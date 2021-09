Totální hokej na Spartě! Rvačky, jedenáct gólů a kaňka: „Polští Židi!“

Už od prvních minut bylo cítit, že ve vzduchu léta cosi třaskavého. První přerušení hry u brankáře Sparty. Odstrčení nečinně stojícího soupeřova útočníka. Seknutí přes brusle, rukavice na obličej, a už to jelo. A takhle vlastně pořád dokola.

Strhující tempo zápasu unášelo všechny přítomné. Dost možná i gólmany, kteří se v pátek na led pražské O2 areny podívali všichni. Domácí střídali Jakuba Neužila po čtyřech gólech, Oceláři pak Marka Mazance už po třech brankách.

K vidění byla zkrátka pořádná divočina. „Sám nevím, čím to bylo. Tohle jsme určitě neplánovali,“ rozesmál se po utkání hostující kanonýr Martin Růžička. „Góly tam padaly jak na běžícím pásu. Někdy to tak vyjde. Pro nás je důležité, že jsme vyhráli,“ radoval se. Branek bylo nakonec celkem 11. Třinec ukořistil v metropoli výhru 7:4.

Nejvýraznějším momentem zápasu byla hromadná bitka ve 35. minutě. Obránce Pražanů Ondřej Mikliš u své střídačky dohrál Petra Vránu, ten mu v souboji strhnul helmu. A už to jelo. Postupně do houfu skákali všichni hráči. Prali se všichni. Šlo se dokonce šest na šest, po jednom muži na ledě přibylo z obou stran. Rozhodčí to nechali bez povšimnutí.

Sparta - Třinec: Obrovská mela v O2 areně! Zapojil se i hostující kouč Varaďa

Nechybělo moc, aby přes mantinel hopnul i kouč Ocelářů Václav Varaďa. Divoká pranice se odehrála před lavičkou Třince. Trenér s ocelovými pěstmi se do souboje zapojil. Žádné rány však nerozdával, spíš suploval rozhodčího, když se snažil ze všech sil oddělit peroucí se dvojičky. Ani to by však dle pravidel dělat rozhodně neměl. Pak si zpříma vyměnil od plic ostrá slova s útočníkem Filipem Chlapíkem.

„Tohle je hokej. Když ho hraju, jsem do něj zapálený, ať se děje cokoliv. Po zápase to ale opadne, patří to k našemu sportu. Všechno bylo v pohodě. S panem Varaďou jsme si něco řekli, on je taky bouřlivák. Kdybych ale teď potkal, bylo by to v pohodě. Nic ve zlém,“ říkal k situaci Chlapík.

Říz utkání dodávalo i šest tisíc fanoušků. Z únosné roviny, v níž se oboustranně prolínalo množství nadávek, však vybočilo jedno skandování sparťanského kotle. Třinecké počastovali antisemitským voláním: „Polský Židi!“

„Osobně jsem nic takového neslyšel, pokud to ale proběhlo, tak my jako klub se s tím určitě neztotožňujeme. Tohle na stadion nepatří, budeme to muset řešit,“ komentoval situaci sportovní manažer a asistent trenéra Jaroslav Hlinka.

To poté v oficiálním stanovisku klubu potvrdil i tiskový mluvčí Pražanů Marek Táborský. „Jsme moc rádi, že můžeme hrát opět se zaplněným hledištěm. S našimi fanoušky nejsou dlouhodobě žádné problémy, klub slušně podporují a ženou ho kupředu. Od tohoto ojedinělého excesu některých z nich se musíme distancovat. Věříme, že se podobná věc už nikdy nebude opakovat. Fandění proti duchu fair play na hokej nepatří.“

Hráči incident po zápase komentovat nechtěli. „Těžko se k tomu vyjadřuje. Lidi si koupí lístky, asi si můžou řvát, co chtějí. My jsme na tohle popravdě zvyklí,“ pokrčil smutně rameny Růžička. Do Slezska si však Oceláři i díky jeho gólu a asistenci odvezli všechny body.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:48. Moravčík, 23:55. F. Chlapík, 29:18. Vitouch, 51:54. Thorell Hosté: 18:59. Hrňa, 20:20. Kundrátek, 26:51. Martin Růžička, 27:08. Hrehorčák, 30:07. M. Kovařčík, 48:50. A. Nestrašil, 59:04. Hrehorčák Sestavy Domácí: Neužil (28. Salák) – Moravčík, Mikliš, Tomáš Dvořák, T. Pavelka, Polášek, M. Jandus – Sobotka, R. Horák, Řepík – Thorell, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele, Vitouch, M. Forman – Z. Doležal, Zikmund, Prymula. Hosté: Mazanec (30. Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Zahradníček, M. Adámek, Jaroměřský – Daňo, P. Vrána, Martin Růžička – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Miloš Roman – Kofroň, Dravecký, Hrňa. Rozhodčí Kika, Pražák – Svoboda, Lhotský Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)