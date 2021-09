Kubík: Výmluvy na stadion nepřicházejí v úvahu. Jak reagoval na pivní sprchu?

S hokejovým Kladnem je spjatý odmalička. Už v roce 2011, když mu bylo třináct, o něm deník Sport psal: Seznamte se. Podle expertů má před sebou zářivou budoucnost. Až v pátek si ale útočník Adam Kubík za svůj mateřský klub odbyl extraligovou premiéru. A to už za něj odehrál 250. zápas. „Jsem za to rád, ale škoda, že jsme to nedokázali dotáhnout,“ reagoval po porážce 1:2 s Vítkovicemi.

Elitní ligu už si krátce zahrál, ale bylo to za hradecký Mountfield. Teď už má ve statistice první čárku i za klub, který ho nachystal pro velký hokej. Ve dvaadvaceti se na chomutovském ledě, kde mají Rytíři svůj stánek, představil dokonce s áčkem na dresu jako asistent kapitána.

Co jste na to říkal?

„Byl jsem docela v šoku, ani jsem to nevěděl. Až kluci mi to řekli… Bylo moc příjemný, že mi trenéři dali takovou důvěru. Už tady mám něco odehráno. Jsem rád, že jsem si konečně mohl zahrát extraligu za Kladno.“

Docela jste se načekal, že? Přitom jste za svůj mateřský oddíl odehrál jubilejní 250. utkání.

„Nechtěl jsem si říkat, že je to něco mimořádného, ale užil jsem si to. Moc se těším na další. Akorát škoda, že jsme to nedotáhli. Jinak to byl zápas dobrý, mělo to tempo. Mrzí nás, že nemáme body.“

Když Kladno válčilo v extralize před dvěma lety, doplácelo hlavně na mizernou koncovku. Nemáte obavy, aby se to neopakovalo?

„Měli jsme spoustu šancí, musíme být důrazní. Byl to první zápas, možná jsme byli i nervózní, nevěděli jsme, co čekat.“

Co jste říkal na atmosféru, kterou vám připravili fanoušci v Chomutově?

„Bylo to super. Jsme rádi, že přijeli a udělali nám domácí prostředí.“

V čem byl pro vás největší rozdíl?

„Nebyla tady taková zima. (usměje se) Ne, to si dělám srandu. Máme jiné prostory, jsme ve dvou kabinách, musíme se s tím nějak poprat. Ale myslím si, že už proti Vítkovicím jsme byli důstojní soupeři a věřím, že tady budeme vyhrávat.“

Šatnu v Chomutově máte malou, navíc i v Kladně, kde trénujete, jste kvůli rekonstrukci také v provizorních podmínkách. Nebude to problém?

„Je to trochu stísněné tady, ale kustodi se nám snaží udělat co nejlepší prostředí. Máme to skoro jako doma. Podmínky jsou super, stadion je hezký. Akorát zápasový den je trochu hektický. Ale my jsme tady od toho, abychom odehráli extraligu, nemůžeme se vymlouvat na nějakou kabinu. Pořád se to hraje na ledě. Když budeme dávat góly, budeme vyhrávat. Nějaké výmluvy na stadion? To není na místě.“

Pro hosty to v Chomutově nebude žádný med, do kabin odcházejí přímo pod kladenským kotlem. Vítkovičtí hráči skončili pocákaní od piva…

„Pro nás je to dobře, pro ně je to nepříjemné. I když polévání pivem, to k hokeji nepatří. Fanoušci to prožívají jako my, jsou v tom emoce. Ale jsou za to pokuty, takže by se toho měli vyvarovat. Každopádně jsme rád, jak nás podporovali.“

Hlavně ke konci se to přiostřilo, málem se strhla hromadná bitka.

„I to k hokeji patří. Víme, o co hrajeme, musíme se dostat soupeřům pod kůži. To nás bude zlobit.“

V neděli nastoupíte proti českobudějovickému Motoru, co od toho čekáte?

„Tam je to vždycky těžké, domácí požene výborná kulisa. Musíme se o to porvat.“

V týmu máte sedm zámořských hráčů, cítíte, že chvíli potrvá, než si to všechno sedne?

„Asi jo, musejí si zvyknout na český hokej, který je trochu specifický. Ale jsou tady ze stejného důvodu jako my. Chceme všichni vyhrávat. Doteď se v kabině zapojují dobře, v tom není žádný problém.“

V závěru premiérové utkání jste nahradil nevýrazného Ciampiniho v elitní formaci a hned z toho byl gól.

„Trenéři asi chtěli něco změnit, nějak to oživit, tak jsem šel k Plekymu (Tomášovi Plekancovi). Podařilo se nám skórovat, takže super. Uvidíme, jak to bude dál.“

Povídáte si s Kanaďany hodně v kabině?

„Jo, něco řeknu. I když ta jejich kanadská angličtina je hodně rychlá, takže se někdy zeptám dvakrát, co říkají. Ale komunikace probíhá, snažíme se je do všeho zapojovat.“