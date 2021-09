Kladenský debut v azylu: nabitý kotel i bez Jágra na ledě či pivní sprcha

Před cestou na zápas bylo rozhodně moudré se radši podívat do navigace, jestli vás nenavádí ke kladenskému ČEZ stadionu. Nucený exil hokejistů Kladna ve více jak 70 kilometrů vzdáleném Chomutově začal. Leckdo by zřejmě čekal, že na úvodní extraligové kolo proti Vítkovicím přivítají Rytíře bez zraněného Jaromíra Jágra v sestavě prořídlé tribuny. Oproti očekáváním však už na duel s Ostravany, kteří vyhráli 2:1, do tamní Rocknet Areny zavítala nemalá návštěva. 2016 diváků po celý zápas hnal narvaný a nutno dodat i hlasitý „kotel“.

Když se nejen kladenští fanoušci dozvěděli, že se do svého rekonstruovaného chrámu nepodívají dost možná celou sezonu, vznikla pro ně velká nepříjemnost. S realitou se ale smířili dokonce i poté, co se dozvěděli, že za Rytíře budou muset dojíždět na extraligu pod Krušné hory. Všichni dotázání diváci v barvách Středočechů prozradili, že dočasný azyl berou jako skutečnost a cesta do Chomutova je nerozladila. Naopak se náramně těšili, až opět uvidí Kladno mezi elitou, a že vůbec mohou jít na hokej.

„Všichni jsou po dlouhé pauze hladoví po hokeji. Nic moc na tom nezmění ani těch několik desítek kilometrů navíc. Cesta do Chomutova byla v pohodě,“ řekl jeden z fanoušků, kteří se v nabitém kotli snažili hnát Rytíře a zařídit jim co nejdomáčtější atmosféru. A nebyli tu zdaleka jen Kladeňáci. Na první představení středočeského mužstva v hale chomutovských Pirátů se přijeli podívat i nadšenci z Rakovníka, Berouna a dalších měst z kladenského okolí. Na tribunách se ovšem objevily i pirátské trikoty a šály. Dorazila i malá skupinka vítkovických fandů.

Kladno - Vítkovice: Pitule spálil velkou šanci a na druhé straně se trefil Koch, 1:2

Po minulé sezoně, kdy se ještě na zimák v Kladně nemohli dostat příznivci party kolem kapitána Tomáše Plekance, bylo nahlas znát, jak prožívají každou útočnou akci, povedený zákrok kanadské jedničky Landona Bowa či vyhrocenou situaci s hosty z Vítkovic. Na první gól se fanoušci ale pořádně načekali, až do 47. minuty, kdy se o trefu na 1:1 postaral ostřílený lídr s „céčkem“ na hrudi. Úvodní trefa v azylu, z níž se na střídačce radoval i Jaromír Jágr, poslala kotel do extáze. Někteří „kotelníci“ si pak začali i sundávat dresy.

K parádnímu startu v dočasném severočeském útočišti však scházelo jediné – výhra. Ve vyrovnané bitvě se nakonec radovaly Vítkovice. Kladno o úvodní body připravil zkušený útočník Rostislav Marosz, který ještě v dubnu pomáhal Rytíře dotáhnout zpátky do Tipsport extraligy.

„Ohromně jsme se těšili po dlouhé pauze. V Chomutově to je úplně něco jiného než být doma na Kladně, ale musíme improvizovat a bojovat. Teď to tady musíme brát za domácí půdu. Každopádně budeme určitě velice rádi za každou návštěvu. Uvidíme podle situace, ale doufám, že si sem najde cestu více lidí,“ přeje si Vítězslav Vítek, služebně jeden z nejzkušenějších Rytířů.

Fanoušci Rytířů si alespoň na závěr úvodní porážky užili menší show, když se hostující útočník Robert Flick dostal do potyčky nejprve s Plekancem, který ale následně přenechal šarvátku parťákovi Marku Račukovi. „Nevím, co si tam chtěl dokazovat, ale šťouchal se tam s Plekym. Za mě úplně zbytečně. Pak se začalo hrát a po odpískání se do něj pustil znovu, tak jsem ho tam jel jenom popostrčit a takhle se to nějak vyvinulo,“ vrátil se vytáhlý kladenský útočník k závěrečné pošťuchované.

Kanaďan v dresu Vítkovic byl sudími následně vykázán předčasně do kabiny, do níž vede cesta rovnou pod kladenským kotlem. Třicetiletý rodák z Londonu tak od skalních příznivců schytal nesportovní pivní spršku. Po debatě sudích se však zámořský hráč politý pivem vrátil ze šatny zpět a zbytek zápasu odseděl na trestné.

„Pro hosty to bude určitě nepříjemný, ale myslím si, že k hokeji úplně nepatří nějaké polévání pivem. Fanoušci to však prožívají stejně jako my, je to vyhrocený a jsou tam nějaké emoce. Takže bych řekl, že se to asi bude dít, akorát jsou za to pokuty. Měli bychom se tedy něčeho takového vyvarovat,“ okomentoval pivní sprchu útočník Adam Kubík, který si připsal nahrávku na Plekancův gól.

Kladenští každopádně po prvním klopýtnutí nezoufají. Na ticho a prázdné tribuny si díky věrným fanouškům nemohli stěžovat. „Jsem si jistý, že když kluci půjdou herně postupně nahoru, přijede ještě více lidí. Na začátek to nebylo vůbec špatné,“ myslel si dotázaný fanda. Šanci na reparát na „domácím“ hřišti mají Rytíři příští týden v úterý, kdy v Chomutově přivítají Hradec Králové.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46:16. Plekanec Hosté: 25:10. Marosz, 52:24. Koch Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Donaghey, Baránek, Nilsen, Funk, Ticháček – Ciampini, Plekanec (C), Hlava – Kristo, Kubík, Machala – Račuk, Pitule, M. Beran – Hajný, Filip, V. Bílek. Hosté: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, Machů – Roberts Bukarts, J. Hruška (A), Svačina – L. Krenželok (A), Marosz, Fridrich – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Bernovský, Chlán, Dej. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Pešek, Malý Stadion ROCKNET ARÉNA, Chomutov Návštěva 2 016 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 1 1 0 0 0 4:0 3 2. Třinec 1 1 0 0 0 4:0 3 3. Litvínov 1 1 0 0 0 4:2 3 4. Liberec 1 1 0 0 0 1:0 3 5. K. Vary 1 1 0 0 0 4:3 3 6. Vítkovice 1 1 0 0 0 2:1 3 7. Olomouc 1 0 1 0 0 3:2 2 8. M. Boleslav 1 0 0 1 0 2:3 1 9. Sparta 0 0 0 0 0 0:0 0 10. Brno 1 0 0 0 1 3:4 0 11. Mountfield 1 0 0 0 1 0:1 0 12. Kladno 1 0 0 0 1 1:2 0 13. Zlín 1 0 0 0 1 2:4 0 14. Plzeň 1 0 0 0 1 0:4 0 15. Č. Budějovice 1 0 0 0 1 0:4 0

Kladno - Vítkovice: Souhra Hlavy s Plekancem skončila za stezkou, 1:1

Kladno - Vítkovice: Matyáš Filip dostal nepříjemný úder od svého spoluhráče