příhoda, které se dodnes smějeme. Máme dobré vztahy. Táta vždycky chtěl, abych měl rád hokej a vážil si toho, že můžu hrát.“

Je to pro vás, obrazně řečeno, i memento? Hrát pořádně, aby odněkud svazek klíčů nepřiletěl?

(usměje se) „Až takhle moc to v hlavě nemám. Je to jen taková směšná příhoda. Pravda je, že z ochozů občas předměty lítají. No tak věřím, že se to nestane.“

Jak jste se zatím v Třinci rozkoukal?

„Co se týče prostředí a chlapců, tak parta je tady super. I zázemí. Všechno je tak, jak mi popisoval Gery (Martin Gernát), velice se mi tu líbí. I mimo hokej. Jsou tady hory, to nám dost chybělo například v Torontu. Rodině se tady líbí, takže zatím super.“

Když jste se k týmu poprvé připojil na kondičním soustředění na Slovensku, přiznal jste, že při výstupu na Chopok jste se hodně zadýchal. Na ledě už dech chytáte?

(usmívá se) „Už to je lepší. Tam to byl celkově záhul pro tělo, protože jsem přišel po pauze a rovnou jsme měli výstup na Chopok. Dalo mi to zabrat. Ale teď se už cítím super, těším se na zápasy.“

V zámoří jste byl jedenáct let, proč jste se rozhodl pro Třinec?