Říha o Plzni: Máme drajv i energii, teď ještě výhry. Jak ladil tým na Gulaše?

Kolem Plzně bylo už cítit mírné napětí. Fajn, že mužstvo jezdí a má šance. Jen v tabulce to zrovna vidět není. V Českých Budějovicích se dostavila výhra 4:3 po prodloužení, druhý úspěch v sezoně. „Potřebujeme víc vítězství za sebou, pak to bude znát i na psychice,“ říká trenér Miloš Říha. Vysvětloval taky, jaký plán měl jeho tým s bráněním Milana Gulaše.

Dobrý zápas jste odehráli už minule na Spartě. Ulevilo se vám, že konečně jste ho teď dokázali i dotáhnout k dobrému konci?

„Hráli jsme dobře doma s Boleslaví a minule na Spartě 45 minut taky. Jenže děláme drobné chyby, které nás sráží. Potřebovali jsme už vítězství. V Budějovicích to bylo pro kluky psychicky strašně těžké, což bylo třeba na začátku vidět. Nehráli jsme nejdřív to, co jsme chtěli. Celkově je náš hokej ale dobrý, máme pohyb, drajv, energii. V tomhle jsme byli teď určitě lepší a je jen potřeba nabalit vítězství, aby si mužstvo začalo věřit.“

Po třech porážkách stál proti Plzni Milan Gulaš , bývalá hvězda týmu, kolem které se všechno točilo. Proto byl zápas pro hráče psychicky těžký?

„Ne, to vůbec. Pro nás bylo těžké, že jsme lacinými góly ztratili utkání s Bolkou. Sparta proti nám neměla do 45 minuty nic a stejně jsme utkání taky ztratili. Tam jsme udělali aspoň bod, ale málem jsme ani ten neměli. Pro mužstvo byly víc těžké tyhle ztráty, než kdo proti němu stojí.“

Ale chystali jste svůj tým na Gulaše, ne? Bylo vidět, jak se na něj často dostává Kodýtkova lajna.

„Připravujeme se na každého soupeře, ne jenom na Guliho. Ale ano, viděli jsme, z čeho měl body, jaké mají přesilovky, tak tam jsme třeba trochu změnili rozestavění. Pro mladé kluky určitě byla motivace, že stojí najednou proti němu, chtěli se ukázat. Snažili jsme se ho eliminovat a zkoušeli na něj přestřídavat. Zápas se ale nějak vyvíjel. Měli jsme dobrý pohyb, hráli slušně, ale najednou jsme prohrávali 1:2, když nám dal Michal Vondrka dva góly za 67 sekund. Ani nevím, jestli měly Budějovice ve druhé třetině ještě nějakou střelu navíc.“

Měly, jednu. Celkem vystřelily třikrát.

„A daly dva góly. To je náš problém, nervozita, která nás dovede srazit. Věřím, že tohle vítězství nám pomůže a zvedneme se.“

Je i plzeňským problémem efektivita? Na to, kolik máte šancí, dáváte gólů pořád málo.

„Šancí máme hodně, to je pravda. Třeba když jsme porazili a přestříleli Třinec, měli jsme v zápase šest samostatných úniků. Tohle jsou věci, které mají zápasy lámat. Potřebujeme se někdy odrazit na 2:0, 3:0, jít do trháku. V Budějovicích tam byly možnosti zápas zlomit dřív, mužstvo pracuje, což nás těší. Ale potřebujeme další výhry, aby se všichni cítili dobře a zvedli se i psychicky.“

