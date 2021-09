Rekord posunut, Jágr odpálil dynamit po 568 dnech: Klasika, smál se parťák

Brankář Petr Kváča mohl jen pokrčit rameny. O několik vteřin předtím totiž mohl liberecký stadion na vlastní oči zahlédnout staré časy z NHL. Devětačtyřicetiletý Jaromír Jágr se famózní střelou švihem trefil přesně do růžku domácí branky. „On to prostě umí vymést,“ smekl kladenský Jakub Strnad. Rytíři však ani tentokrát body neberou a po prohře 2:3 jsou poslední. Oproti tomu Liberec po čtyřech odehraných utkáních drží první místo.

Prásk! Stačila trocha prostoru, lehké odstoupení bránícího Michala Ivana a Jaromír Jágr potvrdil, že svou vyhlášenou střelu bez přípravy stále má. V polovině první třetiny srovnal krok se soupeřem na 1:1. „Dostal to do své pozice, odkud dal několik set gólů. To je jeho parketa tenhle před brankový prostor. Klasická Jágrova akce,“ popsal Jágrovu premiérovou trefu v ročníku Jakub Strnad, nová posila Rytířů.

Hrající majitel Kladna se v nejvyšší soutěži trefil naposledy v loňském únoru, kdy pomohl sestřelit pražskou Spartu. Nyní jeho trefa na body nestačila.

Kladno už před utkáním zareagovalo na mizerný start do ročníku. Přivedlo dvě posily, již zmíněného Strnada a Davida Dvořáčka ze Sparty. Oba se ihned zapojili do sestavy, a i jejich čerstvá přítomnost zapříčinila nejlepší dosavadní výkon Rytířů. „Po příchodu jsem viděl trochu skleslé obličeje, ale my musíme žít na střídačce jako jeden tým. Jiná cesta z naší situace nevede. Je hezké, že jsme hráli dobře, ale za to nám nikdo bod nedá. Na krásu se nehraje. Teď se musíme od tohohle zápasu odrazit,“ burcoval Strnad.

Liberec - Kladno: Takhle pálí Jágr! Hostující legenda švihem z levého kruhu srovnala stav, 1:1

„My jsme věděli, jaké to bude utkání. A měli jsme pravdu, byla to válka. Nic nám nedali zadarmo, těžký zápas, ale zlaté tři body pro nás. Zároveň víme, že musíme dávat víc gólů. Naštěstí nám to teď brankáři vychytávají, ale chybí nám klid na hokejce, sebevědomí, je to třeba potvrdit na ledě,“ popsal utkání z druhé strany střelec rozdílové trefy Tomáš Filippi.

Měl pravdu, Kladno bylo Severočechům více než důstojným protivníkem, jenže Šmíd a spol. jsou v probíhajícím ročníku výteční ve vyrovnaných zápasech. Všechna čtyři utkání Bílých Tygrů skončila rozdílem jediné branky, tři z nich poslední vicemistr ovládl. Asi neexistuje lepší potvrzení týmové schopnosti dotáhnout úspěšně nervózní koncovky.

Utkání bylo navíc připomenutím nedávné hokejové historie. Úvodní brankovou radost totiž obstaral liberecký Jakub Klepiš po famózní sólové akci, kdy se zbavil tří protihráčů. „Pořád jsem hledal, že si někdo najede. Tahle stahovačka mi vyšla naposledy v dorostu, když jsem hrál na Slavii,“ smál se útočník. První dvě trefy tak obstarali spoluhráči z prvního formace národního týmu ze zlatého mistrovství z roku 2010. Tihle hoši pořád umí. „Co bych k Jardovi měl dodávat? Je to zkrátka úctyhodné,“ okomentoval Klepiš trefu kladenské legendy.

Oba celky se tak nachází na úplně opačných koncích ligové tabulky. Liberec je podle očekávání nahoře, naopak Jágrovi parťáci dostali sami sebe po čtyřech bitvách pod solidní tlak. Je třeba začít bodovat, protože hrozba sestupu je neúprosná. A zpackaný začátek ji jen zvětší.

568

Po tolika dnech se trefil Jaromír Jágr v extralize, předtím dal naposledy gól 27. února 2020 v zápase se Spartou (4:2). Zároveň opět posunul svůj rekord nejstaršího střelce nejvyšší soutěže – 49 let a 214 dnů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:55. Klepiš, 19:17. Birner, 49:03. Filippi Hosté: 11:50. Jágr, 33:06. Kristo Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Šmíd (A), Melancon, Vitásek, Rosandić, Derner, M. Ivan – Birner (A), Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – Rychlovský, P. Jelínek (C), Šír – Klapka. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Baránek, Donaghey, Wood, Suchánek, Nilsen – Hlava, Plekanec (C), Dvořáček – Kristo, Kubík (A), J. Strnad – Račuk, Pitule, Machala – M. Beran, Filip, Jágr. Rozhodčí Hodek, Šindel – Lederer, Rožánek. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5 048 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 4 3 0 1 0 9:7 10 2. Č. Budějovice 4 3 0 0 1 16:14 9 3. Třinec 4 2 1 0 1 17:10 8 4. M. Boleslav 4 2 0 1 1 14:10 7 5. Mountfield 3 2 0 0 1 6:3 6 6. K. Vary 4 2 0 0 2 12:10 6 7. Litvínov 3 1 1 1 0 10:8 6 8. Pardubice 4 2 0 0 2 12:11 6 9. Vítkovice 3 2 0 0 1 9:8 6 10. Olomouc 3 1 1 0 1 9:8 5 11. Brno 4 1 1 0 2 10:13 5 12. Sparta 2 1 0 0 1 9:9 3 13. Plzeň 4 1 0 0 3 6:14 3 14. Zlín 4 0 0 1 3 10:17 1 15. Kladno 4 0 0 0 4 8:15 0 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

Rytíři Kladno

Vše o klubu ZDE