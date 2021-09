První střídání a prásk! Tři hráči na šití, Roman po „polibku“ v nemocnici

Rychlé ruce, bleskové rozhodnutí? Jistě, každý dobrý útočník musí mít. Plus taky doktor. V Pardubicích si Pavel Holeka užil hodně divoký start zápasu. „Během prvních pár minut zápasu jsme měli tři šití. Tohle jsem ještě nezažil,“ kroutil hlavou trenér Dynama Richard Král. Nejdřív do sebe práskli spoluhráči Ondřej Roman s Davidem Ciencialou. Pak s krvavou stopou ve tváři uháněl do kabiny Anthony Camara.

Viděli jste ten šrumec. Hned, jak do sebe vrazili Roman s Ciencialou, začal na střídačce kalup. Pardubický lékař bral jehlu a niť. Hned na místě zašíval, aby hráči stihli další střídání. Povedlo se. „Kluci si dali pusu mezi kruhy u nás ve třetině,“ glosoval nešťastný moment Richard Král. Bez šití tak zůstal ze třetí formace jen Robert Říčka. „Přesně jsem to neviděl. Najížděl jsem si na modrou a slyšel velkou ránu. Otočil jsem se a viděl kluky, jak tam leží. Hned mi došlo, co se stalo,“ popisoval, jak situaci vnímal sám.

Cienciala zůstal ležet na ledě, nevypadalo to s ním dobře. Nakonec ale zápas dohrál, v průběhu odstoupil Roman. Ve druhé třetině zvládl jen dvě střídání, víc už ne. „Ondra jel pak do nemocnice a uvidíme, jak to s ním bude vypadat. Nejspíš v neděli nenastoupí,“ naznačil pardubický trenér. Zranění parťáka mrzelo i Říčku: „Je to strašná škoda, smůla, že Ondra musel odstoupit. Přípravu jsme měli dobrou, dokázali si vypracovat hodně šancí.“

Na volné místo ve třetí formaci se přesunul Marek Hecl, Cienciala jen zastoupil Romana a hrál ve středu útoku. Taky to fungovalo, i na rychlé výměně v sestavě byla cítit pardubická pohoda. „Rychle jsme si řekli, co jsme hráli s Ondrou Romanem. Heclík je šikovný hráč, měli jsme šance taky. Je super, že když někdo vypadne, máme kde brát,“ dodal Říčka, autor dvou branek při výhře 4:0 nad Plzní.

A jak dopadl Camara? Stejně jako Cienciala. S pár stehy se nakonec rychle vrátil do zápasu.

