Hokejová euforie v Olomouci: Krejčí zdravil na dálku, Krobot křtil dresy

Fanoušci si ve třicetistupňovém vedru užívali stovky piv zdarma, když zaburácela motorka Rostislava Olesze. Zkušený útočník se narychlo převlékl a upaloval na pódium za svými spoluhráči.

Olomouc si pro své příznivce připravila povedenou akci, kterou urychlil příchod Davida Krejčího z Bostonu. Zájem o jeho dres je nejen z Česka takový, že klub jeho novou podobu nemohl dále tajit. Prodej běží na plné obrátky.

Ovšem ještě než nový trikot pokřtil herec a režisér Miroslav Krobot, rozloučila se Mora s Martinem Vyrůbalíkem, dlouholetou oporou zadních řad. Kapitán ukončil profesionální kariéru a stal se manažerem SHKM Hodonín.

„Od začátku až do konce tady byla vždycky skvělá parta,“ popisoval někdejší bek, co mu utkne v paměti nejvíce.

Pak Vyrůbalík předal symbolicky kapitánské céčko Jiřímu Ondruškovi. „Jezdíval jsem několik let s Lukášem Nahodilem v autě, ten si vždycky přál být kapitánem, ale má smůlu,“ rozesmál dav lidí u obchodního centra.

Jedním z kandidátů na nového šéfa byl i forvard Jan Knotek, nicméně Ondrušek je vzhledem ke vztahu ke klubu, za který odehrál už šestnáct profesionálních ročníků, logickou volbou. I proto, že David Krejčí je stále v USA a nemohl se tak s týmem ještě vůbec seznámit.

„Od začátku bylo dané, že kapitánem bude Jirka. Je to nejdéle sloužící hráč, k tomu Olomoučák. V posledních sezonách má vyrovnané výkony, fantastickou formu,“ vysvětloval kouč Jan Tomajko.

„Je pro mě čest, že jsem dostal důvěru. Snad nezklamu,“ odpověděl důrazný obránce, pro nějž byla minulá sezona tou nejproduktivnější (9+15) v kariéře. I v pětatřiceti letech si Ondrušek vysloužil nový kontrakt na další čtyři roky.

Videozdravici z Bostonu pak předvedl Krejčí. Když už se lidem zatím nemohl představit na ledě, protože ho s celou rodinou čeká náročná logistika, poslal aspoň vzkaz. Promítal se na velkoplošné obrazovce.

„Olomoucký dres na sebe hodím po hodně dlouhé době, nemůžu se dočkat. Uvidíme se za pár týdnů,“ mrknul a fanoušci bouřlivě tleskali.

Ve vzduchu je pořád cítit něco mimořádného, jako by Krejčí cítil potřebu všechny opravdu uklidnit, že nejde o žert. Ano, já se opravdu vracím domů!

„David tady bude do čtrnácti dnů,“ prozradil Tomajko. „Pro všechny je to neskutečná bomba. Nejdříve jsme nevěřili, že to vyjde. Postupně to ale vypadalo nadějněji a teď už je to tutovka.“

V čem bude DK46 nastupovat? Mora bude mít poprvé v klubové historii tři sady dresů. Zatím představila dvě klasické: bílou a červenou. Speciální verzi (černou?) veřejnost spatří až v září.

„Jsou krásné, snad je na lidech uvidíme konečně ve velkém počtu přímo na stadionech,“ přál si Ondrušek a trenér ho doplnil. „Doufám, že nám pomůžou minimálně do semifinále!“

Publikum po odvážném Tomajkově dodatku opět explodovalo nadšením, už nyní je znát, že ročník 2021/22 bude pro „kohouty“ fakt výjimečný. Stařičká plecharéna bude pravděpodobně velmi často praskat ve švech.

Mimochodem, i na nevzhlednou podobu rezavého zimáku došla tradičně řeč...

„A víte, co? Mně se vlastně líbí. Lidi sedí pěkně dohromady, multiarény mě moc nebaví,“ smál se Krobot.

Rodák z nedalekého Zábřehu, který na Hané natáčí film Šnajdr, se taky těší na extraligu. „Poprvé jsem tam byl asi v patnácti, hrála se druhá liga a byl to neskutečný rachot. Už ať se začne.“