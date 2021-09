Šéf extraligy je natěšený na nabitou sezonu: Kontrola diváků? Věc klubů

Po dvou nejistých a nervy drásajících letech má konečně důvod se radovat. Během předsezonní tiskové konference bylo víc než patrné, jak moc se ředitel extraligy Josef Řezníček těší na nový ročník, který bude pořádně nabitý, a hlavně s diváky. Je optimistou a věří, že bude dost lákadel pro návrat fanoušků zpět na tribuny. „Jde jen o to, jestli se divák nepřesytí a bude mít náladu chodit na hokej. Doufám, že ano,“ říká. Zároveň zůstává v obavách, aby se situace opět nezvrhla.

Za současných podmínek mohou být i během prvního extraligového kola takřka na všech stadionech plně obsazené kapacity. Z přijatelné situace na startu sezony má Josef Řezníček nesmírnou radost. Po minulé sezoně, v níž si společně se svými kolegy podle vlastních slov prošel martyriem, pevně doufá, že bude opět možné i díky návratům Jaromíra Jágra , Tomáše Plekance a hlavně Davida Krejčího přivést na hokej co nejvíce lidí a třeba i atakovat divácké rekordy.

„Program bude opravdu takový každodenní job. Už to nebude takový klasický model občas v úterý, pátek a neděli. Takřka pořád se bude hrát. Diváci se určitě budou chtít podívat na Davida Krejčího i na Jardu Jágra, i když ho již někteří zatracují, ale všichni na něj vždycky půjdou s tím, že třeba už to je naposledy. Chudák, bude to hodně schytávat, ale před ním smekám,“ s úsměvem řekl bývalý obránce na adresu hrajícího majitel kladenských Rytířů.

Šéf extraligy samozřejmě věří klubům, že budou zodpovědně dodržovat platná opatření. Se stoupajícími čísly doufá, že se nijak neprojeví a vláda elitní soutěži nezarazí hladký průběh nějakými opatřeními. Upřímně se na nový ročník těší, ale zároveň se i bojí.

Případné nedodržování pravidel v podobě nenošení respirátorů už ale vedení extraligy kontrolovat nebude. „Kontrola spočívá jenom v tom, že orgány hygieny mohou navštívit stadiony a vyžadovat splnění těch předpokladů. Vydali jsme manuál pro domácí i hostující týmy, co mají všechno udělat a co jim spadá do povinností z opatření ohledně diváků,“ prozradil Řezníček.

Fotky ze zaplněných „kotlů“, v nichž diváci fandí bez zakrytých úst, už tedy nemusí a nebude nijak řešit. Hlavní zodpovědnost a starost přebírají pořadatelské týmy. „Klub má lidi pustit, něco zkontrolovat a diváci naopak mají dodržovat pravidla. Tak to je podle platných opatření,“ dodal k tématu kontrol muž, který vede českou nejvyšší soutěž od roku 2012. Obav z náhlé změny situace se ovšem nezbavil.

„Může se objevit cokoliv. Nevíme, kam čísla půjdou a jak bude vláda reagovat, jestli podle čísel, záchytu, stavu nemocnic, těžkých případů. Míra reakce se může změnit oproti loňsku. A já doufám, že proočkovanost českého národa už prostě nedovolí, aby došlo k takovému nárůstu a zásahu lidí, kteří nejsou očkovaní,“ myslí si Řezníček.

Za předpokladu, že dojde k hladkému průběhu sezony a fanoušci budou pravidelně navštěvovat ochozy stadionů, extraligový šéf očekává napínavou podívanou až do konce. Vzhledem k možnému sestupu až dvou týmů se domnívá, že každý zápas bude nadoraz, což by mohlo být dalším „lákadlem“ pro zavítání na hokej.

A proč po minulé nesestupové sezoně vedení extraligy ponechalo model 12 týmů v boji o mistrovský titul? „Zůstali jsme u toho na základě jednání s kluby. Byl enormní zájem o to, aby se předkolo hrálo v rozsahu pátého až dvanáctého týmů. Myslím si, že i něco dlužíme marketingu, což je určitě taky jedním z důvodů,“ přiznal Řezníček.

