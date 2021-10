Fořt: Kluky ve Zlíně jsem v tom nechtěl nechat, ale v Boleslavi jsem šťastný

Bruslaři sháněli elitního centra, našli ho v topícím se Zlíně. Do kádru posledních Beranů putovala na hostování do konce sezony dvojice šikulů Oscar Flynn – Adam Zbořil, opačným směrem zamířil na přestup právě Fořt.

Jaký jste měl víkend?

„Hektickej. (usměje se) Hodně jsem strávil v autě. Kluci mi pomohli, se Šťávákem (Davidem Šťastným) jsem hrával kdysi ve Zlíně, i Miloš Kelemen je výborný hokejista. Snažil jsem se jim tolik nepřekážet, aby hráli, jak umí, a já se snažil přizpůsobit.“

Centimetry, možná milimetry vám chyběly v 33. minutě k prvnímu gólu. Videorozhodčí nakonec viděl vaší hokejku nad úrovní horní tyčky. Jak jste situaci viděl sám?

„Nevím, měl jsem pocit, že to bylo fakt hraniční. Když to neuznali, tak to asi bylo trošičku nad. Ten moment byl takový nepřehledný, ještě se na to v šatně podívám. Škoda.“

Trenér Patera si pochvaloval vaší práci na buly, vyhrál jste skoro všechna (23:2).

„Taky jsem se divil. Někdy to tak je. Někdy člověk vyhraje buly sobě do brusle a jde to k nim, dneska to bylo kolikrát i trošku se štěstím. Nebo mi výborně pomáhala křídla, která ty nerozhodné puky dokázala vybojovat. Není to jen moje práce, ale celého útoku.“

Jak vnímáte příchod do Mladé Boleslavi?

„Bylo to velké překvapení. Nečekal jsem, že by mě mohli vyměnit ze Zlína, ale kdybych si měl v extralize vybrat mančaft, do kterého bych chtěl jít, tak by to upřímně byla Boleslav. Z hokejového hlediska si nemůžu absolutně na nic stěžovat. Jsem rád, že jsem tady.“

V čem vás Mladá Boleslav tak upoutala?

„Poslední roky se mi líbí, jaký předvádí hokej. Přijde mi to tady hrozně sympatické. Obměnilo se to tady. I jako soupeři mi přišlo, že tým na ledě působil velice dobře.“

Jak jste se o výměně dozvěděl?

„V první fázi mi volal agent, že Boleslav poslala nabídku a Zlín to zvažuje. Ale že tomu nedává moc šancí. A druhý den si mě ve Zlíně pozvali nahoru, že by trejd chtěli uskutečnit a jaký na to mám pohled. Tak jsem říkal, že se mi určitě nechce ze Zlína odcházet z několika důvodů. Jednak jsme byli, kde jsme byli. Určitě to bylo i mojí zásluhou. Nedařilo se nám celému týmu, já byl kapitán. Kluky jsem v tom určitě nechtěl nechat. Ale zase nechci, aby to působilo, že jsem tady nerad. Jsem tady šťastný, ale bylo to těžký, opravdu těžký, byl jsem tam hrozně dlouho. S rodinou už jsme se tam taky usadili. Těžký to bylo i skrz to, že mám takový pocit, že jsem tam kluky v tom nechal. Bohužel, vedení se takhle rozhodlo, tak to akceptuju.“

Naopak vedení Boleslavi shánělo elitního centra, vybralo si vás. Jste připravený na tlak?

„Jo, ve Zlíně jsem tu roli taky dlouho plnil. Takových kluků je tady ale víc, kteří by mohli zastávat tu pozici. Jsem obrovsky vděčný, že si mě Boleslav vybrala, ještě na tuhle pozici. Opravdu o mě stála, už před dvěma lety, když jsem podepisoval kontrakt ve Zlíně, tak o mě měli velký zájem. Tenkrát jsem se rozhodl zůstat ve Zlíně, ale teď jsem rád, že jsem tady.“

Už jste přepnul v hlavě ze hry o záchranu na hru o nejvyšší příčky?

„Pořád je to takové, že si to ještě plně neuvědomuju, že nejsem zlínským hráčem. Myslím, že kluci mi pomůžou a bude to dobrý.“

Když to vezmu naopak, ve Zlíně jste byl kapitán. Jak se opouští tým na posledním místě tabulky?

„To bylo to nejtěžší. Takový je hokej a opravdu nechci, aby to vyznělo tak, že nejsem v Boleslavi rád. Jsem hrozně vděčnej a šťastnej, že tady můžu být. Situace ve Zlíně nebyla vůbec dobrá a nechtěl jsem opouštět tu loď, což se bohužel stalo. Nenaděláme nic.“

Pomůže vám, že v Boleslavi působí David Šťastný, Jan Dufek a Valentin Claireaux, se kterými se znáte ze Zlína?

„Znám i Ketyho (Jakuba Kotalu), takže to by neměl být problém. Ale to se spíš zeptejte kluků, jestli jsem ko*ot, nebo ne.“ (směje se)

