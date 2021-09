Mueller je zpátky: gólový a emotivní. Nadchla ho elektrizující atmosféra

Ano, to je on. Nezměnil se, i v nové sezoně bude s chutí posílat puky do sítě. Peter Mueller (33) s tím začal hned ve druhém kole. To první hvězda Komety vynechala, proti Zlínu už se připomněla gólovou tečí Ďalogova nahození. Domácí však na konci přišli o dvougólový náskok a musel jim stačit dvoubodový triumf v prodloužení. Král bodování minulého ročníku hrál s vášní, bylo vidět, jak ho nabíjí podpora fanoušků. „Je to vzrušující,“ kochal se atmosférou v zaplněné brněnské aréně.

Vypadáte spokojeně, i když jste na konci ztratili vedení 2:0. Stačí vám výhra nad Zlínem za dva body?

„Až na poslední tři minuty jsme hráli dobře. Měli jsme vedení udržet a vyhrát v normálním hracím čase. Není pro to omluva, stávat by se nám to nemělo. Další den musíme zase tvrdě pracovat. Hokej se nehraje padesát sedm minut.“

Zápas jste hodně prožíval. Byl jste na premiéru tak natěšený?

„Asi je pravda, že jsem to prožíval emotivněji než obvykle. (úsměv) Je vzrušující hrát zase před plným stadionem. Už dlouho se mi to nepoštěstilo. Je skvělé dát gól a slavit ho s našimi fanoušky. Atmosféra byla elektrizující. Jsem šťastný, že jsem se vrátil zrovna v domácím utkání. Celkově jsem s prvním zápasem spokojený. Měl jsem předtím nějaké zdravotní problémy. Nemohl jsem se sehrávat s týmem. Nebylo to pro mě jednoduché. Ale už jsem na sto procent v pořádku. Jsem šťastný, že jsem zpátky a můžu být každý den s týmem.“

Zaskočila vás tuhá defenziva Zlína?

„Musím jim dát opravdu kredit. Bránili opravdu dobře. Udělali nám zápas hodně těžký. Byl to pro nás v této sestavě první zápas, máme na čem pracovat. Vím, že je to derby. Na stadionu jsou naši i jejich fanoušci, atmosféra byla skvělá.“

Váš gól zkoumali rozhodčí na popud brankového sudího. Měl jste obavy, zda ho vůbec uznají?

„Byl jsem si jistý, že to vysoká hůl nebyla. Věřil jsem, že branka bude platit. Ale Zlín dostal rychle dva góly, tahle situace mu přišla vhod. Navíc si mohli jeho hráči během té pauzy odpočinout.“

Jak blízko byl váš letní odchod do ciziny?

„Kometa je pro mě číslo jedna. (úsměv) Je to můj druhý domov, rodina.“

