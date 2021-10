První Bulhar v extralize! Sparťan mluví česky, kde se vzal a co debut?

„O klucích vím, ale neznáme se. O panu Krstevovi mi říkal i pan trenér Jandač. Vyprávěl mi, že jsou kamarádi. V bulharském hokeji jsou známí, ale popravdě hokej v naší zemi obecně moc netáhne,“ pousmál se mladík.

Do Česka přišel rodák ze Sofie v roce 2016. Původně přijel pouze na letní kemp v Litoměřicích, tam si ho ale všimli zástupci Sparty a zlákali ho na přestup. „Dostal jsem pozvánku na zkoušku, trenéři mě viděli v letní hokejové škole. Přišel jsem tady v létě, než jsem nastoupil do osmé třídy základní školy,“ popsal Tomov naprosto plynulou češtinou takřka bez přízvuku. „Když jsem přicházel, neuměl jsem ale ani slovo,“ smál se.

Svou rodnou zemi taky reprezentuje. Zúčastnil se divizního mistrovství světa do 18 i 20 let. Do toho juniorského naskočil, když mu bylo pouhých patnáct roků. „Byla to nějaká třetí divize. Jsou tam slabší soupeři, třeba týmy jako Čína, Srbsko, Chorvatsko a podobně. I dál chci ale reprezentovat Bulharsko, pořád mám jen tohle občanství,“ přidal.

O tom, že ho právě v nedělním duelu s Hradcem Králové čeká premiéra, se dozvěděl s jednodenním předstihem. „Zavolali mi to trenéři. Přiznám se, že se mi trochu těžko usínalo, ale pak jsem spal dobře. Nervozitě jsem samozřejmě úplně neutekl. Nejvíc jsem to cítil asi na rozbruslení a pak trochu v úvodní třetině. Po prvním střídání to ze mě ale spadlo. Škoda jen, že jsme nevyhráli,“ litoval obránce, který na ledě nakonec strávil jen 4 minuty a 12 vteřin.

Když byl na ledě, stál vedle něj o 21 let starší dvoumetrový parťák Milan Jurčina. „Připomínal mi, ať jsem v klidu a snažím se zápas co nejvíc si užít. Říkal, ať se toho nebojím, že mě bude chránit, kdyby něco bylo,“ culil se Tomov. „Mrzí mě výsledek, ale užil jsem si to moc. Ve Spartě jsem už dlouho, o startu za áčko jsem snil celou dobu. Navíc atmosféra byla v O2 areně skvělá, hrálo se mi moc dobře.“

Spokojení byli i trenéři. „Za tu krátkou dobu se to nedá úplně hodnotit, ale jsme rádi, že jsme mu mohli dát šanci. Vidíme v něm potenciál. Je to poctivý kluk, který má celou kariéru před sebou. Věřím, že příležitostí bude dostávat víc a víc,“ hodnotil Tomova asistent trenéra a sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Jinak nastupuje mladý Bulhar ve sparťanské juniorce, kde má na kontě čtyři body v devíti zápasech. V minulé sezoně nosil v dorosteneckém týmu kapitánské céčko.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:30. M. Řepík, 15:02. R. Horák Hosté: 39:33. Kevin Klíma, 51:04. Jergl, . Lev Sestavy Domácí: Neužil (Salák) – A. Polášek, T. Pavelka, Mikliš, Jurčina (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus, Tomov – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – Z. Doležal, Sobotka, F. Chlapík – Buchtele, D. Kaše, M. Forman (A) – Prymula, Vitouch, Zikmund. Hosté: Š. Lukeš (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Cingel, Orsava – Lev (A), Koukal, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Štohanzl, Lamper. Rozhodčí Svoboda, Obadal – Pešek, Ganger Stadion O2 arena, Praha Návštěva 5 875 diváků

