Liberec se souží. Naše přesilovky jsou naprosto komické, štve Birnera

Dusno je na dohled. Tohle pod Ještědem dlouho trpět nebudou. V organizaci jsou naučeni vítězit, prohra se vezme v potaz, ale tři za sebou ne. Zvlášť když pohled na liberecký hokej nezřídka bolí. Je nemastný, neslaný. „Jsme schopní hrát pasáže, kdy hře dominujeme. Stejně tak jsme potom schopní hrát pasáže, kdy jsme strašně lehkovážní až bohorovní. Hrajeme hokej, který nebolí a u kterého nemusíme bruslit,“ zlobil se kouč Patrik Augusta po prohrané domácí bitvě se Zlínem.

To bylo minulé úterý. Následně měl Liberec herní volno, do boje šel až v neděli na Hané. Dost času na nápravu. Nasazení Tygrů proti Krejčímu a spol. bylo lepší, jenže proti nim vyrukovali perfektně namotivovaní kohouti, kteří předvedli parádní týmový výkon od prvního po posledního hráče. To pro Severočechy neplatilo.

Aktuální nálada v libereckém táboře tomu odpovídá. „Poslední dobou je to stále stejná písnička, nedokážeme hrát šedesát minut, nedáváme góly a soupeři pracují víc než my. Od toho se vše odvíjí,“ deptá zkušeného útočníka Michala Birnera.

Liberecký vůdce je jedním z hráčů, kteří se dokážou podívat pravdě do očí a za nic se neschovávat. Věci neschovává do obalu. „Pokud nebudeme pracovat, nebudeme dávat žádné šťastné góly, protože štěstí jde vždycky za týmem, který si to víc zaslouží. My si v tuhle chvíli nezasloužíme vůbec nic. Ze situací, ze kterých obvykle dáváme góly, je teď nedáváme. Trápíme se,“ říká člen elitní formace.

Pravdou je, že pod Ještědem se v létě dost výrazně měnil tým na klíčových postech. Pryč je produktivní voják Radan Lenc, osvědčený střelec Michal Bulíř, po průlomové sezoně odešel účastník MS v Rize Adam Musil. Přišel Jakub Klepiš, Slováci Faško-Rudáš a na poslední chvíli Záborský. Veterán Klepiš už se párkrát blýskl, noví cizinci jsou zatím za očekáváním.

Na druhou stranu, ani s Musilem a Lencem to nešlo hned. „Těch změn bylo celkem dost, to je pravda,“ přikyvuje Birner. „Ale to nemůže posloužit jako omluva. Měli jsme přípravu, v ní to vypadalo solidně, teď však všichni cítíme, že v regulérní sezoně to není ono. Naše přesilovka je naprosto komická, nedokážeme si jí pomoct, vyhrát díky ní zápas. Od toho se odvíjí výkony celého týmu,“ tvrdí Birner.

V týmu se o všem baví, řeší to. „Nikomu to není lhostejné, každý chce ze sebe vydat to nejlepší, co má v sobě. Budeme si nad tím muset znovu sednout, uvidíme, s čím přijdou trenéři. Asi nastanou nějaké změny. Už máme za sebou dost zápasů, v nichž to nevypadalo dobře. Na druhou stranu, lepší chytit útlum na začátku sezony, než v březnu, dubnu,“ soudí Birner. Sobě a parťákům dál důvěřuje. „Věřím, že síla v týmu je. Ovšem bez každodenní práce a oddání se týmu to nepůjde,“ je si jistý.

Libereckým hráčům v poli jde ovšem k přítěži, že zatím nedokážou využít výkonnosti gólmana Petra Kváči, jenž je každé utkání drží v naději na bodech. Kolikrát se může přetrhnout, ale nestačí to. „Kvaky je jediný náš hráč, který je na svém levelu, možná i nad ním. Co jsme vyhráli, tak díky němu nebo Jardovi Pavelkovi. Tihle dva jsou naši zatím suverénně nejlepší hráči. My ostatní se musíme podívat do zrcadla, začít u sebe a nehledat chyby jinde. Když se každý malinko zlepšíme, celkové zlepšení musí přijít. Ale znovu, zlomíme to jedině každodenní prací,“ uzavírá Michal Birner, jeden z dlouhodobě nejplatnějších hráčů extraligy.

