Nahradil Muellera, dal gól, ale... Škoda, že nemáme tři body, litoval Kollár

Lze říct, že jste po dobrém startu, kdy jste získali vedení 2:0, utkání soupeři sami darovali?

„Začátek byl dobrý, přesně jak říkáte. Ale udělali jsme chyby, které se stát nemusely. Darovali jsme soupeři přesilovky, kdy se chytnul brankami. To je hlavní příčina toho, že nemáme ani bod. Ale v první části se zápas ještě nelámal, před námi byl prakticky celý zápas. Ale nemyslím, že bychom podali špatný výkon, hlavní je nyní jít do dalšího kola s hlavou nahoře.“

Vstřelil jste svůj první gól v extralize, kdy jste při přesilovce suploval hvězdného Petera Muellera. Je to plán i do dalších utkání?

„Ano a jsem rád, že jsem dostal příležitost na přesilovce hrát. Mám radost, že mi to tam padlo, ale co vám budu povídat, hlavní škoda je, že nemáme ty tři body.“

Kometa před ročníkem přivedla hned několik nových jmen, včetně vás a několika dalších Slováků. Ulehčilo vám to hodně adaptaci na novou ligu a nový tým?

„Je to určitě výhoda, protože jsem se s klukama znal už z dřívějška z reprezentačních srazů, nebo jsem proti nim několikrát nastoupil. Přímo s Michalem Krištofem jsem si dokonce zahrál v Nitře. Je to dobré v tom, že mám hned kamarády v nové kabině. Je nás tu dost. V podstatě jsem si po příchodu do šatny sednul a hned znal několik lidí. Zároveň je v týmu i několik mladých kluků, se kterými jsem se okamžitě dal do řeči, takže to do sebe krásně zapadlo a cítím se tu vážně dobře.“

V minulosti se konstatovalo, že co nezařídí první útok Komety, to jako by se nestalo. Nemáte ambici společně s Michalem Krištofem a Marcelem Haščákem utvořit druhou produktivní trojici?

„Sestavení formací je na trenérech. Tohle na nich nechám, ale já bych nyní rád pomohl týmu, jakkoliv k tomu, aby se vyhrávalo. Jak body, tak i dobrou obranou, nebo bojovností, je to úplně jedno.“

Pocítil jste v utkání výrazný rozdíl mezi českou a slovenskou nejvyšší soutěží?

„Nijak nechci ponižovat slovenskou ligu. I ona má své kvality a podle mého názoru jde stále nahoru, nicméně musím říct, že mi to tady o něco víc vyhovuje. Nevím proč, ale cítím se tu lépe. Zároveň si myslím, že pokud budeme takto pokračovat a zároveň v utkáních budeme bodovat, tak před sebou máme úspěšnou sezonu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:26. Černoch, 15:06. Černoch, 21:44. Černoch, 34:46. Černoch Hosté: 03:02. L. Horký, 11:25. M. Haščák, 19:55. Kollár Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán (A), T. Havlín, T. Hanousek, Weinhold – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Hosté: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), D. Mikyska – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – M. Haščák (A), Krištof, Mallet – Kusko, Kollár, R. Pavlík – Magee, Rákos, Šoustal – Dočekal. Rozhodčí Hodek, Pešina – Ondráček, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2139 diváků

