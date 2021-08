Ministra Ščotku střídá Hrbas. Ve Vervě se za rok vyměnila celá obrana

Viktor Hübl poslal v 17. minutě Litvínov do vedení • Michal Beránek (Sport)

Třinecký obránce David Musil se dostal do potyčky s Richardem Jarůškem z Litvínova • Michal Beránek (Sport)

Někdy to byl záměr, jindy krok vynucený okolnostmi. V Litvínově se za jediný rok vyměnila celá obrana. „K pohybu hráčů dochází všude,“ komentuje šrumec generální a sportovní ředitel klubu Pavel Hynek. Z beků, kteří po jeho loňském nástupu v týmu byli, už nezůstal žádný. Nejlepší z nich, Jan Ščotka, vyskočil na mezinárodní úroveň. Teď míří do Finska, obrana hledá nového ministra. V průběžném sčotu se zdá, že Verva našla rovnocennou náhradu. Volné pozice se může zhostit Marek Hrbas.

Z těch, co přišli před minulou sezonou nebo během ní, zůstal Patrik Demel, v Litvínově udrželi taky Uvise Balinskise a Aarona Irvinga, kteří taky odváděli kvalitní služby. „Nechci říkat, že takoví cizinci v Litvínově nehráli. Butko dělal svého času stejná čísla jako Irving. Ale svoje pozice si obhájili, a proto pokračují,“ tvrdí Pavel Hynek.

Jan Ščotka působil na Hlinkově stadionu tři sezony, za poslední rok udělal velký progres. S 24 body (10+14) byl nejproduktivnějším bekem Litvínova, v závěru sezony pronikl do reprezentace. „V přípravě na mistrovství světa si vedl výborně. Myslím, že mu šampionát utekl jen kvůli tomu, že za sebou neměl žádný turnaj Euro Hockey Tour,“ míní litvínovský šéf.

Další Ščotkovou štací se stalo Jyväskylä, celek z konce tabulky finské ligy. „Chtěli jsme ho udržet za každou cenu, byli připraveni vytvořit mu nadstandardní podmínky. Mohlo se taky stát, že ho přeplatí někdo z top čtyř velkoklubů, ale byli jsme připravení jim konkurovat. V české extralize by na tom po finanční stránce líp než ve Finsku. Rozhodl se však především pro tu zkušenost, aby se posunul zase dál a dostal se odtud třeba do KHL. Můžeme mu jen popřát, ať se daří, u nás má dveře otevřené pořád. Na druhou stranu je to dobrá vizitka i pro nás,“ pokračuje Hynek.

Ze širšího záběru hráčů vyskočil Marek Hrbas. Bývalý obránce Sparty, Vítkovic a příležitostný reprezentant hrál extraligu naposledy za Mladou Boleslav, ale ta potřebovala peníze na jiného hráče. Objevil se na trhu, Litvínov po něm okamžitě sáhl.