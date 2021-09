Vendeta za play off. Dynamo loupilo v Boleslavi, Král ocenil charakter týmu

Dynamo jede! Dva zápasy, šest bodů. Po brilantním pátečním vystoupení doma proti Plzni (4:0) se Pardubice ukázaly v trochu jiném světle. Na ledě Mladé Boleslavi dlouho vypadaly na ručník, nakonec ze zápasu vydolovaly všechny tři body po úžasném obratu ve třetí třetině. Výhru 4:3 opepřil dvěma góly David Cienciala, ještě na jaře útočník Bruslařů. „Každý by chtěl takhle vstoupit do sezony. Jsou to ale jen dva zápasy,“ nepřeceňoval autor vítězné branky.

Ambiciózní pardubický majitel Petr Dědek vyhlásil před sezonou útok na medaile. Jenže s takovou prací do defenzivy, jakou se Dynamo prezentovalo v úvodních dvou třetinách v Mladé Boleslavi, by to nešlo. Ani náhodou. Jen za první třetinu pláchli Bruslaři čtyřikrát do brejku dvou na jednoho…

Konec druhé třetiny: Boleslav vede 3:1, zápas má jasně pod kontrolou. „Dvě třetiny byla Boleslav lepší, měla lepší pohyb, byla daleko lepší v osobních soubojích, my jsme s tím měli obrovské problémy, přehrávali nás,“ zmínil pardubický trenér Richard Král.

Střih o necelou hodinu později: Pardubičtí hráči jásají po skvělém obratu na 4:3 a míří na děkovačku s početnou skupinou fanoušků. O dva góly včetně vítězného se postaral David Cienciala, který se po utkání v debatě s boleslavským brankářem Janem Růžičkou za trefy s mrknutím oka omlouval. „Trenéři před třetí třetinou udělali nějaké změny. Řekli jsme si, že musíme bruslit, jít za tím, hrát jednoduchý hokej, zkoušet nahazovat na bránu. Od prvního střídání jsme to plnili. Tak musíme hrát od začátku, a ne až od třetí třetiny,“ uvedl.

Zlom zápasu reflektuje možná nejlépe počet střel na branku: po dvou třetinách 29:14, ve třetím dějství 3:11. „Takovou hru bychom si představovali. Nevím, jestli Bolce nedošly síly, těžko říct. Je to super pro tým, který ukázal charakter a stav 1:3 otočil,“ ocenil otočku Král.

Dynamo pokračuje ve skvělém vstupu do nové sezony. I po druhém kole se drží na čele tabulky s plným počtem bodů. Po páteční jasné výhře nad Plzní panovala v kabině i mezi fanoušky parádní atmosféra. Obrat v Boleslavi, kde se Pardubicím dlouhodobě nedaří, přinesl ještě větší euforii. „Doufáme, že si to udržíme co nejdéle,“ usmál se útočník Matej Paulovič, rovněž autor dvou gólů. Východočechům se navíc povedla vendeta za jarní čtvrtfinále, ve kterém s Bruslaři padli jednoznačně 0:4 na zápasy.

Na druhé straně v táboře Mladé Boleslavi mají nad čím přemýšlet. Vyhraný zápas protekl Bruslařům mezi prsty, po páteční prohře s Olomoucí mají na kontě jeden bod. „Ve třetí třetině jsme se vinou nedisciplinovanosti nemohli ani dostat do hry. Udělali jsme zbytečné fauly v útočném pásmu, úplně jasné, správně potrestané. Koukali jsme na to. Když jsme byli hloupí, tak jsme za to byli správně potrestaní,“ zhodnotil nepovedený závěr trenér Pavel Patera.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:28. Najman, 21:36. Kotala, 36:28. P. Kousal Hosté: 00:39. Paulovič, 45:10. Cienciala, 48:17. Paulovič, 55:52. Cienciala Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Ševc (C), Pýcha, Jánošík, D. Moravec, Pláněk (A), Šidlík – Lunter, Adam Raška I, Šťastný – Kelemen, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Frodl (Klouček) – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal (C), Vála, J. Kolář (A), Hrádek – R. Kousal, Paulovič, Camara – A. Musil, Poulíček (A), Blümel – Říčka, Cienciala, Hecl – Koffer, Anděl, Rohlík. Rozhodčí Lacina, Veselý – Zíka, Šimánek Stadion Návštěva 2763 diváků

