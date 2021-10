SESTŘIHY: Hradec oloupil Spartu, Kladno trápilo Dynamo. Liberec v krizi

Gól do šatny rozjel hradecký obrat

Za Spartu nastoupil sedmnáctiletý obránce Nino Tomov, který se stal prvním Bulharem v české extralize. Mountfieldu chyběl nemocný kanadský útočník Chris Lalancette a do sestavy se zařadil dvaadvacetiletý Martin Štohanzl, jenž si stejně jako na druhé straně Tomov odbyl v nejvyšší soutěži premiéru.

Sparta se ujala vedení už po půl minutě hry, kdy obránce Pavelka našel ideálně kapitána Řepíka, který doklepl puk do odkryté branky. Neužil, který dostal v brankovišti Sparty přednost před jedničkou Salákem, si poradil s Jerglovou střelou z otočky z mezikruží. Nebezpečnější ale byli domácí a v 16. minutě vteřinu po vypršení Orsavova trestu překonal Lukeše nadvakrát z dorážky Horák.

Ve 23. minutě přečíslení Sparty tří na jednoho přerušil faulem na Poláška Perret a Hradec Králové se ubránil i v následném oslabení nejdříve ve třech proti čtyřem a pak ve čtyřech proti pěti. Před polovinou utkání měl možnost na vyrovnání Orsava, ale minul. Ve 32. minutě vyřešil Řepík individuálně přečíslení dvou na jednoho a Lukešovi pomohla pravá tyč. Tu trefil i na druhé straně Koukal, což si sudí oveřili u videorozhodčího.

Další příležitost domácích měl z brejku Chlapík. Mountfield potom nevyřešil dobře přečíslení tři na jednoho, když na Perretovu přihrávku nedosáhl Jergl. Hosté snížili 27 sekund před koncem druhé třetiny, kdy se při Dvořákově trestu trefil z levého kruhu přes stínícího Smoleňáka Kevin Klíma.

Vrátil Pražanům dvoubrankový náskok mohl po přečíslení Doležal. Mountfield se ale tlačil za vyrovnáním a v 52. minutě prostřelil Neužila Jergl. Za tři minuty mohl Spartě vrátit náskok Řepík, jehož fauloval v úniku Cingel, ale kapitán Pražanů nařízené trestné střílení neproměnil. V prodloužení byl nebezpečnější Hradec Králové a v nájezdech se z jeho strany prosadili Lev, Kevin Klíma a McCormack, zatímco Lukeš neinkasoval.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Hlinka (Sparta): „Měli jsme výborný vstup do zápasu. Minimálně půlku zápasu jsme byli jasně lepším mužstvem, ale bohužel nedáváme góly, což nás už pár zápasů trápí. Ve třetí třetiny byl soupeř o kousek lepší a šlo to do prodloužení. V nájezdech se bohužel opět projevilo naše trápení v koncovce.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Přijeli jsme s nějakým plánem do Prahy a zhroutil se nám hned první střídání. Katastrofální vstup do utkání zapříčinil, že Sparta byla dvě třetiny jednoznačně lepší. Vytvořila si spoustu šancí a můžeme děkovat jenom Štěpánu Lukešovi, že to bylo jen 0:2 a zápas nebyl rozhodnutý. Myslím, že klíčový okamžik byl, když se nám v závěru druhé třetiny podařilo snížit na 1:2 a od té doby jako kdyby nás někdo polil živou vodou a začali jsme najednou hrát hokej, který umíme. Ve třetí třetině jsme vyrovnali hru, vytvořili jsme si šance a i zaslouženě jsme vyrovnali. Nájezdy už jsou loterie, ale jsme za dva body šťastní. Přestože si myslím, že jsme si je nezasloužili, tak je bereme všema deseti.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Mountfield HK 2:3 sn. Hradečtí dotáhli dvougólové manko a zvítězili po nájezdech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:30. M. Řepík, 15:02. R. Horák Hosté: 39:33. Kevin Klíma, 51:04. Jergl, . Lev Sestavy Domácí: Neužil (Salák) – A. Polášek, T. Pavelka, Mikliš, Jurčina (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus, Tomov – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – Z. Doležal, Sobotka, F. Chlapík – Buchtele, D. Kaše, M. Forman (A) – Prymula, Vitouch, Zikmund. Hosté: Š. Lukeš (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Cingel, Orsava – Lev (A), Koukal, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Štohanzl, Lamper. Rozhodčí Svoboda, Obadal – Pešek, Ganger Stadion O2 arena, Praha Návštěva 5 875 diváků

Fořt začal neuznaným gólem

Středočechům patřil úvodní tlak v zápase a v první šanci pálil v nebezpečné pozici Pláněk. V 7. minutě to byl paradoxně hostující Beránek, kdo měl dokonce v oslabení sám nekonečně mnoho času před brankářem Boleslavi Janem Růžičkou. Ve druhé domácí přesilovce se zjevil před Novotným Šťastný, ale ani on skóre otevřít nedokázal.

I ve druhé části hry o sobě jako první dali vědět Bruslaři. V první šanci se dostal Ševc už příliš blízko Novotnému, ve druhé „napálil“ Lunter z dorážky jen výstroj hostujícího brankáře. Ve 33. minutě šlo do hry video - nováček v boleslavském dresu Fořt tečoval střelu od modré, ale podle rozhodčích to bylo vysokou holí. Na gól si museli domácí počkat do závěru třetiny, kdy Eberleho ránu dorazil do branky Bičevskis.

Ve třetí třetině se domácí dočkali také využité přesilovky, když se na brankovišti prosadil Kotala a připsal si šestý gól v sezoně. Jen o 37 sekund později přiblížil domácí výhře ještě více Kousal, jenž překonal Novotného potřetí. Následně trefil Lunter tyčku, o další změnu skóre se ale postarali hosté. Ve 49. minutě upravil na konečných 1:3 z pohledu Karlových Varů při signalizované početní výhodě pohotově tečující Redlich.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Od začátku jsme si šli trpělivě za třemi body. Sice nám to tam padlo až ve druhé třetině, ale buďme rádi, že padlo. Celý zápas jsme byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Narazili jsme na velmi silného soupeře. Boleslav byla od začátku v zápase a byla lepší, měla lepší pohyb, byla dříve v soubojích, a proto zaslouženě vyhrála. Vidím dva klíčová momenty - lehká branka, kterou jsme obdrželi na konci druhé třetiny, která nás trošku vyvedla z role. A pak naše nedisciplinovanost, kdy jsme udělali spoustu zbytečných faulů a tím jsme dali domácím hodně prostoru v přesilových hrách, což nás stálo hodně sil, které nám chyběly na konci, abychom se zápasem ještě něco udělali.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Karlovy Vary 3:1. Bruslaři brali s Energií všechny body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:18. Bičevskis, 43:26. Kotala, 44:01. P. Kousal Hosté: 48:44. Redlich Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Pa. Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Bernad, Fillman, D. Moravec – Kelemen, Fořt, D. Šťastný – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: F. Novotný (Habal) – Parkkonen, Plutnar, Dlapa, Pulpán (A), T. Havlín, T. Hanousek, Mar. Rohan – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Jiří Kulich, O. Beránek – Koblasa, Kracík, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C). Rozhodčí Pešina, Úlehla – Gerát, Hynek Stadion ŠKOENEGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2621 diváků

Libereckou bídu prodloužil Jiříček

Po opatrném úvodu musel zakročit proti šanci Kantnera nový muž v liberecké brance Pavelka. Ve 13. minutě udeřili nečekaně hosté, když střelu Klepiše pohotově dorazil do sítě Najman. O půl druhé minuty později ovšem vyloučení Filippiho potrestal vyrovnávací trefou do odkryté branky Dzierkals. Střelecky aktivnější Tygři ještě do první přestávky zahrozili z přečíslení dvou na jednoho, Birner ale nepřekonal uzdraveného gólmana Svobodu.

Do prostřední části vstoupili lépe Indiáni, Malát ovšem svůj samostatný únik zakončil nepřesným pokusem. V dobré pozici neuspěl také těsně vedle tečující Mertl. Až ve 31. minutě upravil táhlou střelou od modré čáry na 2:1 Jiříček.

Hosté se zpět do hry dostali až díky početní výhodě. Blízko vyrovnání byli po jejím skončení, když Faško-Rudáš najíždějící sám na Svobodu neuspěl se zakončením mezi betony. Krátce před druhou sirénou se zaskvěl liberecký Pavelka, jenž se stačil přesunout proti střele nekrytého Martina Langa z pravého kruhu.

Mladý plzeňský útočník si vše vynahradil ve 42. minutě, kdy z rychlé akce po levé straně vytěžil za přispění hostující obrany trefu na 3:1. Tygři ve snaze vstřelit kontaktní gól zjednodušili hru a při vyloučení Přikryla domácí uchránil od pohromy při dorážce na brankovišti volného Ordoše jen skvělý zákrok Svobody.

Indiáni spoléhali na rychlé protiútoky, po přihrávce Mertla ale Kaňák z mezikruží pálil nad. Nekrytý Bulíř zase zblízka nepřehodil levý beton Pavelky a strážce liberecké branky udržel svůj tým ve hře i po nájezdu Kuťáka. Nervózní hosté se k pořádnému náporu nadechli jen při vyloučení Graňáka v 56. minutě, ani přesilovka znásobená odvoláním brankáře už jim ale na zvrat nestačila.

Ohlasy trenérů

Miloš Říha (Plzeň): „První třetina byla z naší strany špatná. Nehráli jsme to, na co jsme se připravovali. Možná to bylo i delší pauzou. Dostávali jsme se do toho hůře. Začátek druhé třetiny byl obdobný, ale pak jsme si dali říct. Pohyb i naše hra celkově se zvedly a měli jsme i stálý tlak skoro deset minut. Očekávali jsme ve třetí třetině liberecký tlak, ale pomohl nám šťastný gól na 3:1, což bylo dnes rozhodující. Míra Svoboda nás podržel a poděkoval bych celému týmu za bojovný výkon.“

Patrik Augusta (Liberec): „Odehráli jsme dobrou první třetinu, škoda inkasovaného gólu v oslabení. Hrubě se nám nepovedla druhá. Soupeř přidal, měli jsme problémy s forčekováním a nevyhrávali jsme osobní souboje. V této fázi sezony jdou hlavy hráčů rychle dolů. Snažili jsme se to potom nakopnout, naše tutové šance jsme ale neproměnili. Po nešťastném odrazu jsme navíc inkasovali gól na 1:3. Moc si nepomáháme přesilovkami. Kdybychom alespoň jednu využili, tak to mohlo být vyrovnané utkání. Máme dostatečně kvalitní hráče na to, aby se v koncovce prosazovali, ale bohužel nám to nejde. Psychika hráčů jde dolů, ale ničím jiným než tvrdou prací se z toho nedostanou. Pevně věřím tomu, že tým je kvalitní a mi tu nepříznivou sérii zlomíme.“

SESTŘIH: Plzeň - Liberec 3:1. Bílí Tygři v krizi, padli pošesté v řadě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:39. Dzierkals, 30:29. Jiříček, 41:16. M. Lang Hosté: 12:05. A. Najman Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), V. Lang – Kantner, Kodýtek (A), Schleiss – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Malát, F. Přikryl, Kuťák. Hosté: J. Pavelka (Kváča) – L. Šmíd (A), Melancon, Vitásek, M. Rosandić, Derner, M. Ivan, Štibingr – Birner (A), Filippi, Ordoš – J. Vlach, Gríger, M. Zachar – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – Rychlovský, P. Jelínek (C), J. Šír. Rozhodčí Hradil, Horák – Gebauer, Hlavatý Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3098 diváků

Fantom Godla vynuloval Motor

Hosté vykročili za ukončení série nezdarů hned v úvodu zápasu, ve 3. minutě je po rychlé přímočaré akci posunul do vedení kapitán Hübl, který prostřelil brankáře Hrachovinu. Severočeši se prezentovali aktivní ofenzivou, která činila potíže chybující domácí obraně.

Hokejisté Motoru ale postupně přebírali iniciativu a zvyšovali tlak. Skóre se však neměnilo po velkém závaru Pechovy řady, ani v další akci, kdy Ondráček tečoval nahození Percyho od modré čáry. V závěru první části hráli Jihočeši přesilovku, kapitán Gulaš několikrát mocně pálil bez přípravy ze svojí parkety na levém kruhu, Godlovo konto však zůstalo čisté.

Při vstupu do druhé části mohl zblízka zvýšit Zdráhal, ale Hrachovina byl proti. Budějovický tým se ztěžka probíjel proti aktivně napadajícímu soupeři, přesto se několikrát dokázal usadit v útočném pásmu. Neujaly se nebezpečné střely Šenkeříka a Vráblíka od modré čáry, nevyrovnal ani Abdul z výhodné pozice v početní výhodě.

Krátce po polovině zápasu se řítili Zdráhal s Estephanem na jediného obránce, těžkou situaci vyřešil Hrachovina. Jeho branku ohrozil také Jarůšek. Tři minuty před druhou pauzou jeli domácí dva na jednoho, ale Ondráček přihrál Gulašovi na paty.

Na začátku třetí třetiny nevyužil dvakrát příležitost vyrovnat Valský. Domácí stále výrazněji sázeli na útok, zatímco hosté obětavě bránili a snažili se těžit z brejkových situací. Na straně Jihočechů nepřicházely další šance, zato Severočeši přidali druhou trefu, když Zdráhal střelou po ledě přesně zamířil k pravé tyčce. Budějovičtí sáhli k power play již tři a půl minuty před koncem, místo snížení ale inkasovali potřetí.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Připravovali jsme se na to, že přijede hladový tým, který bojuje o život. Bohužel, celý zápas jsme tahali za kratší konec. Hosté měli výborný vstup, uklidnili se gólem a hráli zodpovědně. Nechali na ledě všechno, aby dosáhli na vítězství. Nám něco chybělo, ale takové jsou zápasy.“

Vladimír Országh (Litvínov): „Jsme rádi za vítězství nad těžkým a rozjetým soupeřem a doufáme, že se odrazíme od dnešního výsledku. Důležitý byl rychlý gól na začátku, který nás uklidnil. První třetina byla z naší strany celkem fajn, ale ve druhé jsme si zbytečně komplikovali hru. Naštěstí nás podržel Godla. Ve třetí jsme vyhrávali osobní souboje a soupeře jsme do ničeho nepouštěli.“

Góly Domácí: Hosté: 02:14. V. Hübl, 56:20. P. Zdráhal, 58:49. Jarůšek Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štich, Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Bindulis, Štencel, Vráblík – J. Ondráček, L. Pech (A), Gulaš (C) – Abdul, M. Hanzl, Valský – Venkrbec, D. Voženílek, Karabáček – M. Beránek, M. Toman, Holec. Hosté: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, D. Kolář, Demel, D. Zeman – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), Gerhát, Jarůšek – L. Stehlík, J. Jícha, M. Havelka. Rozhodčí Micka, Šír – Lhotský, Svoboda Stadion Budvar aréna Návštěva 5 639 diváků

Urputnou bitvu rozsekl až Hrňa

Zlín měl po téměř měsíci v obraně zkušeného Němce a nastoupil poprvé v sestavě se Zbořilem a Flynnem, kteří přišli na hostování z Mladé Boleslavi výměnou za kapitána Fořta. Oba se zařadili do třetího útoku ke Köhlerovi.

Největší šance se zrodily v úvodní třetině hlavně v třineckých přesilových hrách. V první se blýskl sólem přes celé kluziště domácí bek Marinčin, zastavil ho až pravým betonem Kašík. Ve druhé zahrozili pro změnu hosté, ujeli do brejku dva na jednoho a proti Okálovi se vytáhl Mazanec. Jejich druhý souboj už ale vyhrál hostující útočník, který zblízka otevřel v 17. minutě druhou trefou sezony skóre.

Oceláři se od začátku prostřední třetiny do Zlína zakousli, soupeře přestříleli v této pasáži 17:1. Už v prvním střídaní trefil Růžička levou tyč. Nejlepší útok soutěže se prosadil až v polovině utkání, když Ondřej Kovařčík tečoval nahození Zahradníčka od modré čáry a připsal si první gól sezony. Při Kašíkovi stálo i štěstí, střela Musila zacinkala na brankovou konstrukci.

Vedení strhl na stranu domácích z nenápadné akce Hrňa, který střelou švihem z pravého kruhu k bližší tyči překonal Kašíka. Třinecký útočník se trefil v sezoně už posedmé. Zlín poté přežil oslabení a převzal na chvíli iniciativu, ale Mazanec kryl gólové šance Köhlera i Flynna. Domácí poté zahodili několik možností, jak pojistit náskok a málem litovali. Sedláček ale zblízka je vyprášil Mazancovu výstroj a skóre se nezměnilo ani v minutu a půl dlouhé hře Zlína bez gólmana.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): „Pro nás to byl klasický zápas se Zlínem, hodně těžký. V první třetině jsme nehráli, jak jsme chtěli. Nepohybovali jsme se dobře, prohrávali jsme osobní souboje, jak v útočném, tak v obranném pásmu. Před druhou třetinou jsme si něco řekli v kabině, kluci to začali dělat a dostali jsme se na koně. Hráli jsme hokej, jaký jsme chtěli. Zlín jsme přehrávali, vytvářeli jsme si šance, ale neproměňovali jsme je. Kašík chytal velmi dobře. O výsledek se bojovalo do poslední minuty. Zlínští hrají jednoduše v obranném pásmu, vyhazují puky ven, musíte se do nich tlačit a stojí to spoustu sil. Jsem ale rád, že jsme zápas otočili a že máme tři body.“

Luboš Jenáček (Zlín): „Kluci se nemají za co stydět. Podali jsme dobrý výkon a na bod jsme měli, ale holt si to asi musíme vyžrat do dna. Přežili jsme těžkou druhou třetinu, která je dál od střídačky, nemohli jsme prostřídat, jak jsme chtěli, takže nás Třinec párkrát zavřel a zatápěl nám. Šance jsme ve třetí třetině měli, nebyli jsme ale efektivní. Chyběl nám kousíček, nicméně klukům za výkon děkuji a věřím, že pokud budeme takhle pokračovat, tak ty body budeme sbírat.“

Góly Domácí: 29:14. O. Kovařčík, 41:17. Hrňa Hosté: 17:00. Okál Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Jaroměřský, Zahradníček – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Dravecký (A). Hosté: Kašík (Huf) – M. Novotný, Trška, Hamrlík, O. Němec (A), Žižka, Gazda, Dluhoš – T. Mikúš, Honejsek, Kubiš (C) – Okál, Hejcman, Vopelka – Köhler (A), A. Zbořil, O. Flynn – R. Veselý, P. Sedláček, Šlahař. Rozhodčí Mrkva, Kika – Zíka, Šimánek Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 3 467 diváků

Fridrich srazil brněnského rivala

Do první velké šance duelu se hned v první minutě dostal brněnský odchovanec aktuálně ve vítkovických službách Hruška, brankář Tomek však dokázal betonem pokrýt svou levou tyč. Na druhé straně zkoušel štěstí ranou od modré obránce Roth, ale i Stezka byl připraven.

Ve vyrovnaném duelu Kometu trošku nakoply dvě přesilovky v řadě, největší možnost měl v této pasáži Zaťovič, který tečoval nahození Muellera na horní síťku vítkovické branky. Americký kanonýr mohl otevřít skóre těsně před koncem první třetiny, orazítkoval ale jen břevno ostravské branky.

Druhá třetina hned v úvodu nabídla velký tlak Komety, která byla blízko prvnímu gólu po kombinaci Kollára s Pavlíkem, jenže druhý jmenovaný tečoval kotouč na tyč. Branková konstrukce zvonila i na druhé straně po Bukartsově tvrdé střele.

Gólu se fanoušci dočkali těsně před polovinou utkání. Na trestné seděl domácí Haščák a v samotné závěru početní ostravské výhody zakončil sám před brankářem Hruška – 0:1. Kometě se naskytla možnost třetí a čtvrté přesilovky v zápase, v ní nebezpečně vystřelil Roth, Stezka si však připsal úspěšný zákrok.

Vítkovice mohly zvýšit své vedení ve 37. minutě, kdy bylo nařízeno trestné střílení po faulu Gulašiho na Kaluse. Exekuce se ujal Bukarts, ale jeho pokus překonat Tomka bekhendovým blafákem nevyšel.

Velká vítkovická nedisciplinovanost byla potrestána ve 44. minutě, na trestné seděl Kalus a Kometa pátý prohřešek soupeře dokázala konečně využít. Na pravý kruh dostal od Holíka křižnou přihrávku Haščák a loňský finalista slovenské extraligy propálil jinak výborně chytajícího Stezku.

Když už se zdálo, že je Kometa v laufu a bude blízko druhému gólu, vše bylo jinak. Nejprve nepřekonal hostujícího gólmana Mallet, aby o pár chvil později zůstal osamocený před brankou Fridrich a prostřelil Tomka mezi betony.

Téměř 6000 diváků sledovalo vytrvalou střelbu Brňanů, kteří byli v této činnosti hodně aktivní, leč neproduktivní. Kometa se snažila v závěru s výsledkem něco udělat, vzala si oddechový čas, hrála bez brankáře, ovšem soupeř už těsné vedení udržel.

Ohlasy trenérů

Jiří Horáček (Kometa): „Do utkání jsme nevstoupil ideálně, soupeř nás hned v úvodu dostával pod tlak. Pak jsme se do toho dostali, bohužel na jeden gól těžko můžeme vyhrát. Musíme se připravit na další utkání a před našimi výbornými fanoušky vyhrávat. Mrzí nás ztráta bodů.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Měli jsme dostatek času se na zápas připravit a doufali jsme, že když budeme aktivní, budeme i úspěšní. Prvních deset minut bylo jasně v naší režii a je škoda, že jsme nedali vedoucí gól. Ten přišel ve druhé části. Trošku nás zabrzdila branka Komety na 1:1, pak tam byly pasáže, kdy nás tlačila, ale hrozně nám pomohl brankář Stezka. Chtěl bych klukům poděkovat, odehráli výborný zápas a přesně takhle se chceme prezentovat. I když to bylo vydřené vítězství, za tři body jsme moc rádi.“

Góly Domácí: 43:47. M. Haščák Hosté: 28:39. J. Hruška, 49:55. Fridrich Sestavy Domácí: Tomek (Klimeš) – Bartejs, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), D. Mikyska – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – L. Horký, Krištof, Vincour – M. Haščák, Kollár, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee – T. Šoustal. Hosté: Stezka (Dolejš) – R. Polák (C), Plášil, Gewiese, Galvinš, L. Kovář, P. Koch, Machů – Roberts Bukarts, Marosz, L. Krenželok (A) – Svačina, J. Hruška (A), K. Afanasjev – M. Kalus, Flick, R. Bondra – Fridrich, Chlán, Dej. Rozhodčí Jeřábek, Šindel – Ondráček, Špůr Stadion Winning Group Arena Návštěva 5897 diváků

Camara se rozpálil, Filip trefil Rytířům bod

Východočeši z úvodního náporu a příležitostí Pauloviče a Anděla nic nevytěžili, naproti tomu Suchánek po Plekancově asistenci překonal v polovině čtvrté minuty brankáře Kloučka. Vedení si Středočeši užívali pouze 155 sekund než vyrovnal Blümel. Ve 13. minutě navíc Mikuš připravil parketu pro zakončení Říčkovi a ten nezaváhal. Vyrovnat mohl v oslabení Filip, jenže ztroskotal na Kloučkovi.

Hned po 20 sekundách druhé části se podařilo vyrovnat v početní výhodě Hlavovi. Vzápětí navíc domácí špatně vystřídali, trest odpykal Camara a z trestné lavice sledoval, jak ujel v oslabení Poulíček. Na vyrovnání si však Dynamo muselo počkat až do 25. minuty, kdy Camara v přesilovce usměrnil kotouč za Bowova záda.

Už po 21 sekundách z poslední dvacetiminutovky se proti pravidlům provinil Kehar, hosté se však ubránili. Před polovinou třetí třetiny zastavil ujíždějícího Hlavu jen za cenu faulu Cienciala a stav se neměnil ani tentokrát, přestože dvakrát nebezpečně zakončoval Jágr. Oba pokusy hrajícího majitele Rytířů však vykryl Klouček. Jen chvilku nato ale Pardubičtí chybovali uvnitř svého obranného pásma, na modré čáře zachytil puk Beran, našel Filipa, ten zakončil chytře po ledě mezi betony.

Pět minut před koncem základní hrací doby měli hosté obrovské štěstí, když Paulovič při dorážce zblízka minul prakticky úplně prázdnou branku. O chvilku později byl při manévrech poblíž domácí branky faulován Jágr Košťálkem. Rytíři sáhli k poradě při oddechovém času, jenže největší šanci měl v oslabení po Bowově zaváhání Blümel. Strážce hostující branky stihl vše napravit, vzápětí přidal další dobrý zákrok a šlo se do prodloužení.

V něm se dostal do výborné šance Melka, konec však odmítl Klouček. Stejně bezchybně si vedl i Bow, o bodu navíc tak musely rozhodnout až nájezdy. Kristo, Blümel a Strnad nedali, Camara parádně proměnil. Filip, Říčka a Plekanec byli poté neúspěšní a Paulovič vymetl horní růžek.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Myslím, že prvních deset minut jsme měli velice dobrých. Bylo tam i hodně šancí, bohužel jsme z toho nevytěžili více gólů a druhou půlku druhé třetiny jsme měli velice špatnou. Tam jsme začali hrát hokej nahoru dolů, ztráceli jsme kotouče na modré čáře, neudrželi jsme se vůbec na puku, bylo to takové laxní. Třetí třetina už byla trošičku lepší, ale při založení útoku nám skočil kotouč, takže jsme trochu nešťastně dostali gól na 3:3. Pak jsme ubránili oslabení, ale také netrefili prázdnou bránu, takže vyhrát mohly asi oba týmy. My jsme byli šťastnější na nájezdy a dvou bodů si ceníme. Důležité je, že body sbíráme. Jsme rádi za každé vítězství.“

David Čermák (Kladno): „Absolvovali jsme utkání v super atmosféře, což jsme si velmi užívali, protože na to v této sezoně nejsme moc zvyklí a můžeme Pardubicím jejich diváky i stadion závidět. Do zápasu jsme vstoupili velmi špatně a byli jsme pod tlakem. V průběhu jsme pak dotahovali ztrátu, což se nám povedlo. I když jsme nakonec mohli získat i druhý bod, tak po začátku jsme rádi i za jeden.“

Góly Domácí: 06:03. Blümel, 12:27. Říčka, 24:43. Camara, 65:00. Camara Hosté: 04:28. J. Suchánek, 20:20. Hlava, 50:48. Filip Sestavy Domácí: Klouček (J. Soukup) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, Vála – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Říčka, A. Musil, Cienciala – Hecl, R. Kousal, Camara – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Donaghey, J. Suchánek (A), Wood, Baránek, Nilsen – Hlava, Plekanec (C), Jágr – Dvořáček, A. Kubík, J. Strnad – Račuk, Filip, Melka – Kristo, Pitule, M. Beran. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Lučan, Kis Stadion enteria arena