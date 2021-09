„Nová“ extraliga: klub může vyprodat zimák, revoluce v pravidlech

Nová sezona Tipsport extraligy odstartovala ve středu 8. září. Ročník 2021/22 přinese řadu důležitých novinek: vrací se přímý sestup i baráž, poprvé v historii navíc bude českou nejvyšší soutěž hrát 15 týmů. Mistra poznáme nejpozději 30. dubna, kdy je na programu případný sedmý zápas finále play off. Sáhlo se i do pravidel, brankáři mohou operovat za brankou s hokejkou jen v omezeném prostoru. Pokud tým dostane COVID-19, dostane dva týdny na dohrávku, jinak přijde kontumace.

Tipsport extraliga 2021/22 začala prvním zápasem už ve středu 8. září. V televizní předehrávce 1. kola se v Karlových Varech představila Kometa Brno, domácí Energie vyhrála po čtyřgólové show Jiřího Černocha 4:3. Dalších šest utkání úvodního kola nové sezony se odehraje v pátek.

Program 1. kola Tipsport extraligy

Program sezony

Jelikož se kvůli koronavirovým omezením v minulém ročníku nesestupovalo, poprvé v historii bude Tipsport extraligu hrát 15 týmů. Jediným nováčkem je Kladno, vítěz Chance ligy. Lichý počet účastníků značí, že v každém kole bude mít jeden tým volno. V základní části je na programu hned 60 kol, každý tým nicméně odehraje 56 zápasů, tedy o čtyři víc než doposud.

Play off, baráž, sestup

Do play off postoupí 12 týmů, tedy stejně jako v minulém ročníku. Přímo do čtvrtfinále postoupí týmy na 1. až 4. místě. Celky na 5. až 12. místě čeká předkolo na tři vítězné zápasy. Čtvrtfinále, semifinále a finále se hrají tradičně na čtyři vítězné.

Po roce se vrací znovu přímý sestup, který v sezoně 2019/20 zažilo Kladno. Sešup o patro níž čeká tým, který v základní části obsadí poslední 15. místo. Předposlední tým (na 14. místě) čeká barážová série s vítězem první ligy na čtyři vítězné zápasy. Celek na 13. místě bude mít po základní části už konec sezony.

Od příští sezony se Tipsport extraliga znovu vrátí ke 14 týmům.

Pauzy? Během olympády ne

I kvůli zvýšenému počtu kol se bude hrát mnohem více i v úterý. První reprezentační přestávka je na programu od 8. do 14. listopadu, kdy se hraje Karjala Cup. Další týdenní pauza je kvůli Channel One Cupu (13. – 19. prosince).

Během zimních olympijských her v Pekingu (únor) se extraliga nezastaví. Důvody jsou dva. Jednak by s pauzou trvající tři nebo čtyři týdny bylo hodně složité odehrát rozšířenou základní část a jednak při ohlášené účasti hráčů z NHL v Pekingu budou extraligové celky jen minimálně oslabené o nominované hráče.

Sezona skončí nejpozději 30. dubna, kdy je na programu případný sedmý zápas finále. Mistrovství světa ve Finsku startuje v pátek 13. května.

Vysílání v TV

Tipsport extraliga poběží stejně jako v posledních letech na dvou programech – ČT Sport a O2 TV Sport. Tady nejsou téměř žádné změny, ani co se týče vysílacích dnů. Na České televizi poběží přímé přenosy v neděli a v úterý (případně ve středu, jak je tomu například hned v 1. kole). O2 TV Sport bude vysílat zápasy z pátečního kola a zároveň může některé zápasy přesunout na čtvrtek či sobotu.

Všechna utkání pak můžete sledovat na Hokejka TV či TV Tipsport. Na iSport.cz naleznete už během zápasů všechny góly či další zajímavé momenty, po každém utkání také sestřih.

Karlovy Vary - Kometa Brno: Čepice na ledě! Černoch zkompletoval hattrick, 3:3

Klub může vyprodat zimák

Pokud (Dokud) se nezmění vládní nařízení, tak platí, že klub může vyprodat zimák. Jen musí mít systém, jak vše hlídat. Do limitu 3000 diváků je jedno, zda přijde fanoušek s testem, nebo s očkováním. Pokud chcete prodávat lístky i dál, platí, že polovina ze zbytku kapacity už musí být plně očkovaná, nebo mít za sebou v posledních 180 dnech prodělaný covid.

Pro zbytek už stačí zase jenom test. Kluby budou u turniketů kontrolovat prodělaná očkování nebo testy, tak na fanoušky apelují, aby chodili na utkání v předstihu. Samozřejmostí je, že všichni musí mít zakryté dýchací cesty respirátorem třídy FFP2.

Revoluce v pravidlech

V létě proběhlo několik zásadních úprav, které omezí hlavně hru gólmanů. Stejně jako v NHL budou za jejich brankou čáry, jež vyznačí zónu, kde mohou hrát s hokejkou. Mimo vymezený rajón to dělá dvě minuty. Stejný trest dostanou, pokud zalehnou puk před brankovou čárou a nemají aspoň část výstroje v brankovišti. „Poprosil bych diváky, aby byli na začátku trpěliví. Budeme se snažit udělat i pro ně takovou nalejvárnu, aby se v tom vyznali,“ říká například sportovní ředitel Pardubic Dušan Salfický. Další novinka? Abyste nebyli v ofsajdu, stačí mít brusli nad modrou čárou, už na ní nemusíte stát.

Extraliga se přesune do hor

V prosinci se můžete těšit na unikátní zážitek, dva zápasy se uskuteční ve Špindlerově Mlýně pod sjezdovkou. Nejdřív na sebe 9. prosince narazí Pardubice s Kladnem, 11. prosince pak přijde bitva Hradce se Spartou. Hokejová aréna na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru měla vzniknout už před rokem, ale tehdy přípravy skácela pandemie. Nepůjde navíc jen o dvě bitvy o body v elitní soutěži, v horách se bude hrát i první liga, pak zápas legend Česka a Slovenska, na ledě si to navíc rozdají i bývalé fotbalové hvězdy.

Hokej a covid

Teoreticky by covid soutěž ochromit neměl. Hráči mají být podle šéfa soutěže Josefa Řezníčka očkováni z 95 procent. Padá tak obava z těžkého průběhu, navíc očkování i snižuje pravděpodobnost, že nemoc chytnete. Nevylučuje ji, ale snižuje, na to je potřeba taky myslet. Takže co když nějaký tým spadne do karantény? S našvihanou termínovou listinou může přijít problém. Kluby dostanou možnost sehrát odložený zápas do čtrnácti dní, jinak vedení soutěže zápas zkontumuje. V play off odklady řešit nejdou, takže tam covid znamená kontumaci prakticky automaticky. A v baráži? Pokud ji ovlivní pandemie, má postoupit extraligový celek.

Krejčí v Olomouci: Zůstanu rok, pak se uvidí. Podívejte se na celou tiskovku

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0 2. Liberec 0 0 0 0 0 0:0 0 3. Pardubice 0 0 0 0 0 0:0 0 4. K. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0 5. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 6. Třinec 0 0 0 0 0 0:0 0 7. Olomouc 0 0 0 0 0 0:0 0 8. Plzeň 0 0 0 0 0 0:0 0 9. Sparta 0 0 0 0 0 0:0 0 10. Litvínov 0 0 0 0 0 0:0 0 11. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 12. Č. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0 13. Mountfield 0 0 0 0 0 0:0 0 14. Zlín 0 0 0 0 0 0:0 0 15. Kladno 0 0 0 0 0 0:0 0

Posila Sparty Kaše: Kdo nechce titul, nemá v lize co dělat

Hradecká přestřelka: Mají Smoleňák se Lvem radši Dádu Patrasovou, nebo Felixe Slováčka?

Plzeňská přestřelka: Vybrali by si Kindl s Bulířem Julii Roberts, nebo Sharon Stone?

Liberecká přestřelka: Brali by Klepiš s Filippim za kouče raději Růžičku, nebo Hadamczika?