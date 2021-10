Kolaps za bod. Sparta proti Hradci ztratila náskok, duel viděla i Ledecká

Začínalo se nezvykle brzy. Kvůli večernímu derby pražských „S“ padlo úvodní buly v O2 areně už v 15 hodin. Díky dohodě s fotbalovou sestrou tak mohli fanoušci stihnout obě nedělní sportovní události v metropoli.

Dlouho to vypadalo, že se diváci hokejovým předkrmem dobře naladí na pozdější hlavní chod. Nakonec ale odcházeli s kyselou pachutí na patře.

Už po třiceti sekundách přitom skóre odpoledního duelu otevřel Michal Řepík . „Začátek byl strašnej, hned první střídání jsme dostali góla. Těžký start. Pak jsme se týmově semkli a otočili jsme to. Jde to za celým týmem. Začali jsme fárat, jeden vedle druhého,“ usmíval se bek hradeckého Mountfieldu Richard Nedomlel.

První třetina byla od hostů vůbec hodně mdlá. Sparta po ní odcházela do šaten s dvougólovým náskokem. „Mdlá? První třetina byla hrozná, fakt příšerná. Co si budeme povídat… Takové zápasy ale občas jsou. Jste připravení dobře, ale nohy vám stejně nejdou, nedaří se, puky se k vám neodráží. O to víc pak hru musíte zjednodušit. A vidíte, nakonec jsme vyhráli,“ zubil se Nedomlel.

„Takový začátek je katastrofa. Přijedete s nějakým plánem, který se vám po půl minutě zboří. Sparta byla dvě třetiny jasně lepší, můžeme děkovat jenom Štěpánu Lukešovi, že to udržel jen na stavu 0:2. Dávno už to mohlo být rozhodnuté. Kontaktní gól nás pak polil živou vodou, pak jsme zaslouženě vyrovnali. Za dva body jsme šťastní,“ přidal trenér Hradce Tomáš Martinec.

O zmíněnou kontaktní trefu se postaral ve 40. minutě Kevin Klíma. Až do neděle nezapsal v osmi duelech ani bod, trápil se. V neděli ale smůlu rozfoukal. Nejdřív dal důležitý gól, na šťastnou vyrovnávací branku Aleše Jergla pak přihrál. Nakonec se prosadil i v nájezdech, byť vítěznou trefu má ve statistikách Jakub Lev. Mountfield v nájezdech vůbec dominoval, proměnil tři ze čtyř. Domácí třikrát pohořeli na Lukešovi.

V 55. minutě mohl Spartě výhru vystřelit Řepík, ale nabídnuté trestné střílení nevyužil. „Neudělal jsem to dobře. Gólman byl dost vyjetý, mohl jsem spíš jít do kličky, ale zvolil jsem střelu,“ kroutil hlavou kapitán rudých.

Pražané tak po minulé porážce v Českých Budějovicích padli podruhé. V pátek byl kouč Josef Jandač pořádně kritický. Týmu vyčítal absenci bojovnosti, body na jihu Čech jeho mančaft odevzdal. „Tentokrát tam bojovnost byla, makali jsme. Minulý zápas se nám vyloženě nepovedl, teď to bylo o hodně lepší. Bohužel nám zase selhala koncovka, to musíme do dalších utkání zlepšit,“ doplnil Řepík.

Podobně mluvil i asistent trenéra Jaroslav Hlinka . Počtvrté v řadě dala Sparta v základní hrací době maximálně dva góly. Střelecká mašina se malinko zadrhla. „Nedáváme góly, což nás poslední zápasy trápí. Mužstvo cítilo, že ten zápas měl být dávno rozhodnutý. Pak se soupeř dostal do hry, začal být hodně nepříjemný, důrazný. Nakonec jsme se o bod ještě báli.“ Zklamaná tak domů odcházela mimo jiné i ledová obojživelnice Ester Ledecká , která utkání sledovala z tribuny.

