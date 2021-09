Definitivní sbohem Bostonu? Krejčí tam prodal luxusní dům za 90 milionů

David Krejčí válí nejen na extraligových stadionech, kde za sedm zápasů nasbíral deset bodů, ale i na realitním trhu v USA. V Bostonu, kde strávil celou kariéru, než se vrátil do Olomouce, prodal svůj luxusní dům za více než čtyři miliony dolarů, tedy zhruba 90 milionů korun. V historické čtvrti Charlestown jde o rekordní cifru. Že by další znak Krejčího definitivního loučení s Bruins?

Teď si užívá život na Hané, v budoucnu se však David Krejčí plánuje usadit v Jižní Karolíně.

„Základnu máme spíš tam, protože tam má manželka rodinu. Jezdíváme tam na léto sedm let po sobě,“ vysvětloval hvězdný centr nedávno, když se rozhodl strávit minimálně sezonu v Olomouci.

A pak? Další rok v Moře? Či návrat do NHL, na kterou by výkonnostně bez sebemenších pochyb stále měl? Konkrétně do Bostonu, kde má dveře stále otevřené?

To teď chlapík, který svými fantastickými kousky pobláznil celou extraligu, nechce řešit.

Nápovědou, že by už dres Bruins nemusel nikdy obléct, však může být informace, se kterou přišla bostonská média zabývající se realitami.

Podle makléře Georgise Sarkise ze společnosti Douglas Elliman, jenž Krejčího zastupoval, prodal 35letý hokejista svůj dům ve čtvrti Charlestown za více než čtyři miliony dolarů, což v přepočtu dělá zhruba 90 milionů korun.

Za žádnou z tamních nemovitostí dosud kupec nevynaložil tolik prostředků. Jde tedy o rekord.

Nicméně není se zase tolik čemu divit. Historická část města včetně Harvard Street, kde Krejčí žil, je lukrativní lokalitou. Parky, nábřeží, fajnové restaurace, památník Bunker Hill a další pěkná místa.

I samotný barák o rozměru cca 1355 metrů čtverečných nabízí luxus. Pět ložnic, čtyři koupelny, špičková kuchyň, spousta parkovacích míst pro auta, kancelář, soukromá střešní terasa...

Nový majitel se má na co těšit, důležité nicméně je, že Krejčí je nyní s rodinou na Moravě šťastný.

„Hlavní je, že manželka je spokojená. Venku bývá hezky, chodí s dětmi ven. Pokaždé mi pak doma řekne, kde byli a jak se jí tu strašně líbí. Babičky a děda si občas vezmou naše děcka na noc, společně je to moc baví. Dětem se ve Šternberku hodně líbí. Zatím je to fajn,“ těší DK46.

A kdyby se v budoucnu Bruins ozvali s nabídkou dalšího kontraktu a „play off Krech“ kývnul na návrat a prodloužení si kariéry v milovaném klubu? Tak by pro šikovného realitního makléře přece neměl být problém sehnat nějaké hezké dočasné bydlení.

Teď si však užívejme jeho majstrštyky na ledě. Večer se Krejčí představí proti Jaromíru Jágrovi.

