Moravčík o bitvě s mistrem: Těžký, ale mělo to emoce. Už se těší na Plzeň

V prvním zápase před domácími fanoušky se po dlouhé době chtěli vytáhnout. Hokejisté Sparty s úřadujícím mistrem z Třince předvedli řízný a góly nabitý zápas, který odšpuntoval už ve třetí minutě obránce Michal Moravčík. Trefa jedné z letních posil Pražanů ale nestačila, Oceláři si v početních výhodách vystříleli výhru 7:4. „Takové gólové hody asi nikdo z nás nechce, nebo… chtěl by, ale být i na vítězné straně. Někdy to prostě tak vyjde,“ hledal slova zkušený reprezentant po premiéře v O2 areně.

Jak jste viděl ostrý a góly nabitý zápas s Oceláři?

„Trošku beze slov… Nevím, co k tomu říct. Takový zápas občas je. Věřím, že něco takového jsme si vybrali hned na začátku a teď už to bude jenom lepší.“

S Oceláři šlo o hodně vyostřenou bitvu, že ano?

„Byl to takový play off zápas. Přijel Třinec jako mistr, chtěli jsme se na něj vytáhnout. Bohužel se nám to nepovedlo. Mělo to emoce, ale to je jenom dobře.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Třinec 4:7. Přestřelku ovládli úřadující mistři

Co podle vás rozhodlo duel s úřadujícím mistrem?

„Z naší strany bylo špatný oslabení, z jejich strany (Ocelářů) dobrá přesilovka. Napadaly nám tam i nějaké smolné góly. Na to se ale nevymlouváme, to je fakt. Rozhodující byly přesilovky. Oni využili tři, my jenom jednu a to se na tom skóre podepsalo. Někdy to prostě tak vyjde, s tím se musíme jenom poprat. Proti Třinci jsme to bohužel nezvládli.“

Celkem padlo jedenáct gólů, pro vás obránce jistě ne zrovna příjemné, ale fanouškům se bitva musela líbit, viďte?

„Asi nikdo z nás tohle nechce, nebo… chtěl by, ale být i na vítězné straně. To spíš nechám na fanouškovské základně, ať posoudí, jestli se ji líbí takové gólové hody, ale asi si nebudou stěžovat.“

Máte za sebou domácí premiéru v O2 areně. Pominu-li porážku, užil jste si ji?

„Bylo to těžký a taky hrozný vedro, ale jsme rád za lidi, že sem mohli přijít i v docela pěkném počtu. Snad jich v neděli přijde ještě víc.“ (usmívá se)

Právě v neděli vás čeká Plzeň, za níž jste roky hrál. Bude tedy duel s Indiány pro vás stále dost pikantní?

„Zažil jsem už jednou takový zápas za Litvínov, ale těžko říct, jaké to bude nyní. Přeci jen rivalita mezi Spartou a Plzní je o něco větší než s Litvínovem. Těším se, ale zároveň mám z toho obavy. (usmívá se) Věřím, že převládnou dobré emoce.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:48. Moravčík, 23:55. F. Chlapík, 29:18. Vitouch, 51:54. Thorell Hosté: 18:59. Hrňa, 20:20. Kundrátek, 26:51. Martin Růžička, 27:08. Hrehorčák, 30:07. M. Kovařčík, 48:50. A. Nestrašil, 59:04. Hrehorčák Sestavy Domácí: Neužil (28. Salák) – Moravčík, Mikliš, Tomáš Dvořák, T. Pavelka, Polášek, M. Jandus – Sobotka, R. Horák, Řepík – Thorell, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele, Vitouch, M. Forman – Z. Doležal, Zikmund, Prymula. Hosté: Mazanec (30. Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Zahradníček, M. Adámek, Jaroměřský – Daňo, P. Vrána, Martin Růžička – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Miloš Roman – Kofroň, Dravecký, Hrňa. Rozhodčí Kika, Pražák – Svoboda, Lhotský Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)