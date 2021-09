Kometa staví puzzle. Poslední dílek hledá po světě: Musí sem pasovat

Luboš Horký v přípravě nastupoval i v elitním útoku, na start extraligy by se ale měl přesunout do druhé řady • ČTK / Václav Šálek

Platí, že hokejová Kometa by měla být v nové sezoně silnější. Co měla, musí být! Dav fanoušků si to žádá, majitel Libor Zábranský taky. A hráči s trenéry? Jakbysmet. Letní posílení se povedlo, mužstvo vypadá nabušeně. V přípravě se neprohrálo. Cítíte zároveň, že jeden dílek puzzle při stavbě kádru pořád chybí. Uhodnete? Není to tak těžké.

Špičkový obránce na pozici číslo jedna či dva, bodový hráč na modrou do přesilovky. Osobnost, lídr. Tedy přímá náhrada za Filipa Krále, který bude opět zkoušet prorazit v Torontu. Se slovy o posledním dílku puzzle do mozaiky kouč Jiří Kalous souhlasí. „V podstatě to tak je,“ připouští. „Beci, co byli k mání, jsou rozebraní. Ale trh je tak dynamický, že se kdykoliv může někdo objevit. Monitorujeme to. Za měsíc, za dva může být úplně jiná situace,“ věří.

Hledá se doslova po celém světě. Spíš za mořem než na starém kontinentu, kde je výběr značně omezený. „Zámoří je vždycky otevřené. Spousta kluků odtud chce zkusit Evropu. Je tam velký přetlak hráčů. Je šance někoho najít,“ podotýká Kalous, jenž při hledání akvizice využívá služeb lidských zdrojů (agenti, skauti, známí) a samozřejmě i nejrůznějších videí a statistik. „Všechno se dá dohromady a pak řešíme, jestli ano nebo ne. Jestli je to ten správný typ. Musí nám sem pasovat. Herně i charakterově,“ líčí obecně. „Když přijde cizinec, musí pro nás být top,“ upřesňuje.

Peníze na kvalitního zadáka jsou. Částka, se kterou se původně počítalo k investici do Vojtěcha Mozíka (smlouvu v Brně z rodinných důvodů zrušil), je volná. Před středečním startem v Karlových Varech nový bek určitě nedorazí, ovšem v průběhu podzimu by měl.

Dost možná z Ameriky, kde je větší výběr. Zároveň ovšem kvalita často neprověřená evropskými soutěžemi a specifickými podmínkami. „V žádném případě to nehrotíme,“ říká trenér. „Pozitivní je, kdyby nedejbože někdo z těch sedmi beků, co máme, vypadl, můžou dostat šanci mladí hráči. Otevírá se pro ně šance,“ zdůrazňuje.

Defenzivu by měli při rozjezdu sezony jednoznačně řídit třicátníci Marek Ďaloga a Vladimír Roth. Oba jsou využitelní na přesilovku, dostatečně zkušení a vyzkoušení. Jednatřicetiletý Roth má sice za sebou špatný ročník, ovšem Kalous mu věří. Vedl ho už v Třinci a ve Slavii. „Znám ho velmi dobře a vím, co hokejového v něm je. Do naší koncepce mi jasně zapadl,“ nepochybuje o jeho přínosu a novém nakopnutí kariéry. „Když se naskytla možnost ho získat, projevil velký zájem tady hrát.“

Ve hře bylo i pokračování spolupráce s kreativním Petrem Zámorským , ten však nakonec míří na testy do švédského Örebro. Tam už dříve úspěšně působil. „Bylo to otevřené, diskutovali jsme ho. Ale ta pozice, kterou hraje Petr, v současnosti není volná. Tento typ máme,“ objasňuje Kalous.

