Cienciala: Vypadám jako panda, ale vidím! Po ráně v Dynamu bodově válí

Konečně rozbalí, co dovede? David Cienciala (25) na sobě měl nálepku smolaře. Urval si koleno, pak kotník, potom ještě druhý, všechno během jedné sezony. Teď patří mezi letní posily, které mají táhnout Pardubice. Pět bodů ve dvou zápasech? Vykopnul náramně. Přitom nové angažmá začal drsnou srážkou se spoluhráčem hned v prvním střídání. „Lepší to na úvod ani být nemohlo,“ povzdechne si. V obličeji je pobitý, Ondřej Roman dopadl hůř, asi měsíc si nezahraje.

Nepoznáváte je. I když, pokud si už víc pamatujete, poznáváte je moc dobře. Záleží, kolik let extraligu sledujete. Pardubice jsou po dvou kolech stoprocentní. Před sezonou vystřelily do světa plány o medailích a majitel Petr Dědek pod kotlem topí dál. Na svém twitterovém účtu občas hodí polínko, jindy přilije rovnou benzín.

Jen ať se něco děje!

Pokud se bojíte velkých cílů, asi by vám nedělalo dobře za Dynamo teď hrát. „Po deseti letech jsme vyhráli první zápas sezóny. Tenkrát jsme vyhráli i ten poslední a získali titul. Nezlobil bych se, když se historie zopakuje,“ oznámil Dědek světu v pátek po první výhře nad Plzní. V neděli přišla druhá a otočka z 1:3 na 4:3 v Mladé Boleslavi.

Mladá Boleslav - Pardubice: Naděje pro Dynamo! Cienciala se bekhendem prosadil proti bývalému týmu, 3:2

Na podobný tlak se kabina chystala od léta. Hráči o tom mezi sebou nijak extra nemluvili, ale přece jen byli v mírném chvění. V přípravě dával tým čtyři góly na zápas. Přenese se forma i do sezony? OK, první krok se povedl, dvě výhry 4:0 a 4:3. „Asi to trochu úleva je. Na první kolo asi každý čekal, já teda určitě. Je dobře, že jsme to s Plzní zvládli za tři body. Potom neděle v Bolce? Brutálně těžké. Dvě třetiny od nás nic moc, třetí dobrá,“ hodnotí víkend útočník David Cienciala.

Jemu start sedl extrémně dobře, posbíral 5 bodů (2+3). Konečně je v pohodě i zdravý od prvního kola.

V roce 2019 plánoval, jak svůj talent rozbalí v Mladé Boleslavi. V Třinci byl do té doby spíš na čekačce, tak kývl na přesun jinam. Jenže v srpnu si poranil koleno na reprezentačním kempu v Jihlavě, na zimák pro něj jela sanitka. Měl utržené postranní vazy. Když se vrátil, natrhl si je v kotníku. Pak se vrátil znovu a při tréninku mu spoluhráč přisedl druhý kotník, zase vazy.

Vlastně měl rok pauzu, minulý ročník začínal v 1. lize a za Boleslav měl pak po osmi zápasech 2 body (1+1).

„Snad od dorostu mi začátek nevyšel jako teď, ale opravdu jsem radši, že jsme teď vyhráli dva zápasy, dokázali si, že každá lajna může dát gól,“ pochvaluje pardubická posila.

Ale ten první zápas? Jako kdyby jel v té své smůle dál.

Ránu, jak se při prvním střídání srazil s Ondřejem Romanem, bylo slyšet až pod stropem. „Šílené,“ kroutí hlavou. Po nárazu ležel chvíli na zemi. Na střídačce mu pak doktor sešil nos a Cienciala se vrátil zpátky. „Říkal jsem si, že lepší první střídání jsem mít nemohl. Mrzí mě, že Ondra Roman to má na delší dobu, to je na houby. Ale i tohle se v hokeji někdy stane,“ štve ho, že se rozpadla úderná lajna s Romanem a Robertem Říčkou. Centr bude mimo zhruba měsíc, Cienciala se tak posunul do středu útoku místo něj.

Pardubice - Plzeň: To muselo bolet! Cienciala se srazil se spoluhráčem Romanem

Hraje s několika stehy na nose, to je jediná památka, kterou si na pecku odnesl. Zlomenina žádná. Nebo ano? „Možná mám přeražený nos,“ usměje se. „Ale na rentgenu jsem nebyl, takže nevím.“

S rodinou mají velký hokejový chat, kde vždycky zuří obří debaty. Teď tam samozřejmě pípá jedna zpráva za druhou: „Zase to tam jelo. V neděli před zápasem jsem tam poslal fotku, jak skoro nemůžu otevřít oči. Ráno jsem se probudil, všechno přišlo po té srážce s Ondrou k sobě a měl jsem je šíleně oteklé. Naštěstí to do zápasu ustoupilo, vypadám jako panda, ale vidím. Takže všechno v pohodě.“

Pořád si drží svůj zvyk. Při nástupu na led zdraví pohledem k nebi tátu Romana, bývalého hokejového trenéra, a posílá mu nahoru i góly. Otec náhle zemřel, když bylo Davidovi šestnáct.

V extralize nejvíc zaujal v play off 2018, když pomohl Třinci vyřadit Pardubice a v jednom zápase posbíral sedm bodů za sedm nahrávek. Za tři roky se posunul, hlavně se už z hokeje tolik nenervuje.

„Cítím, že dospívám a z extraligy a celkově hokeje si nedělám hlavu. Každým rokem to jde pomaličku nahoru. Asi každý si tímhle musí projít, nasbírat zkušenosti, aby uměl taky něco hodit za hlavu. Nemůžete tam mít pořád jenom hokej,“ říká. Jemu pomohlo narození dcery.

Než si zničil koleno, klepal na reprezentační vrata. Když bude takhle v extralize pokračovat, otevře je. „Po dvou kolech by bylo asi hodně odvážné o tom mluvit. Ale jasně, že je to sen si v reprezentaci zahrát. Asi každý by tam chtěl být. Celkově chci být pořád lepší, posouvat se,“ říká.

Přesně takové hráče Pardubice před sezonou lovili. Chtěli borce, pro které není meta hrát extraligu, chtěli hráče, kteří ji chtějí vyhrát a sebe pak případně posunout výš.

Ciencialu s Dynamem spojuje jedna zajímavost. Od sezony 2015/16 hrály Pardubice dvakrát play off, a když skončily, pokaždé s týmem, kde hrál jejich aktuálně nejproduktivnější hráč. Nejdřív je vystřihl s Třincem, minulou sezonu s Boleslaví.

„Sice jsme kluky dali 4:0 na zápasy, ale už tenkrát měli neskutečný tým. Měli tady Zohyho, Kosticyna. Pardubice byly dobře poskládané už v minulé sezoně. Jen třeba ještě nebyl ten správný čas, aby přišel nějaký úspěch,“ zamyslí se.

Takže teď už je? Vedení má jasno. Ano, už je.

Prvních pět zápasů Ciencialy v extralize

2021/22 Pardubice

body 5 (2+3)* 2020/21 Ml. Boleslav

body 2 (1+1) 2019/20 Ml. Boleslav

body 1 (0+1) 2018/19 Třinec

body 1 (1+0) 2017/18 Třinec

body 0 2016/17 Třinec

body 2 (1+1) 2015/2016 Třinec

body 0

* po dvou zápasech

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE