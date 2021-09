Kouč Moták o Krejčím v extralize: Ten chlapec ví, co dělá. Vypadá výborně

Malá NHL v Olomouci. Extraligový klub se těší na páteční premiéru Davida Krejčího (35) v dresu „Kohoutů“ proti Mladé Boleslavi. Bude to svátek, velká událost. Slavný útočník povede první lajnu s Janem Káňou a Lukášem Kucserou a trenér Zdeněk Moták (57) je z jeho přítomnosti nadšený. „Bude hodně nasazovaný, ale nesmí to být jen o Krejčovi,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro iSport.cz.

Jak se jeví David Krejčí?

„Na tréninku vypadá výborně. Zkušenost a hokejovost jsou na něm vidět při každém cvičení. Ať je to bruslení, střelba, kombinace, nácvik spolupráce.“

V útoku má Kucserou s Káňou. Byla to jeho volba?

„Přál si tam mít praváka. Takže to vyšlo na Kučise. Nalevo nás hned napadl Honza Káňa. Přál bych si, aby byl Krejča pro něj a pro celé mužstvo jakýsi výtah.“

Má hvězda dostatečně natrénováno?

„Hraje stylem, že u toho nepotřebuje extra bruslit. Ví, kam se má postavit. Má skvělý výběr místa. Dokáže danou situaci přečíst. Ale určitě je i nabruslený a fyzicky výborně připravený. Když k tomu dodá své vidění hokeje…(zamyslí se) Je to prostě výborné.“

Projevuje se i jako lídr? Na nějaké burcující proslovy a emotivní výlevy moc není…

„Je tady tři týdny i s cestou. Jeví se tiše, skromně. Věřím, že si pak svoje řekne i v kabině před ostatními hráči. Ve chvíli, kdy budou trenéři mimo. Tam to slovo mít bude. Je vidět, že ho kluci berou.“

Někdy až moc, ne?

„Ano. Může tam být určitý ostych, respekt. Při prvním cvičení jeho spoluhráč, kterého nebudu jmenovat, zkazil přihrávku. A přijel celý rudý. (úsměv) Ale kluci se z toho dostanou. Nemůže se všechno soustředit jenom na Krejču. Na ledě jich bude pět, s gólmanem šest. A v celém mužstvu přes dvacet.“

Nebude mu chybět, že v přípravě ani jednou nenastoupil?

„Samozřejmě by bylo lepší, kdyby odehrál nějaký přípravný zápas. Ale vrátil se z Ameriky později. Doufáme, že se spoluhráči najde rychle společnou řeč. Dostanou porci času. Musí se sžít, naučit se reakce toho druhého.“

Vytížíte ho naplno?

„Samozřejmě, že bude hodně nasazovaný. Máme čtyři zkušené, vyrovnané lajny. Chceme dávat prostor všem. Ale byla by chyba nevyužít potenciál Davida Krejčího. Věřím, že nám pomůže. Ale nechci, aby to bylo jen o Krejčovi. Ještě jsme se o tom nebavili, ovšem nemyslím, že by chtěl, aby všechny kotouče chodily na něj. Ať jde na něj ten poslední a pak zvedáme ruce. Ono to tak bývá, že kluci chtějí všechno hrát na toho lídra. Jenže tak to nepůjde.“

Čím vším má na ledě pomoct?

„Víte, že potřebujeme střílet branky. Potřebujeme hráče, který půjde do spolupráce a přivítáme samozřejmě i jeho porci gólů. Není jednoduché dostat se na stáž do NHL. I pro nás je takový hráč oživení, zkušenost. Člověk se musí pořád učit.“

Cítíte, že Olomouc je najednou ostře sledovaná?

„Možná jsme teď mediálně aktivnější a od fanoušků jsou větší očekávání. Ale vůbec bych to tak nebral. Naše cíle zůstávají stejné. Prostě chceme naši hru ještě více zatraktivnit. Ať je to pro diváky líbivé a mají z hokeje radost oni, naše vedení i my.“

Čelíte často dotazům na Krejčího?

„Okolí se ptá. Jednou větou řeknete, že je to fajn kluk a je s ním dobrá spolupráce. Tím to končí. Ukáže se, až budeme hrát.“

Bude mít v extralize po letech v NHL motivaci?

„Je to jeho volba. Ten chlapec ví, co dělá. Přišel sem s určitou vizí. Myslím, že do toho dá maximum, co v něm je. Hokej ho obecně baví, přemýšlí o něm. To je vidět i na ledě. Baví to všechny kluky, co se sem vrací. Jinak by do toho nešli. Zabezpečení jsou. Hokej je jejich celoživotní láska.“

Co když si rodina vyžádá předčasný návrat zpět do zámoří?

„Doufám, že se tady jeho rodině bude líbit. Když se třeba jednou vrátí do Ameriky a budou tam žít, aby si řekli, že ten rok v Olomouci stál za to a že to bylo fajn.“

Čekáte, že se na něj soupeři speciálně zaměří?

„Přímá osobní obrana na Krejčího? Že by si protihráč sedl na střídačku vedle Davida, to asi ne. Ale jakmile půjde na led, bude tam u soupeře větší pozornost a ostražitost. Věřím, že to vše bude v duchu fair-play. Ani si neodvažuju pomyslet, že by to tak být nemělo.“

