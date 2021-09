Brankáře Konráda pustili z nemocnice. První cesta? Na zimák za spoluhráči!

Všichni měli radost, že Konráda vidí živého a usměvavého. Kolem krku měl pevný krunýř, do brány si nějaký čas nestoupne. Nepůjde o čtrnáctidenní absenci. „Vůbec nevíme, kdy se vrátí. Myslím, že žádná prognóza není,“ pokrčil rameny Moták. „Nicméně uděláme vše pro to, aby se vrátil k hokeji co nejdříve a pomohl mužstvu.“

Hráče návštěva parťáka potěšila a mile překvapila. „Naštěstí to dopadlo takto. Tady ani nejde o to, jak dlouho bude chybět. Hlavní je, že je Braňo v pořádku. Vypadal dobře, proběhly i nějaké vtípky. Jsme rádi, že přišel s takovou náladou a mohli jsme ho vidět v kabině. Možná by si stoupl i do brány,“ vtipkoval útočník Lukáš Kucsera.

Do sezony vstoupí Mora s jedničkou Janem Lukášem, z hostování v Šumperku si stáhla Vojtěcha Mokreho (20). Z volných brankářů může být ve hře například zkušený Jakub Sedláček, jenž dříve chytal mj. za Zlín, Spartu, Mountfield HK či Dinamo Riga v KHL.

Pro Olomouc je však prioritou Konrádův comeback. Na spolehlivého Slováka, už vlastně legendu Mory, se vyplatí počkat. Moták jeho úrazu hodně lituje. „Na sezonu se připravoval famózně. Byla by jeho. I ve spojení se slovenským nároďákem, se kterým postoupil na olympiádu,“ poznamenal a s úsměvem doplnil: „Ptal se doktorů, kdy bude moct chytat. Oni odpověděli: Na to, že jste měl málem uřezanou hlavu, jste nějaký živý.“