Motor utnul Spartu. Bez bojovnosti, body jsme odevzdali, štve Jandače

V minulé sezoně se sparťané proti Motoru ani nezapotili. Čtyři zápasy, čtyři výhry, dvanáct bodů a k tomu vysmátá střelnice v podobě dvaceti gólů. Jenže kdeže loňské sněhy jsou…

Do nového ročníku šly České Budějovice úplně jiné. Doslova. Vedení kádr absolutně překopalo, celkem přivedlo 17 nových jmen! A posily začínají přinášet kýžený efekt. Byť si všechno teprve sedá, třeba takový Milan Gulaš dokáže posadit soupeře na zadek kdykoli se mu zlíbí. Jen co dostane v útočném pásmu puk na hůl, na tribunách to hned začne hučet jako v úle. A v pátek obzvlášť, protože na jih Čech přijel rival z metropole.

Hlavní role ale tentokrát nepatřila Gulašovi, pro sebe si ji uzmula jiná letní posila – Jindřich Abdul. Dal dva góly. Na první mu parádně přihrál Gulaš, podruhé pak ve třetí třetině překrásně tečoval střelu Petra Šenkeříka. Důležitým gólem zvýšil na 4:2 a dal svému týmu dvoubrankový náskok. Do prázdné klece pak přidal štempl na zápis Milan Gulaš.

SESTŘIH: České Budějovice - Sparta Praha 5:2: Motor poprvé od návratu do Extraligy přehrál Pražany

„Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct. Body se ode mě očekávají, je super, že jsem zvládl pomoct,“ hlásil skromně Abdul, který už v aktuální sezoně zapsal pátou trefu.

„Jsme spokojení, předvedli jsme opravdu dobrý výkon. Zase jsme si dokázali, že můžeme porazit kohokoli. Sparta má bez debat jeden z nejlepších týmů v extralize. Motivace byla obrovská, stejně to vnímali i lidi, kterých přišlo hodně, a udělali parádní kulisu,“ dodal. Do Budvar arény si našlo cestu 6325 diváků.

Na druhé straně nadšení nepanovalo. Sparta téměř maximálně vytěžila dlouhé série, kdy šest zápasů po sobě hrála doma. Pět z nich vyhrála, v pátek ale na jih Čech jako by přijela jiná Sparta.

„Jakoby nám chyběla bojovnost, chuť se o to porvat. Byl to od nás takový pohodový výkon. Nedali jsme do toho sto procent. Někteří kluci, kteří přišli, tak pořád nejsou zvyklí hrát ve Spartě. Nevím, co jsme si mysleli. Doteď jsme bojovali, dneska mi to chybělo. Jestli si myslíme, že někoho hokejově přehrajeme, tak je to velký omyl. Musíme se vrátit k tvrdé práci. Budějovice hrály dobře, stejně mám ale prostě pocit, že jsme jim tady tři body odevzdali,“ kroutil hlavou trenér Josef Jandač.

Takový rozdíl ve výkonu svého týmu oproti minulým duelům nechápal. „Musím říct, že já jsem se sem těšil, ale byl jsem asi jedinej. Čekali jsme, že bude plný dům, což se potvrdilo. Budějovice minule porazily Kometu, odehrály skvělý zápas. Zaslouženě bohužel vyhrály i proti nám. Mysleli jsme si, že se soupeř porazí sám, že nám bude stačit profesorský výkon. Když se neprobereme a budeme takhle hrát i dál, budeme se tabulkou rychle propadat,“ přidal.

Motor hrál s chutí, těžil zejména ze skvělé práce na brankovišti a mezi kruhy. Právě v údernosti ze slotu jsou Českobudějovičtí statisticky stejně silní jako například Třinec. Oba týmy v průměru na šedesát minut hry pět na pět vystřelí z mezikruží 19,1 střel. To je staví na čtvrté místo napříč ligou. „Takhle chceme hrát, tohle je moderní hokej. Málokdy padají góly do prázdné branky po nějakých báječných akcích. Snažíme se cpát do branky, co to jen jde,“ přitakal Abdul.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:56. Abdul, 28:21. M. Beránek, 28:52. J. Ondráček, 45:11. Abdul, 58:30. Gulaš Hosté: 02:26. Vitouch, 44:24. Z. Doležal Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Percy, Bindulis, Šenkeřík, Piskáček, Vráblík, Štencel, Štich – J. Ondráček, L. Pech, Gulaš – Venkrbec, D. Voženílek, Karabáček – Abdul, Toman, Valský – Holec, M. Hanzl, M. Beránek. Hosté: Salák (Neužil) – M. Jandus, A. Polášek, Jurčina, Mikliš, T. Pavelka, Tomáš Dvořák – M. Řepík, R. Horák, E. Thorell – F. Chlapík, D. Kaše, Sobotka – M. Forman, Z. Doležal, Buchtele – Prymula, Vitouch, J. Konečný. Rozhodčí Pešina, Úlehla – Kajínek, Axman Stadion Budvar aréna

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 9 4 2 2 1 35:23 18 2. M. Boleslav 10 5 1 1 3 30:20 18 3. Pardubice 9 6 0 0 3 30:26 18 4. Mountfield 9 5 1 0 3 23:16 17 5. Olomouc 8 4 2 0 2 24:18 16 6. Sparta 8 4 2 0 2 30:25 16 7. Č. Budějovice 9 5 0 1 3 31:30 16 8. K. Vary 9 4 0 2 3 27:22 14 9. Brno 9 2 3 1 3 26:30 13 10. Plzeň 9 3 1 2 3 27:31 13 11. Liberec 9 3 0 2 4 19:27 11 12. Kladno 9 1 2 0 6 24:32 7 13. Litvínov 9 1 1 2 5 27:36 7 14. Vítkovice 5 2 0 0 3 11:15 6 15. Zlín 9 0 1 3 5 20:33 5 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

