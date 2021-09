Hvězdné války ovládl Krejčí. Dva body, fotky s dětmi, chvála na Plekance…

V době, kdy se v hokeji řeší mocenské půtky, se mohli fanoušci rozptýlit parádní podívanou. Extraliga nabídla svoje největší skvosty naráz. Tři útočníky, kteří dohromady v NHL v základní části odehráli 3696 zápasů. Radovat se mohl David Krejčí, jehož Olomouc přetlačila Kladno s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem 3:2. Všichni ukázali um i emoce. „Pro oko diváka to muselo být super. Co víc si přát?“ okomentoval to kladenský útočník Nicolas Hlava. Krejčí se vyhoupl do čela bodování.

Byl to trošku nezvyklý obrázek. Spolu s nadšenými kladenskými kluky se tentokrát po duelu v útrobách stadionu nefotila domácí modla s číslem 68. Jaromíra Jágra, s nímž po utkání cloumalo naštvání, nahradil David Krejčí.

V mládí se na rok v Kladně mihnul, takže litoval, že si právě v tomhle městě nemohl zahrát. Osud ho k ostře sledované partii zavál do Chomutova. I v něm si užíval aktuální slávy. Trošku se otočily role. Dříve v téhle pozici na venkovní duely jezdívali Rytíři. Říkalo se Cirkus Kladno…

Teď je to Cirkus Olomouc. Právě tenhle hanácký klub táhne. „Je to samozřejmě pěkný a super. Vím, že když někam přijedu, dorazí pár lidí. Rád se s nimi vyfotím, nebo jim něco podepíšu. Určitě jsou z toho rádi, tak s tím nemám žádný problém,“ vykládal útočník, který si v zápase připsal dvě asistence a vyšvihl se do čela kanadského bodování.

Na ledě nechyběl ani při rozhodujícím momentu chvíli před koncem. Kladno doplatilo na nedisciplinovanost, dva hráči naráz odešli na trestnou. A i když se Rytíři srdnatě bili, obětavý Plekanec hasil jednu situaci i bez hokejky, nakonec z toho byl vítězný gól Mory.

Marné byly protesty Jágra a spol. 49letý veterán se zlobil, že sudí předtím netrestali. Emoce bublaly. I v Plekancovi, který se z rozhovorů omluvil.

„Jestli je půjdu pozdravit? Ani to tady pořádně neznám…. Ale sám vím, jaké to je, když se prohraje. Asi nemají moc náladu,“ vystihl to Krejčí, aktuální lídr bodování. Ale to přešel se svým typickým klidem a nadhledem. Důležité jsou přece tři body a týmová výhra…

„Všímal jsem si ho, nejde přehlídnout. Je vidět, jak hraje s přehledem, v klidu, přijde mi, že se moc nenadře. I na kluky u nás, Plekyho s Džegrem, je radost se dívat. Pro oko diváka to muselo být super. Co víc by si přáli? Lidé si mohou takové chvíle jenom užívat,“ říkal útočník Nicolas Hlava.

Byl to smutný hrdina závěru. Byl to on, kdo svým zbytečným faulem dopřál olomouckému komandu vítězný gól. „Byla to hloupost, nemůžu do něj takhle vletět jako utržený vagón,“ kál se Hlava. „Kvůli tomu jsme přišli o body.“

Sváteční atmosféra už tak hvězdného zápasu byla podpořená slavnostním úvodem. Rytíři pogratulovali k sedmdesátinám dvěma osobnostem let minulých. Fanoušci tleskali nejlepšímu střelci hokejové historie Milanovi Novému a legendárnímu bekovi Františkovi Kaberleovi. Hokejovým umem někdejší světové hvězdy.

Pogratulovat jim přijel i Jágr, k oběma se přátelsky nahnul. Pak kolem nich s uznalým gestem projel také Plekanec. Ikony sedmdesátých let se následně za potlesku usadily do VIP prostor. I Nový s Kaberlem sledovali osobnosti dnešní doby.

Led se prohýbal pod tíhou více než tří tisíc zápasů v NHL. Pouze v základní části odehrálo trio Jágr, Plekanec a Krejčí 3696 bitev. Zámořské kulisy vyměnili za skromnější scénu. Ale chomutovská aréna jim na místní poměry nachystala solidní atmosféru. I když mohla být zaplněnější (2282 lidí).

Hned na úvodní buly se sklonili dva nejlepší čeští centři posledních let. Plekanec versus Krejčí. Muži, kteří při rozhovorech mluví potichu, nechrlí žádné bulvární perly, ale na ledě kouzlí. Vidí to, co jiní ne. Jsou mistry detailů.

Naposledy se proti sobě postavili v dubnu roku 2018. Krejčí za Boston, jak jinak, Plekanec za Toronto, kam si na rok odskočil z Montrealu. Tehdy slavil prvně jmenovaný, stejně jako tentokrát. „Pořád to v sobě má. Nic neztratil. Je to jeden z nejlepších bránících útočníků, je hrozně těžký se proti němu prosadit,“ chválil Krejčí svého dlouholetého zámořského rivala.

Krejčí si připsal dvě asistence a ukázal, že aktuálně nemá extraliga lepšího hráče. Ale ani Plekanec nezaostával. Také odehrál gigantickou porci minut. Dřel, dal i gól. Zezadu ho při něm sledoval právě Krejčí, jenž se po dlouhém střídání snažil situaci dobruslit. Byli k neutahání.

„Trochu to nechápu. Když je sleduju, přijde mi, že tihle borci přijdou ze střídání, na tři vteřiny si sednou, pak si stoupnou, že zas chtějí na led. Jsou úplně čerství. Při ledě díky chytrosti šetří pohybem, tolik se nenadřou,“ všímá si Hlava, 27letý mladík. Tedy v porovnání s veterány…

Třetí do party? Ten nejstarší, nejslavnější. Jaromír Jágr se po dni, který strávil v roli sportovního politika, která mu není úplně vlastní, vrátil tam, kde je doma. Na led. Odehrál slušný zápas, i když nebodoval a dvakrát seděl na trestné lavici.

Tentokrát se musel sklonit před uměním Davida Krejčího, někdejšího spoluhráče z Bruins. Extraligového krále.

Srovnání hvězd

Jaromír Jágr Tomáš Plekanec David Krejčí body 0+0 1+0 0+2 střely 2 4 2 čas na ledě 15:31 21:49 22:21 vhazování X 15/28 9/18 známka Sportu 6 8 8 v sezoně 8 zápasů, 8 bodů (5+3) 9 zápasů, 8 bodů (3+5) 8 zápasů, 12 bodů (7+5)

