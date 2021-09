Jágr? Doprava a nahoru! Srovnali jsme, jak si vedl před dvěma lety a teď

Přitahoval pozornost vždycky, a nic na tom nemění ani fakt, že mu v únoru bude padesát. Jaromír Jágr naskočil po roční odmlce znovu do extraligy a první čtyři zápasy naznačují, že by se příliš měnit nemusel. S využitím modulu Hockey Logic jsme se zaměřili na klíčové prvky jeho hry. Co předváděl ve své poslední sezoně v elitní soutěži a jak rozjel aktuální ročník? Přidali jsme i prognózu, jak by se Jágrovi mohlo dařit.

Jágrův přínos ve hře 5 na 5 Jednu věc si musí trenér, který vede Jaromíra Jágra, třikrát podtrhnout. Když je veterán zdravý, dopředu je i přes pomalejší pohyb extrémně silný. Ovšem pokud jeho formace ztratí puk při pohybu vpřed, Jágra soupeř přečíslí, nestihne se vrátit. Takhle je potřeba stavět i jeho lajnu, jestli Jágra nechcete využívat jen pro přesilovky, musíte postavit formaci z hráčů, kteří nezkazí kombinaci, ale zároveň se dovedou rychle a za každých okolností vrátit. Jágrovu ofenzivní dominanci při hře 5 na 5 vidíte jasně. Když skočí na led, Kladno se dostává ke střelám, tím pádem i do šancí dávat gól. Dva roky zpátky byl Jágr dokonce 16. nejlepším hráčem v lize v přepočtu střeleckých pokusů vlastního týmu na 60 minut. Sluší se připomenout, že Rytíři sestoupili, útok s ním byl ale na ledě silný. Tehdy s ním měli o 21 % víc střeleckých pokusů, než když byl mimo led, teď hodnota může ještě po pouhých čtyřech zápasech zkreslovat, pohybuje se ovšem kolem 15 %. Na góly teď Jágr vede 3:1, minule prohrál 26:30. Jen ale narazíte, pokud k němu nedáte vhodné spoluhráče. V sezoně 2019/20 dopadla špatně jeho souhra s Petrem Vampolou. Kombinačně byli silní, ale dozadu hořeli, soupeři proti nim měli vyložené šance (na vstřelené góly 4:11). Jágrovi pak sedl pracant Ladislav Zikmund, teď by podobně dobře mohli fungovat Nicolas Hlava a Tomáš Plekanec. První má dobrý pohyb, druhý si s Jágrem dovede vyhovět na malém prostoru, pochopit ho. Pokud kladenský veterán musí čelit rychlému protiútoku, nastávají dvě varianty, buď mu hráč ujede a přichází šance proti jeho týmu, nebo Jágr fauluje a znovu má šanci soupeř. Tyhle situace potřebují Rytíři minimalizovat. Ve statistice pak vidíte, že podle očekávaných gólů měla být Jágrova bilance v sezoně 2019/20 kladná, tým s ním měl víc šancí než soupeř, jenže Kladno doplatilo na horší kvalitu zakončení a slabší defenzivu. Proto s Jágrem dostalo víc gólů, než vyhodnotil model, který zkoumá střely podle nebezpečnosti. Statistiky ze současné sezony uvádíme taky, ale berte je s rezervou, po pouhých 4 zápasech ještě nemají úplně vypovídající hodnotu. Sezona 2019/20 x Sezona 2021/22 56,8 % CF % (podíl střeleckých pokusů pro tým a proti týmu s hráčem na ledě) 56,8 % 28,9 xGF (očekávané vstřelené góly týmu s hráčem na ledě) 2,5 23,2 xGA (očekávané góly proti týmu s hráčem na ledě) 1,9 26 vstřelené góly týmu s hráčem na ledě 3 30 inkasované góly týmu s hráčem na ledě 1 8,21 očekávané góly hráče 0,46 8 vstřelené góly hráče 2 Kladno - Litvínov: Jágr dostal dost prostoru a po objetí branky skóroval, 3:2

Jágr v přesilovce Početní výhoda je Jágrovo království, tady nehrozí, že by musel sprintovat dopředu. Tím pádem může i víc vyniknout jeho dobrá střela, přihrávka, která zrychlí hru i velmi silné držení puku, kdyby soupeř zvolil rychlý přístup. Využití? Vzhledem k tomu, že Kladno nemá žádného vyloženého střelce, tak má smysl do dobrých pozic dostávat právě Jágra. Před dvěma roky nastřílel nejstarší hráč extraligy v početních výhodách 7 gólů. Teď by jich i díky Tomáši Plekancovi mělo být minimálně stejně. Od něj čekáte vysokou úspěšnost na buly, navíc akci typu dívám se doleva, co paní ve třetí řadě popíjí, nahrávám doprava Jágrovi na čepel. Před dvěma roky mělo Kladno na přesilovce Brendana O'Donnella s 8 góly, zadák Brady Austin posbíral 13 bodů (4+9), Jágr v pouhých 37 zápasech bral 10 (7+3). Pohyboval se hlavně podél pravého mantinelu, odkud měl nejvíc nahrávek na střely (viz obrázek). Střílet od modré by měl nyní nejspíš Marek Baránek. K Plekancovi s Jágrem by pak mohl pasovat ještě Adam Kubík a nejspíš i Danny Kristo, který dřív v AHL zvládal dávat přes 20 gólů. Kladno - Litvínov: Jágr v přesilovce vrátil Rytířům vedení, 2:1

Odkud a kam Jágr střílí Ze sezony 2019/20 vidíte jeden paradox. Nejvíc střel měl Jaromír Jágr do spodních rohů branky. Ovšem když pálil nahoru, konkrétně do pravého rohu ze svého pohledu? Tam se jeho střela dá brát jako hodně obtížně chytatelná. S tímhle způsobem zakončení měli brankáři velký problém, 4 z 9, které takhle vypustil, skončily v síti. Tedy 44 % střel do pravého rohu skončilo Jágrovým gólem. Zaujme ještě jedna věc, Jágr se správně hrne pro střelu co nejvíc do středu hřiště, ví, že z velké dálky nemá cenu zkoušet štěstí. V číslech? 70 ze svých 103 střel vypálil ze slotu (prostor před brankovištěm, odkud padá nejvíce branek). Ovšem gólově byl úspěšný výhradně od pravého mantinelu, byť pokusů měl dost zleva i ze středu, což je vidět i v nákresu. Jenom 1 gól z 15 vstřelil z vrcholu brankoviště uprostřed hřiště, všechny ostatní góly zaznamenal z pozice mezi pravým bodem na vhazování a středem brány. Když dostane Jágr puk sem, je nejvíc nebezpečný. Tohle se měnit asi nebude, dva góly proti Litvínovu dal opět z pravé strany. Jedné unikátní věci si ale všimnete, Liberec pokořil z levého křídla, ovšem zase to byl jeho osvědčený kout, kam vyloženě umí, tedy doprava nahoru. A zase vidíte, že Jágr prostě ví odkud pálit, 6 z 9 ran vypustil ze slotu. Jeho střela je pořád tvrdá a přesná. Umí využít, když je soupeř od něj dál, hraje jednoduše, pálí rychle. Liberec - Kladno: Takhle pálí Jágr! Hostující legenda švihem z levého kruhu srovnala stav, 1:1