ONLINE: Pardubice vedou 3:2 nad Kladnem. Kometa - Vítkovice 1:1

Gól do šatny rozjel hradecký obrat

Za Spartu nastoupil sedmnáctiletý obránce Nino Tomov, který se stal prvním Bulharem v české extralize. Mountfieldu chyběl nemocný kanadský útočník Chris Lalancette a do sestavy se zařadil dvaadvacetiletý Martin Štohanzl, jenž si stejně jako na druhé straně Tomov odbyl v nejvyšší soutěži premiéru.

Sparta se ujala vedení už po půl minutě hry, kdy obránce Pavelka našel ideálně kapitána Řepíka, který doklepl puk do odkryté branky. Neužil, který dostal v brankovišti Sparty přednost před jedničkou Salákem, si poradil s Jerglovou střelou z otočky z mezikruží. Nebezpečnější ale byli domácí a v 16. minutě vteřinu po vypršení Orsavova trestu překonal Lukeše nadvakrát z dorážky Horák.

Ve 23. minutě přečíslení Sparty tří na jednoho přerušil faulem na Poláška Perret a Hradec Králové se ubránil i v následném oslabení nejdříve ve třech proti čtyřem a pak ve čtyřech proti pěti. Před polovinou utkání měl možnost na vyrovnání Orsava, ale minul. Ve 32. minutě vyřešil Řepík individuálně přečíslení dvou na jednoho a Lukešovi pomohla pravá tyč. Tu trefil i na druhé straně Koukal, což si sudí oveřili u videorozhodčího.

Další příležitost domácích měl z brejku Chlapík. Mountfield potom nevyřešil dobře přečíslení tři na jednoho, když na Perretovu přihrávku nedosáhl Jergl. Hosté snížili 27 sekund před koncem druhé třetiny, kdy se při Dvořákově trestu trefil z levého kruhu přes stínícího Smoleňáka Kevin Klíma.

Vrátil Pražanům dvoubrankový náskok mohl po přečíslení Doležal. Mountfield se ale tlačil za vyrovnáním a v 52. minutě prostřelil Neužila Jergl. Za tři minuty mohl Spartě vrátit náskok Řepík, jehož fauloval v úniku Cingel, ale kapitán Pražanů nařízené trestné střílení neproměnil. V prodloužení byl nebezpečnější Hradec Králové a v nájezdech se z jeho strany prosadili Lev, Kevin Klíma a McCormack, zatímco Lukeš neinkasoval.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Hlinka (Sparta): „Měli jsme výborný vstup do zápasu. Minimálně půlku zápasu jsme byli jasně lepším mužstvem, ale bohužel nedáváme góly, což nás už pár zápasů trápí. Ve třetí třetiny byl soupeř o kousek lepší a šlo to do prodloužení. V nájezdech se bohužel opět projevilo naše trápení v koncovce.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Přijeli jsme s nějakým plánem do Prahy a zhroutil se nám hned první střídání. Katastrofální vstup do utkání zapříčinil, že Sparta byla dvě třetiny jednoznačně lepší. Vytvořila si spoustu šancí a můžeme děkovat jenom Štěpánu Lukešovi, že to bylo jen 0:2 a zápas nebyl rozhodnutý. Myslím, že klíčový okamžik byl, když se nám v závěru druhé třetiny podařilo snížit na 1:2 a od té doby jako kdyby nás někdo polil živou vodou a začali jsme najednou hrát hokej, který umíme. Ve třetí třetině jsme vyrovnali hru, vytvořili jsme si šance a i zaslouženě jsme vyrovnali. Nájezdy už jsou loterie, ale jsme za dva body šťastní. Přestože si myslím, že jsme si je nezasloužili, tak je bereme všema deseti.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:30. M. Řepík, 15:02. R. Horák Hosté: 39:33. Kevin Klíma, 51:04. Jergl, . Lev Sestavy Domácí: Neužil (Salák) – A. Polášek, T. Pavelka, Mikliš, Jurčina (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus, Tomov – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – Z. Doležal, Sobotka, F. Chlapík – Buchtele, D. Kaše, M. Forman (A) – Prymula, Vitouch, Zikmund. Hosté: Š. Lukeš (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Cingel, Orsava – Lev (A), Koukal, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Štohanzl, Lamper. Rozhodčí Svoboda, Obadal – Pešek, Ganger Stadion O2 arena, Praha Návštěva 5 875 diváků

Fořt začal neuznaným gólem

Středočechům patřil úvodní tlak v zápase a v první šanci pálil v nebezpečné pozici Pláněk. V 7. minutě to byl paradoxně hostující Beránek, kdo měl dokonce v oslabení sám nekonečně mnoho času před brankářem Boleslavi Janem Růžičkou. Ve druhé domácí přesilovce se zjevil před Novotným Šťastný, ale ani on skóre otevřít nedokázal.

I ve druhé části hry o sobě jako první dali vědět Bruslaři. V první šanci se dostal Ševc už příliš blízko Novotnému, ve druhé "napálil" Lunter z dorážky jen výstroj hostujícího brankáře. Ve 33. minutě šlo do hry video - nováček v boleslavském dresu Fořt tečoval střelu od modré, ale podle rozhodčích to bylo vysokou holí. Na gól si museli domácí počkat do závěru třetiny, kdy Eberleho ránu dorazil do branky Bičevskis.

Ve třetí třetině se domácí dočkali také využité přesilovky, když se na brankovišti prosadil Kotala a připsal si šestý gól v sezoně. Jen o 37 sekund později přiblížil domácí výhře ještě více Kousal, jenž překonal Novotného potřetí. Následně trefil Lunter tyčku, o další změnu skóre se ale postarali hosté. Ve 49. minutě upravil na konečných 1:3 z pohledu Karlových Varů při signalizované početní výhodě pohotově tečující Redlich.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:18. Bičevskis, 43:26. Kotala, 44:01. P. Kousal Hosté: 48:44. Redlich Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Pa. Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Bernad, Fillman, D. Moravec – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: F. Novotný (Habal) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán (A), T. Havlín, T. Hanousek, Mar. Rohan – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Jiří Kulich, O. Beránek – Koblasa, Kracík, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Rozhodčí Pešina, Úlehla – Gerát, Hynek Stadion

Plzeň - Liberec 3:1

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:39. Dzierkals, 30:29. Jiříček, 41:16. M. Lang Hosté: 12:05. A. Najman Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), V. Lang – Kantner, Kodýtek (A), Schleiss – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Malát, F. Přikryl, Kuťák. Hosté: J. Pavelka (Kváča) – L. Šmíd (A), Melancon, Vitásek, M. Rosandić, Derner, M. Ivan, Štibingr – Birner (A), Filippi, Ordoš – J. Vlach, Gríger, M. Zachar – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – Rychlovský, P. Jelínek (C), J. Šír. Rozhodčí Hradil, Horák – Gebauer, Hlavatý Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3098 diváků

České Budějovice - Litvínov

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 02:14. V. Hübl Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štich, Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Bindulis, Štencel, Vráblík – J. Ondráček, L. Pech (A), Gulaš (C) – Abdul, M. Hanzl, Valský – Venkrbec, D. Voženílek, Karabáček – M. Beránek, Toman, Holec. Hosté: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, D. Kolář, Demel, D. Zeman – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), Gerhát, Jarůšek – L. Stehlík, J. Jícha, M. Havelka. Rozhodčí Micka, Šír – Lhotský, Svoboda Stadion Budvar aréna

Třinec - Zlín

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:14. O. Kovařčík, 41:17. Hrňa Hosté: 17:00. Okál Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Jaroměřský, Zahradníček – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Dravecký (A). Hosté: Kašík (Huf) – M. Novotný, Trška, Hamrlík, O. Němec (A), Žižka, Gazda, Dluhoš – T. Mikúš, Honejsek, Kubiš (C) – Okál, Hejcman, Vopelka – Köhler (A), A. Zbořil, O. Flynn – R. Veselý, P. Sedláček, Šlahař. Rozhodčí Mrkva, Kika – Zíka, Šimánek Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 3 467 diváků

Kometa - Vítkovice

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 43:47. M. Haščák Hosté: 28:39. J. Hruška Sestavy Domácí: Tomek (Klimeš) – Bartejs, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), D. Mikyska – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – L. Horký, Krištof, Vincour – M. Haščák, Kollár, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee – T. Šoustal. Hosté: Stezka (Dolejš) – R. Polák (C), Plášil, Gewiese, Galvinš, L. Kovář, P. Koch, Machů – Roberts Bukarts, Marosz, L. Krenželok (A) – Svačina, J. Hruška (A), K. Afanasjev – M. Kalus, Flick, R. Bondra – Fridrich, Chlán, Dej. Rozhodčí Jeřábek, Šindel – Ondráček, Špůr Stadion Winning Group Arena

Pardubice - Kladno

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:03. Blümel, 12:27. Říčka, 24:43. Camara Hosté: 04:28. J. Suchánek, 20:20. Hlava Sestavy Domácí: Klouček (J. Soukup) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, Vála – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Říčka, A. Musil, Cienciala – Hecl, R. Kousal, Camara – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Donaghey, J. Suchánek (A), Wood, Baránek, Nilsen – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Dvořáček, A. Kubík, J. Strnad – Račuk, Filip, Melka – Kristo, Pitule, M. Beran. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Lučan, Kis Stadion enteria arena