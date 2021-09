Krejčí: Pleky nijak nezpomalil. Jágr? Já bych nehrál už ve čtyřiceti

Na souboj s Kladnem se hodně těšil. Před takřka osmnácti lety odtud David Krejčí odcházel do zámoří. Nyní se vrátil jako tahoun Olomouce, nehrál však ve středočeské hokejové baště, nýbrž v Chomutově, z čehož byl trošku zklamaný. Nostalgii ovšem neřešil, soustředil se na souboj s Rytíři, které s Hanáky porazil 3:2. Jen co po zápase opustil hřiště, čekal na někdejší hvězdu Bostonu zástup mladých fanoušků. „Vím, že když někam přijedu, že dorazí pár lidí. Rád se s nimi vyfotím, nebo jim něco podepíšu. Určitě jsou z toho rádi, tak s tím nemám žádný problém,“ prozradil.

V neděli po zkrocení Bílých Tygrů z Liberce prohlásil, že do extraligy nepřijel nahrávat. O dva zápasy později si David Krejčí na své olomoucké konto připsal čtyři asistence, s nimiž přispěl k šesti bodům vybojovaným nad Zlínem (4:2) a naposledy proti Kladnu. Duel s Rytíři byl nejen pro démona Hanáků obzvláště pikantní, když nastoupil do souboje s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem, bývalými soupeři z NHL i parťáky z národního týmu.

Vnímal jste nějak výrazně Jaromíra Jágra i Tomáše Plekance na ledě?

„Jo, určitě. Hodně jsme proti sobě stáli s Plekym. Je to jeden z nejlepších bránících útočníků, je dost těžký se proti němu prosadit. Hraje si svojí, maká nahoru dolů. Je výborný na buly a hodně dobrý z protiútoku, což proti nám dokázal. Bohužel jsem byl zrovna na ledě, když dal gól, ale byl pěkný. Myslím si, že vůbec nijak nezpomalil. Trošku mě zklamalo, že se nehrálo na Kladně, když jsem tam strávil jednu sezonu, moc jsem se tam těšil. Bohužel to nevyšlo, ale v Chomutově je hezký stadion.“

S Plekancem jste měli oba největší porci času na ledě.

„Úplně bych v tom nehledal nic zvláštního. Znám Plekyho trošku, tak vím, co tomu dává v letní přípravě. Na druhou stranu v zápase tam bylo hodně přesilovek a oslabení, což oba dva hrajeme. Párkrát jsem zůstal na ledě víc, než jsem měl a tím pádem šel ice-time nahoru.“

Kladno - Olomouc: Plekanec vyrazil do brejku a prostřelil Lukáše, 1:1

Nevyčerpává vás to moc?

„Musím hrát víc chytře po dlouhé cestě. Nevím, čím to je, ale ty venkovní zápasy… Zatím jsme hráli jenom dva, ale je možný, že z mého pohledu je to na mě pořád dlouhé cestování. Ještě na to nejsem moc zvyklý. Jsem rád, když si odpočinu, na chviličku se vyspím před zápasem a v autobuse se mi to zatím nedaří. Tak to musím nějak vypilovat. Snad takhle naberu nějaké zkušenosti a budu lepší v příštím zápase venku.“

Vzpomněl jste si na hřišti na vzájemné bitvy z NHL, kde jste se s Plekancem často pošťuchovali?

„Myslím si, že to už je za námi. My jsme za tu dobu byli několikrát spolu v reprezentaci a vždycky jsme tam spolu vycházeli v pohodě. Řekl bych, že tohle už je za námi.“

A co říkáte na skvělý start Jaromíra Jágra do extraligové sezony?

„Jsem strašně rád, že tady pořád je, že furt hraje. Je to ikona, v takovém věku… Neskutečný, jak hraje. Když má kotouč na holi, je furt silný. Přehled tam pořád má. Pořád si na něj musíte dávat velký pozor, je hodně nebezpečný.“

Umíte si sám sebe představit, že v padesáti hrajete extraligu?

„Mě? Vůbec ne, ani ve čtyřiceti.“ (směje se)

Kladno - Olomouc: Navrátil proměnil přesilovku, znovu nahrával Krejčí, 2:3

Ve vyrovnaném duelu s Kladnem byla jistě klíčová závěrečná přesilovka pět na tři, viďte?

„Rozhodně ano. Proti Kladnu jsme dřeli, nebylo to moc na krásu, ale máme důležité tři body.“

Po zápase na vás čekal zástup mladých fanoušků toužících po fotce a podpisu. Užíváte si takový zájem?

„Je to samozřejmě pěkný a super. Vím, že když někam přijedu, že dorazí pár lidí. Rád se s nimi vyfotím, nebo jim něco podepíšu. Určitě jsou z toho rádi, tak s tím nemám žádný problém.“

S dvanácti body nyní vedete extraligové bodování, což jistě potěší, viďte?

„Tohle ani nijak neřeším. Snažím se vždy soustředit na každý zápas, a když budu vždycky připravený, tak vím, že něco umím prodat na tom ledě. Body nebody. Přijel jsem do Olomouce, abychom tady udělali něco hezkého, zatím nám to jde, ale nesmíme usnout na vavřínu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:19. Plekanec, 27:17. Donaghey Hosté: 12:35. Ondrušek, 29:33. J. Káňa, 57:13. Navrátil Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Dotchin (A), Kehar, Suchánek (A), Donaghey, Wood, Nilsen, Baránek – Jágr, Plekanec (C), Hlava – Kristo, Filip, J. Strnad – M. Beran, Račuk, Dvořáček – O. Bláha, Pitule, Hajný. Hosté: Lukáš (J. Sedláček) – T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – Kucsera, Krejčí (A), J. Káňa – Navrátil, J. Knotek (A), Burian – Kunc, Nahodil, Klimek – Bambula, P. Kolouch, Strapáč. Rozhodčí Hodek, Sýkora – Brejcha, Votrubec Stadion ROCKNET Arena, Chomutov

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 9 5 1 1 2 30:18 18 2. Třinec 8 4 1 2 1 32:21 16 3. Sparta 7 4 2 0 1 28:20 16 4. Olomouc 8 4 2 0 2 24:18 16 5. Pardubice 8 5 0 0 3 26:23 15 6. Mountfield 8 4 1 0 3 21:16 14 7. K. Vary 8 4 0 1 3 25:19 13 8. Č. Budějovice 8 4 0 1 3 26:28 13 9. Plzeň 9 3 1 2 3 27:31 13 10. Liberec 8 3 0 2 3 16:23 11 11. Brno 8 1 3 1 3 22:27 10 12. Litvínov 8 1 1 2 4 24:32 7 13. Kladno 9 1 2 0 6 24:32 7 14. Vítkovice 5 2 0 0 3 11:15 6 15. Zlín 9 0 1 3 5 20:33 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup