SESTŘIHY: První gól Jágra! Trefil se i Krejčí, Třinec přestřílel Spartu 7:4

Třinec přestřílel Spartu 7:4, zachytali si čtyři brankáři

Hokejisté Sparty prohráli v utkání 4. kola extraligy s Třincem 4:7. Pražané si připsali první porážku jako poslední tým v nové sezoně, nenavázali tak na úvodní výhru z Pardubic (5:2). Tři body za gól a dvě nahrávky si v dresu poražených připsal útočník Filip Chlapík, za hosty dvakrát skóroval Patrik Hrehorčák.

Sparťané vstoupili do očekávaného souboje s mistrem nejlepším možným způsobem. Sice nepotrestali Musilův faul po pouhých 22 sekundách, ale ještě ve třetí minutě otevřel skóre Moravčík přesně umístěnou dělovkou z kruhu.

SESTŘIH: Sparta Praha - Třinec 4:7. Přestřelku ovládli úřadující mistři

Vyrovnat mohli Daňo, Roman či Marinčin, ale strážce domácí branky Neužil byl proti. Pak se na ledě přiostřilo a více se bojovalo než hrálo. Na konci 19. minuty se už však hosté dočkali zásluhou Hrňovi branky v přesilovce.

Obrat dokonal hned po 20 sekundách ze druhé části Kundrátek, když puk zapadl za Neužilova záda obloučkem po tečovaném pokusu hostujícího zadáka. V početní výhodě pak sice brzy kontroval pěkným gólem Chlapík, jenže za necelé tři minuty vrátil hostům rovněž v přesilovce vedení Růžička.

Sparta - Třinec: Obrovská mela v O2 areně! Zapojil se i hostující kouč Varaďa

Uběhlo navíc jen 17 sekund a Hrehorčák vyhnal Neužila na střídačku, do hry se tak dostal Salák. V utkání si nakonec zachytali všichni čtyři gólmani uvedení v zápisu. Před polovinou utkání snížil Vitouch a Mazance nahradil v hostujícím brankovišti Kacetl. Už o 49 sekund později měli Třinečtí dvoubrankový náskok zpět, když se prosadil Musil.

Ve 49. minutě navíc zvýšil přesnou ranou Nestrašil a prakticky tak rozhodl. Thorell po nádherné individuální akci v přesilovce sice ještě vykřesal malou naději pro domácí, ale i ta definitivně zhasla s gólem Hrehorčáka do prázdné branky.

Ohlasy trenérů:

Jaroslav Hlinka (Sparta): „Měli jsme slušný začátek zápasu a dali jsme rychlý gól, pak se hra srovnala, myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Nefungují nám speciální formace. Nedařilo se nám tolik v přesilovkách, ale třikrát jsme inkasovali v oslabení, což si myslím, že zápas dneska rozhodlo."

Marek Zadina (Třinec): „Prvních deset minut měla Sparta více ze hry. Pomalu jsme se rozjížděli, dostali jsme rychlý gól, ale bylo super, že jsme dokázali reagovat. Postupem času jsme se zvedali a tým začal hrát, jak jsme chtěli: agresivně a dohrával hráče. Druhá třetina byla hodně vyhrocená. Sparta má výborný tým a čekali jsme super zápas, což se i potvrdilo. Emoce k tomu patří. Jsme hrozně rádi, jak jsme druhou třetinu zvládli. Výborně jsme si pomohli v přesilových hrách. Třetí třetinu jsme věděli, že Sparta bude přidávat a bude se do nás tlačit, ale odehráli jsme jí výborně."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:48. Moravčík, 23:55. F. Chlapík, 29:18. Vitouch, 51:54. Thorell Hosté: 18:59. Hrňa, 20:20. Kundrátek, 26:51. Martin Růžička, 27:08. Hrehorčák, 30:07. M. Kovařčík, 48:50. A. Nestrašil, 59:04. Hrehorčák Sestavy Domácí: Neužil (28. Salák) – Moravčík, Mikliš, Tomáš Dvořák, T. Pavelka, Polášek, M. Jandus – Sobotka, R. Horák, Řepík – Thorell, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele, Vitouch, M. Forman – Z. Doležal, Zikmund, Prymula. Hosté: Mazanec (30. Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Zahradníček, M. Adámek, Jaroměřský – Daňo, P. Vrána, Martin Růžička – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Miloš Roman – Kofroň, Dravecký, Hrňa. Rozhodčí Kika, Pražák – Svoboda, Lhotský Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Gulaš pomohl k Motoru k výhře třemi body, Krejčí skóroval

Hokejisté Českých Budějovic porazili ve 4. kole extraligy Olomouc 5:3 a vyhráli třetí utkání v řadě. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel kapitán Milan Gulaš. Hanáci naopak vyšli poprvé v sezoně naprázdno, nepomohla jim ani čtvrtá branka Davida Krejčího v extraligovém ročníku.

Hosté posílení dvěma výhrami v domácím prostředí vstoupili do utkání útočně naladěni. Do vedení se však již ve 3. minutě dostal Motor, když obránce Dujsík zpoza branky poslal kotouč přímo na hokejku Gulaše, jenž své bleskové sólo zakončil vedoucím gólem po kličce do bekhendu.

SESTŘIH: České Budějovice - Olomouc 5:2. Gulaš třemi body řídil výhru jihočeského celku

O tři minuty později při vyloučení Klimka našel Pech přesným pasem z pravého kruhu před brankou Ondráčka, jenž střelou zblízka zvýšil náskok Jihočechů. Brankáře Lukáše poté nebezpečnými střelami zaměstnali Beránek a Hanzl. Hostům se podařilo šťastně korigovat, když odzbrojili defenzivu Jihočechů a Kolouch se zblízka prosadil střelou kolem padajícího hráče.

Na začátku druhé části se domácí ubránili vyloučení Hanzla, načež po levém křídle nabral rychlost Abdul a střelou po ledě z prostoru kruhu potřetí překonal Lukáše. Před polovinou základní hrací doby nabídli Hanáci svým hostitelům téměř minutu a půl přesilovky pět na tři a obránce Vráblík z mezikruží poslal kotouč za Lukášova záda. Brzy se radovali také olomoučtí hráči. Při trestu Valského se i ve svém třetím zápase po návratu ze zámoří zapsal mezi střelce Krejčí. Následně domácí při šanci Klimka podržel Hrachovina.

České Budějovice - Olomouc: Hostující hráč doslova namazal puk na Gulaše a ten s ledovým klidem proměnil, 1:0

Brzy po startu třetí části mohl zvýšit Vráblík bombou od modré, ale Lukáš byl proti. Budějovičtí sklízeli aplaus za svoje útočné parády, jejichž příval si ke škodě sami zbytečně přibrzdili oslabením za mnoho hráčů na ledě. Moravané ožili a přestože se jim nezdařila přesilovka, dostávali domácí tým pod tlak. Z brejku však zahrozil Abdul. Poslední slovo měl kapitán Gulaš, jenž prostřelil Lukáše popáté.

Ohlasy trenérů:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Těší nás, že jsme uspěli proti kvalitnímu týmu s vynikajícím rozdílovým hráčem, na kterého je radost se dívat. Olomouc je silná, hrát proti ní není nic příjemného. Tím víc si vážíme vítězství."

Jan Tomajko (Olomouc): „Začali jsme dobře, ale zaplatili jsme za chyby. Podařilo se nám zkorigovat a na konci první části jsme měli nějaké šance. Poté nám domácí odskočili a už bylo těžké se prosadit proti domácím, kteří si pohlídali závěr utkání. Budějovice vyhrály zaslouženě, protože nás potrestaly skoro za všechny chyby."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:41. Gulaš, 05:37. J. Ondráček, 23:21. Abdul, 29:09. Vráblík, 53:05. Gulaš Hosté: 11:32. Kolouch, 31:39. Krejčí Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček (A), Bučko, Bindulis, Vráblík, Štencel, Slováček – J. Ondráček, Pech (A), Gulaš (C) – Abdul, M. Hanzl, Vondrka – Venkrbec, D. Voženílek, Valský – M. Beránek, Toman, Holec. Hosté: Lukáš (Špunar) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Rašner – J. Káňa, Krejčí (A), Kucsera – Klimek, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, J. Knotek (A), Navrátil – Strapáč, Kolouch, Bambula. Rozhodčí Pilný, Vrba – Ganger, Klouček Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 011 diváků

Jágr se poprvé v sezoně trefil, Kladno ale prohrálo s Libercem

Hokejisté Liberce porazili ve 4. kole extraligy Kladno 3:2 a posunuli se do čela soutěže. Rytíři, kteří ještě nebodovali, jsou poslední. Hostům k úspěchu nepomohl ani gól hrajícího majitele Jaromíra Jágra, který se v nejvyšší soutěži trefil poprvé od února 2020. Zápas rozhodl v 50. minutě Tomáš Filippi.

Úvod zápasu patřil domácím, kteří od první minuty vyvíjeli na hostujícího brankáře Bowa tlak. Ve 3. minutě se ocitl v obrovské šanci obránce Vitásek, ale hostující gólman uhájil neprůstřelnost. O minutu později už ale kapituloval. Parádní individuální akci předvedl Klepiš, a vymetl horní růžek Bowovy branky.

SESTŘIH: Liberec - Kladno 3:2: Rytíři opět neuspěli. Nepomohl ani Jágrův zásah

Další šanci měl Gríger, ale střílel těsně vedle. Hosté vyrovnali skóre ve 12. minutě. Skvělou střelou překonal Kváču nejstarší extraligový hráč Jágr, který se trefil poprvé v sezoně. Gól legendy hosty povzbudil a v dalších minutách měli více ze hry. Liberec ale odpověděl nejlepším možným způsobem. V poslední minutě první část tečoval Dernerovo nahození Birner a poslal Bílé Tygry opět do vedení.

V úvodu druhé třetiny se zastřelovala poslední liberecká posila Záborský, ale z dobré pozice těsně minul. Hosté kontrovali závarem před Kváčou, který měl na svědomí Jágr. Odpověď Rosandiče na druhé straně také branku nepřinesla. Vzápětí byl ve veliké šanci hostující Strnad, ale Kváča stačil puk přikrýt před brankovou čárou.

Ve 34. minutě se ale hosté dočkali vyrovnání. Při vyloučení Jelínka předvedli pěknou a rychlou kombinaci, na jejímž konci stál střelec Kristo. Ve 36. minutě měl Faško-Rudáš na hokejce opětovné vedení Liberce. Netrefil ale prázdnou branku, jen boční konstrukci. V poslední minutě ujel Birner, ale svůj gól ze závěru první třetiny nezopakoval. Hosté bleskově otočili hru a Kváču po skrumáži zachránila tyč.

Liberec - Kladno: Takhle pálí Jágr! Hostující legenda švihem z levého kruhu srovnala stav, 1:1

Hned ve 41. minutě provětral libereckou obranu Dvořáček, Kváča ale odolal. Na druhé straně Birnera vychytal Bow. Po nájedu Filippiho ve 48. minutě skončil v brance pouze Bow a jeden z hostujících obránců. V 50. minutě se už Filippi dočkal. Na modré čáře si vyměnil puk s Vitáskem a nechytatelnou bombou poslal Bílé Tygry znovu do vedení.

Smolný zápas prožívali Záborský a Faško-Rudáš, kteří měli dvakrát v rozmezí několika vteřin v 56. minutě na hokejce pojišťovací gól, ale neuspěli. Hosté dostali velkou možnost na vyrovnání v podobě přesilovky, ale domácí se ubránili. Závěrečnou dlouhou power play hosté také nevyužili a připsali si tak čtvrtou porážku v sezoně.

Ohlasy trenérů:

Patrik Augusta (Liberec): „Velice těžké utkání. Kredit soupeři, hráli velice organizovaně, obětavě, jednoduše. Rychle otáčeli hru a nám dělalo velké problémy se přes ně prosadit. Myslím, že kdybychom měli lepší produktivitu, tak to nemuselo být tak nervy drásající až do konce. Taková utkání teď ale jsou, všichni soupeři mají spousty sil, pracují. My jsme rádi, že jsme našli cestu k vítězství. Kladno mě nepřekvapilo, čekal jsem to. Mají velice bojovný mančaft."

David Čermák (Kladno): „Jsme opět bez bodu, což je pro nás špatné. Myslím si ale, že dnešním pozitivem je náš výkon. Od toho se musíme odrazit i do dalších zápasů. Pokud budeme takové výkony podávat, budeme bodovat. Šance jsme měli, samozřejmě Liberec měl také. V závěru jsme je zatlačili, i v power play jsme to mohli srovnat. K bodu chyběl jen ten gól."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:55. Klepiš, 19:17. Birner, 49:03. Filippi Hosté: 11:50. Jágr, 33:06. Kristo Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – Rychlovský, P. Jelínek (C), Šír – Klapka. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Baránek, Donaghey, Wood, Suchánek, Nilsen – Hlava, Plekanec (C), Dvořáček – Kristo, Kubík (A), J. Strnad – Račuk, Pitule, Machala – M. Beran, Filip, Jágr. Rozhodčí Hodek, Šindel – Lederer, Rožánek. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5 048 diváků

Blain rozhodl duel Hradce s Energií

Hokejisté Hradce Králové úspěšně zvládli první domácí zápas v sezoně, když ve 4. extraligovém kole porazili Karlovy Vary 3:2. Velký krok za tříbodovým ziskem udělali Východočeši již během první třetiny, po níž vedli 2:0. Hosté po plném zisku z úvodních dvou duelů ročníku podruhé za sebou nebodovali. Gól a nahrávku zaznamenal v dresu vítězů kanadský obránce Graeme McCormack. Vítěznou branku dal další bek Jeremie Blain.

Energie nastoupila bez potrestaného útočníka Petra Koblasy a v prvním vystoupení venku v sezoně musela po první třetině dohánět dvoubrankovou ztrátu. Ve čtvrté minutě nabil Cingel za pravý kruh McCormackovi, který překonal Novotného a ve třetím zápase v české extralize si připsal premiérovou branku. V čase 12:10 při Plutnarově vyloučení zvýšil tečí McCormackovy střely Orsava.

SESTŘIH: Mountfield HK - Karlovy Vary 3:2: Hradecké nasměroval ze vítězstvím dvěma zásahy obránce McCormack

Hosté se dostali zpět na dostřel zásluhou Vondráčka, jenž po 11 sekundách vlastního oslabení během dalšího Plutnarova trestu snížil. Aktivnější a nebezpečnější byli však i nadále Královéhradečtí. Tým Energie držel nad vodou výborně chytající Novotný, ani on ale nestačil krátce před druhou přestávkou na akci, kterou zakončoval Blain a vrátil tak klid do řad svého mužstva - 3:1.

Karlovarští však zdaleka nerezignovali a snažili se dostat znovu zpátky do zápasu. Povedlo se jim to před polovinou třetí dvacetiminutovky, kdy se prosadil tečující Rachůnek. Definitivně se však mohl z gólu radovat až po delším čekání a kontrole situace na videu, které však hru vysokou holí neprokázalo. Jen chvilku nato mohl dokonce vyrovnat Beránek, ale Lukeš byl proti. Kýženého vyrovnání se hosté nedočkali ani v závěrečné power play.

Ohlasy trenérů:

Ladislav Čihák (Hradec Králové): „Věděli jsme, že Vary mají rychlé hráče a dávají dlouhé přihrávky za obranu, nechtěli jsme tedy propadat. Chtěli jsme vstoupit do zápasu aktivně a hrát s pukem, což se nám dařilo. Dostávali jsme ho za obranu a uhrávali osobní souboje na zadních mantinelech. Myslím, že jsme šli zaslouženě do vedení 2:0. Hodně mě mrzí gól na 2:1, to by se nám nemělo stávat. Ani za stavu 3:1 se Vary nevzdaly, snížily, ale potom bych chtěl kluky pochválit za to, že jsme si to i odbránili, někdy to takhle je. Nechtěli jsme propadat a pouštět soupeře do brejků, což se nám podařilo a zvládli jsme to dobře."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Viděli jsme hodně rychlý a bruslivý hokej z obou stran. Bohužel domácí měli výrazně lepší vstup do utkání než my, byli rychlejší a silnější v osobních soubojích a zaslouženě se ujali vedení 2:0. Byl to podle mě i klíč k tomu, že jsme nezískali body, protože takhle silné mužstvo jako Hradec nemůžeme pustit do dvoubrankového náskoku. Dokázali jsme se vrátit gólem na 1:2 a potom ještě jednou na 2:3, měli jsme až do konce utkání enormní snahu, ale už se nám to nepodařilo přetlačit. Zásadní chybu vidím v tom, že jsme nepřestáli úvodní tlak domácích, kde si došli pro body."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:37. McCormack, 12:10. Orsava, 38:42. Blain Hosté: 20:54. Vondráček, 49:25. Parkkonen Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Sajdl) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Gaspar, McCormack, Kalina, Jank – Jergl, Cingel, Smoleňák (C) – Orsava, Lev (A), Perret – Oksanen, Lalancette, R. Pilař – Kelly Klíma, Koukal, Kevin Klíma. Hosté: F. Novotný (Habal) – Plutnar, Parkkonen, Pulpán (A), Dlapa, T. Hanousek, T. Havlín, M. Rohan – Flek, Hladonik, T. Rachůnek (A) – O. Beránek, Kulich, Průžek – Kohout, Černoch, Osmík – Vondráček (C), Miškář, Redlich. Rozhodčí Kubičík, Mrkva – Gebauer, Hlavatý Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 023 diváků

Bukarts řídil výhru Vítkovic nad Zlínem

Hokejisté Zlína prohráli ve 4. kole extraligy s Vítkovicemi 3:6 a i nadále čekají na první výhru v nové sezoně. Beranům k úspěchu nepomohly ani tři využité přesilové hry. Na vítězství Vítkovic se dvěma góly podíleli Lukáš Krenželok a Roberts Bukarts. Lotyšský reprezentant, který v minulosti oblékal dres Zlína, si navíc připsal i další dvě asistence.

V úvodu ujel hostující obránce Koch, povyjetý Kašík jeho pokus lapačkou vyrazil. Zlín se poté dostal do přečíslení dvou proti jednomu, Okál ale mířil pouze do připraveného Dolejše.

V polovině první třetiny se Krenželokovo nahození odrazilo k Bukartsovi, který před odkrytou brankou promáchl. Po přihrávce Svačiny měl velkou šanci najetý Fridrich, bekhendem místo mezi Kašíkovými betony nenašel.

SESTŘIH: Zlín - Vítkovice 3:6. Přestřelka nakonec vyšla lépe pro celek z Ostravy

V patnácté minutě však zblízka skóroval Bernovský a Vítkovice vedly. Domácí ale rychle vyrovnali, v přesilové hře se z pravého kruhu trefil Mikúš. Obrat ve skóre mohli dokonat Okál, Trška či Fořt, Dolejše ovšem nepřekonali.

Z druhé části uplynulo jen 39 sekund a podruhé udeřili Ostravané. Flickovu nabídku umístil do sítě Bukarts. Berani si opět pomohli přesilovkou, když se tečí prosadil Fořt. Vítkovicím však vzápětí vrátil náskok osamocený Krenželok. Sám jel na branku i na druhé straně Okál, Dolejš ale v pokleku zasáhl.

Zlín se mohl spolehnout na početní výhodu. Třetí ze tří využil Kubiš, kterému na Mikúšův pas stačilo nastavit hokejku. Nerozhodné skóre ovšem dlouho nevydrželo, o což se střelou do pravého horního rohu se postaral Fridrich.

Zlín - Vítkovice: Bukarts dostal puk do jízdy a bezpečně proměnil, 3:6

Zkraje třetí části neuspěl Bukarts. Druhý gól v zápase zaznamenal Krenželok, jenž ve 47. minutě z mezikruží poslal puk za přesouvajícího se Kašíka. Domácí mohli zdramatizovat utkání při vyloučení Kocha, čtvrtou přesilovkovou trefu však nepřidali. Z úniku naopak pojistil vítězství Vítkovic dnes produktivní Bukarts.

Ohlasy trenérů:

Martin Hamrlík (Zlín): „Hodnotí se mi to blbě, každá porážka nás sráží níž a níž. Psychicky se to rozpadá. Zápas byl do třetí třetině furt o gól, vyšli nám přesilovky, to je pozitivní. Pak, jak jsou borci nahlodaní, tak to jde vidět na výkonu. Nohy nejedou, čtvrté kolo a už je tu deka. Bojujeme s úzkým kádrem, dohnalo nás to k tomu, že musíme překopávat přesilovky, výkon je na pár borcích. Jestli nepřijde pět nových hráčů, jakože nepřijde, tak to bude těžké. Sráží nás individuální chyby, každý zápas je plno kiksů, které jdou za někým."

Miloš Holaň (Vítkovice): „Zápas se mi hodnotí dobře, dali jsme šest gólů, jsem rád za ty kluky, co se prosadili. Buky (Roberts Bukarts) se chytil, Fridrich si dal branku. Dobrý týmový výkon. Hrajeme jeden zápas v týdnu, takže jsme měli čas se dobře nachystat. Měli jsme obrovskou chuť, ve hře pět na pět jsme byli jasně lepší. Diktovali jsme hru, měli jsme i další šance, kaňkou jsou naše oslabení. Podstatné ale bylo, že jsme po celý zápas byli o gól vepředu. Je to dobré pro psychiku, díky hráčům do kabiny, že jsme zvládli další těžké utkání venku. Slavíme do půlnoci, je před námi plno další práce."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:37. T. Mikúš, 23:41. Fořt, 30:13. Kubiš Hosté: 14:34. Bernovský, 20:39. Roberts Bukarts, 24:22. L. Krenželok, 32:16. Fridrich, 46:41. L. Krenželok, 56:32. Roberts Bukarts Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Suhrada, Žižka, Dluhoš, Trška, Gazda, M. Novotný, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt (C), T. Mikúš – Šlahař, Fryšara, Okál – Karafiát, P. Sedláček, Köhler (A) – Chludil, Hejcman, Sebera. Hosté: Dolejš (Stezka) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, Machů – R. Bondra, Flick, M. Kalus – L. Krenželok (A), Marosz, Roberts Bukarts – Fridrich, Dej, Svačina – Bernovský, Chlán, Krejsa. Rozhodčí Šír, Obadal – Pešek, Malý Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 2856 diváků