Gulaš vs. Jágr. Řev proti smíchu, o trapas ale nešlo. Jak si vedla legenda?

Jen jediný muž si v budějovické Budvar aréně vysloužil větší potlesk tribun před utkáním než Jaromír Jágr. Ano, hádáte správně, domácí kapitán Milan Gulaš. Naplněný stadion si rychle přisvojil jasné nahlížení na utkání: Tohle je souboj Gulaš vs. Jágr. Bitvu takových dvou velikánů liga dlouho nezažila. Utkání se nakonec proměnilo v gólovou nadílku (výhra Motoru 7:5), na které se oba vydatně podíleli, ale každý hodně po svém.

Viděli jste, že má obrovskou chuť. Že utkání chce získat za každou cenu. Po dlouhých deseti letech se vrátil domů, aby se předvedl před kamarády. Aby vrátil radost tam, odkud vzešel. Milan Gulaš hecoval spoluhráče, motivoval je k rychlejším přihrávkám, neustále na ně mával hokejkou a ukazoval, jak si situace představuje řešit.

Nešlo však jen o slovní přínos. Dvěma asistencemi ve druhé části srovnal cifry na ukazateli skóre, aby pak sedmou brankou uzavřel gólový účet své party. „Je to super pocit, opravdu super. Přál bych vám teď vidět, jak to vypadá u nás v kabině, je to fantazie,“ rozplýval se po utkání. Tak moc na něm bylo vidět, jak se mu ulevilo, že uspěl, že celý stadion aplaudoval vestoje, že v průběhu třetí třetiny obíhala Budvar arénou mexická vlna. „To jsem si vychutnal naplno,“ dodal.

Zato na druhé straně jste neviděli nic z takových pocitů. „Už několik dní bruslil, byl v pořádku,“ shrnul rozhodnutí o zapojení Jágra do zápasu trenér Rytířů Jeff Paul. Od počátku se utkání vyvíjelo v neprospěch legendárního křídla. V úvodní dvacetiminutovce šel dvakrát odsedět dvouminutový trest. Poprvé mu ujel hráč, kterého měl pokrýt a tak zatáhl za ruční brzdu, podruhé se výrazně rozčiloval, když mu rozhodčí odpískali držení protihráče.

Milan Gulaš proti Kladnu Čas na ledě: 20:03

Góly: 1

Asistence: 2

Trestné minuty: 0

Hity: 1

Střely: 3

+/-: 0

I on se ale snažil motivovat a podporovat. Často si k sobě na střídačce bral mladého Matyáše Filipa, dvacetiletého parťáka z lajny a ukazoval mu, jak si představuje společnou souhru. Zároveň probíral s asistenty strategii zápasu a jak je jeho zvykem, tak si nechával v průběhu třetin namasírovat stehna, aby se udržel v provozu.

Zlomem se ukázala třetí branka. Jágrovu formaci soupeř zamkl v pásmu, skóroval a majitel Kladna dlouho odjížděl z ledu. Kroutil přitom hlavou a po usednutí na střídačku si frustraci vybil dlouhým křikem. Tohle se nepovedlo a on to dobře věděl. Vzhledem ke gólové exhibici Motoru celý zápas skončil v úplně opačném rytmu, než začínal. Zatímco na startu lidé s nadšením svému hrdinovi tleskali, jeho vyloučení pár minut před koncem „odměnili“ posměšným potleskem a jásotem. Ze sta na nulu během necelých šedesáti minut.

Přesto velikán ukázal, že pořád dovede být platný. V rozích nemá konkurenci, v přesilovkách dokáže ve spolupráci s Tomášem Plekancem stále vymýšlet neotřelá řešení. Ve 49 letech už není hráčem, který by si za brankou vzal puk a projel s ním hřiště. Rychlost mu chybí, ale v žádném případě nejde o žádný trapas. „Všichni by před ním měli smeknou,“ popsal nejlépe Jágrovu osobu samotný Gulaš.

Jaromír Jágr proti Motoru Čas na ledě: 13:15

Góly: 0

Asistence: 0

Trestné minuty: 6

Střely: 1

+/-: -1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:23. Pech, 23:55. Abdul, 28:27. Vondrka, 34:45. Slováček, 35:25. Abdul, 39:24. Pech, 44:07. Gulaš Hosté: 09:36. Ciampini, 14:21. Račuk, 26:35. Baránek, 34:24. Hlava, 56:41. Kubík Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček, Bučko, Bindulis, Vráblík, Slováček, Štich, Štencel – Venkrbec, D. Voženílek, Valský – Abdul, M. Hanzl, Vondrka – J. Ondráček, Pech, Gulaš – M. Beránek, Toman, Holec. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin, Baránek, Donaghey, Ticháček, Nilsen, Funk – Hlava, Plekanec, Kubík – V. Bílek, Pitule, Račuk – Hajný, Ciampini, Kristo – M. Beran, Filip, Jágr. Rozhodčí Pešina, Ondráček – Kajínek, Axman Stadion Budvar aréna

