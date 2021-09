Šéf hokeje na O2 TV: Pořád se posouváme, experti se hlásí sami

O2 TV Sport startuje do čtvrté extraligové sezony, jak byste zhodnotil cestu, kterou jste za tu dobu urazili?

„Strašně to letí, myslím si, že se není za co stydět. Pořád je co zlepšovat, ale když se podívám na první přenos a na poslední, je to jasně dané. Už jenom to, že studio bylo třikrát tak dlouhé, je obrovský pokrok. Přišli jsme do klidných a zajetých vod a nikdo nevěděl, co čekat. I hlasy z hokejového prostředí jsou vesměs pozitivní a to je největší odměna. Dokonce několik bývalých hráčů nebo i současných se hlásí o post experta. Troufám si tvrdit, že jsme pro extraligu partneři a i na rostoucí sledovanosti je patrné, že si nás nachází stále větší počet diváků. Což nás těší. Navíc si myslím, že se stále posouváme, nikdo z nás nestagnuje. A jak to stříhají experti Jakub Koreis, Roman Málek, Jirka Tlustý nebo Miloš Gureň ve studiu, to po třech letech musí bavit každého.“

Co považujete za vaši nejsilnější stránku?

„Netajím se tím, že pro mě existuje jasný vzor. A tím je NHL. Brát si můžete a musíte poznatky i od ostatních, ale cíl je převést co možná největší procento věcí ze zámoří do českého prostředí. Inspirují nás statistiky, komerční přestávky nebo větší zapojení expertů do hry, protože ti mají šanci na to kouknout z pohledu hráče. Grafiky jako v NHL asi není možné docílit, ale přiblížit se jí ano. Pozitivně beru i model dvou komentátorů, přijde mi to svižné a emotivní, když se rychle střídají a jsou na jedné vlně.“

Co dalšího byste vypíchnul?

„V jednom tweetu někdo napsal, že se mu líbí naše pojetí ´rockového koncertu´. Což asi vystihuje vše. To, jak třeba Roman Málek zahrál lapačku jednoho z brankářů, bylo přece naprosto skvělé. Být živý, zábavný, emotivní, aby to mělo švih. Samozřejmě ale ne za cenu povýšení čehokoli před hokej a samotnou hru na ledě. To je nepřípustné a myslím, že se to neděje. Dále jsou to také technologické novinky, které jsme do vysílání hokeje přinesli. Ať už je to multidimenze v O2 TV, kdy si může každý vybrat různé pohledy kamer, nebo populární kamery O2 TV Helmet Cam.“

Mohou se diváci těšit při vysílání na nějaké novinky?

„Expertní tým zůstává ve stejném složení, ale Kubu Koreise vyzkoušíme jako reportéra. Myslím si, že je připravený stát se u nás prvním opravdovým reportérem v roli bývalého hráče a zase se posune dál. Zvětšujeme obsah a délku studia na třicet minut před zápasem, což se také osvědčilo v play off a hlavně při finále. A další novinkou, která byla mým snem, jsou online statistiky a grafiky reagující na průběh zápasu. Moc mě baví, když dá někdo dvě branky a vyjede, že to je jeho první takový večer po 195 zápasech. Zase se s tím musí pracovat citlivě a kvůli tomu přichází Jirka Vítek, další zapálenec do hokeje, který se v tom vyžívá. Více chceme také reagovat pomocí hockey logicu.“

Jak se připravujete na prosincové Winter hockey games?

„To bude pecka, na kterou se všichni těšíme. Z hlediska výroby i produkce se jedná o vrchol roku. Chtěli bychom ukázat co nejvíce tváří, atraktivních rozhovorů a přineseme také exkluzivní pohled do zákulisí této jedinečné akce. K tomu poslouží více než hodinový dokument, který bychom chtěli dát ven kolem Vánoc. Zase je tady inspirace v Road To The Winter Classic u NHL.“

Jakým směrem byste se rádi vydali v budoucnosti? A na čem musíte ještě zapracovat?

„Asi není tajemstvím, že další dva roky se jede podle formátu jako poslední tři sezony. Tedy každou sezonu odvysíláme přes 70 utkání, včetně play off a finále. Takže chceme udržet to, co se budovalo, sehrát každý zápas jako by šlo o poslední a pokud možno být zápas od zápasu lepší. Jsou to klišé, ale sezona je dlouhá a není prostor na nějaké chyby. A když, tak je neopakovat. Vnímám, že jako tým máme určité rezervy třeba v projevu, češtině a obratech. Takže na tom musíme zapracovat.“

