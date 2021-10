Trápení Tygrů? Krizi prohlubují mizerné přesilovky a dárky soupeřům

Mizerné přesilovky

Jen čtyři úspěšné početní výhody. Celkový počet přesilovek? 33! Úspěšnost pouhých 12 procent. Tady je hlavní potíž party Patrika Augusty. Dokud jeho svěřenci nezačnou fauly soupeřů využívat více, bude těžké nastartovat vítěznou vlnu. Jediným týmem s ještě horší bilancí jsou Vítkovice a při vší úctě k nim, to není celek, se kterým by se Severočeši měli v tomhle ohledu porovnávat.

Dárky soupeřům

Dostat vyhecovanou bitvu do stavu 3:3 a v poslední minutě špatně střídat? Takhle se potenciální šampion nechová. Tyhle chyby bolí, navíc jsou strašně zbytečné. Liberecká kabina je navíc plná zkušených hráčů jako Michal Birner nebo Ladislav Šmíd, kteří vědí, že tudy cesta nemůže vést. „Mluvíme o tom, ale nechci vynášet nic z kabiny. Je to ale jen o nás hráčích. Musíme to změnit na ledě,“ nehledal vytáčky obránce Michal Ivan.

Vyschlý prach

Je to problém. Odchody Radana Lence, Adama Musila a Michal Bulíře se nepodařilo zalepit. Především, co se týče vstřelených branek. Znovu jsou horší jen Vítkovice s jedenácti trefami, Liberec jich dal pouhých 19, to je lehce přes dvě branky na utkání. Neprosazují se posily. Martin Faško-Rudáš se ještě netrefil, střelec Tomáš Záborský zatím mířil do černého jen dvakrát, stejně tak Jakub Klepiš. Zatímco v úvodu sezony tým těsné bitvy zvládal, nyní už to neplatí.

